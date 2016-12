Mehr als 11 000 Fans in Party-Laune

Lautstark wummernde Bässe, temporeiche Klänge und dazu eine tanzende Menschenmenge: Die achte Auflage des Festivals Toxicator hat das Maimarktgelände von Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden beherrscht. Die rund 11 000 Anhänger von elektronischer Musik feierten auf drei Floors zu Hardcore, Hardstyle und Hardtechno. Bei der Veranstaltung brachten 24 Diskjockeys die Besucher zum Tanzen. An den Eingängen haben sich lange Schlangen gebildet: Jeder einzelne Gast muss seinen Ausweis vorzeigen sowie sich aus Sicherheitsgründen einer Taschenkontrolle und Bodycheck unterziehen.

Besucher in Kostümen

Alex und seine Freunde haben es geschafft - sie dürfen sich ins Vergnügen stürzen. "Wir sind gerade erst angekommen", erzählt der Bonner. Die Gruppe will bis zum Ende dabei sein, verrät der 22-Jährige. Auf einen Act freut er sich besonders: "Meine Favoritin ist Korsakoff." Besagte DJane zieht die Massen in ihren Bann. Bei ihrer Show wird es vor der Hauptbühne, wo Hardcore gespielt wird, eng. Die Niederländerin beweist unter anderem mit ihrem Song "We are still here", dass die harten Klänge auch sehr melodisch sein können. Pyrotechnik und Flammenwerfer sorgen zusätzlich für Atmosphäre. MC Tha Watcher übernimmt dabei die Moderation.

Die Outfits sind fantasievoll. Einige tragen Overall-Kostüme, andere Gasmasken. Viel nackte Haut ist zu sehen: Junge Frauen in Hotpants und bauchfreien Tops, Männer mit freiem Oberkörper. Andere kommen lässig in Sneakers daher, um den Abend durchtanzen zu können. Kevin verteilt Glitter. "An wunderschöne Menschen", sagt er, "damit sie einen unvergesslichen Abend haben."

Jasmin und Manuel aus Heilbronn legen im Hardcore-Floor eine Pause ein und sitzen auf einer Rampe. "Mir gefällt, dass die Menschen hier Spaß haben und feiern", sagt der junge Mann. Auf der Hardstyle-Bühne regieren die Bassmodulers den Floor. Mal härter, mal sanfter geht es zu, wenn die Holländer an den Plattentellern stehen. Dazu passt auch eine ganz eigene Version von Adeles Hit "Hello". MC Villian heizt der Menge zusätzlich ein. Die Freunde Tommy, Ralf und Sabrina haben bei seiner Show viel Spaß. "Die Show ist Top", sagt Tommy aus Ilvesheim. Das Trio hat einen weiteren Grund zum Feiern. "Heute ist Sabrinas 23. Geburtstag", verrät er. Gespannt sind sie nicht zuletzt auf Zatox aus Italien. "Er ist der Beste. Wir haben ihn auch schon öfter gesehen."

Besonders stark vibriert der Maimarktclub: Dort hat Sutura das Zepter in der Hand. Wenn er seinen Hardtechno spielt, jubelt ihm ein Teil der Zuschauer ausgelassen zu, während der andere sich beim Tanzen austobt. Etwa später bringen dort BMG aus Wiesbaden die Zuschauer in Tanzekstase.

Für Tobi, Alex und Philipp ist das Festival eine Premiere: "Wir sind eigentlich in der Metalszene aktiv", verrät der 22-Jährige. Doch das Set von Angerfist wollen sich die drei nicht entgehen lassen. Mit dem Zug aus dem Saarland angereist sind Tatjana, Lukas, Jana, Daniel und Martin. Einen Favoriten haben die Freunde nicht. "Wir bleiben dort, wo die beste Musik läuft", sagt Martin. Tatjana fügt hinzu. "Nur Hardstyle ist nicht unser Fall."

Daniel hat bis jetzt jede Toxicator-Veranstaltung besucht. "Mit der Zeit ist es zu überlaufen", bemängelt er: "Die Musik ist aber eigentlich immer gut." Die beiden Frauen schätzen das Gemeinschaftsgefühl unter den Technofans. "Man kommt mit anderen Leuten schnell ins Gespräch", lobt Tatjana. Pascal und Diana aus der Nähe von Fulda genießen den Abend. Für den 19-Jährigen ist es die zweite Toxicator-Nacht. "Ich finde es besser als im letzten Jahr", sagt er. Man habe mehr Platz und es gebe weniger Gedränge.

Veranstaltungsleiter Oliver Vordemvenne ist mit dem Ablauf sehr zufrieden. "Die Leute hatten viel Spaß und haben zu ihren Stars gefeiert." Auch Janina und Timo aus Heilbronn schätzen das friedliche Miteinander der Besucher. "Eine tanzende Familie - kein Stress", schwärmt die 26-Jährige. Dass die beiden ohne Drogen auskommen, ist Ehrensache: "Das ist die Liebe zur Musik."