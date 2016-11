Massenschlägerei in Unterführung am Hauptbahnhof

Mannheim. Eine Schlägerei mit mindestens zwölf Beteiligten hat sich am späten Dienstagabend in einer Fußgängerunterführung am Mannheimer Hauptbahnhof ereignet. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten mit einem Großaufgebot vor Ort.

Gegen 23.20 Uhr seien mindestens zwölf Personen in der Unterführung beim Ostflügel des Schlosses, nahe der Straßenbahnhaltestelle Universität in Richtung Schlosspark, aus bislang unbekannter Ursache in Streit geraten. Dieser sei dann in eine Schlägerei ausgeartet. Zwei der Beteiligten wurden schwer verletzt und mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge übernachtete eine Gruppe in der Unterführung. Mitglieder der Gruppe gaben an, von anderen angegriffen worden zu sein. Anschließend sei es zu der Schlägerei gekommen - wobei "wahllos" aufeinander eingeprügelt worden sei.

Beim Eintreffen der Beamten flüchteten einige der Personen, insgesamt waren neun Streifenwagen im Einsatz. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei allen an der Schlägerei Beteiligten um Rumänen. Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 0621 174 3310 entgegen genommen. (pol/dls)