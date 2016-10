Mehr als 7000 neue Studenten

An der Universität hat das Semester bereits im September begonnen, die anderen Hochschulen legen in diesen Tagen los. Über 7000 junge Menschen studieren damit jetzt neu in Mannheim. Auch wenn noch nicht an allen Einrichtungen die endgültigen Werte vorliegen, so ist doch klar: Die Gesamtzahl der Studenten bleibt etwa gleich, an allen Hochschulen zusammen sind fast 28 000 Studenten eingeschrieben. Flüchtlinge sind bislang nur sehr wenige unter den Studenten.

Die Universität hat die meisten neuen Studenten aufgenommen. Hier haben 3549 Menschen ihr Studium begonnen, die Mehrheit von ihnen mit dem Ziel Bachelor, knapp 950 sind schon eine Stufe weiter und haben sich für den Master eingeschrieben. Insgesamt lernen an der Uni 12 137 Studenten.

Der begehrteste Studiengang in Bezug auf die vorhandenen Plätze ist im Schloss dabei nicht das bekannteste Mannheimer Fach Betriebswirtschaftslehre, sondern Psychologie, gefolgt von einem Bachelor Kultur und Wirtschaft-Studiengang.

Uni nutzt neues Verfahren

Die Universität hat sich dabei erstmals in größerem Stil an einem neuen bundesweiten Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen beteiligt. Es soll alle Hochschulen vernetzen, damit die ihre Bewerber abgleichen können. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Probleme gegeben, weil Studenten sich an mehreren Hochschulen bewarben - wurden sie irgendwo angenommen, sagten sie oft den anderen Einrichtungen nicht ab. Die warteten und mussten die Plätze in weiteren Runden vergeben, teilweise blieben sogar Studienplätze unbesetzt. Bis 2018, sagt Universitätssprecherin Katja Hoffmann, müssen alle Hochschulen bundesweit ihre Bachelorplätze über dieses sogenannte Dialogorientierte Serviceverfahren vergeben. Bis dahin wolle die Universität schrittweise weitere Studiengänge in das System mit einbinden.

Zweitgrößte Hochschule der Stadt bleibt die Niederlassung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Hier haben in diesem Monat 2350 Erstsemester das Studium aufgenommen. Insgesamt studieren an der Einrichtung, die auf mehrere Standorte in und um Mannheim aufgeteilt ist, jetzt 6320 Menschen. "Die Nachfrage pendelt sich bei uns auf einem hohen Niveau ein", sagt Ingrun Salzmann, Sprecherin der DHBW. Die Zeiten des rasanten Wachstums, die die DHBW innerhalb kurzer Zeit von einer kleineren Einrichtung nach vorne katapultiert hat, sind zwar vorbei. Probleme, die angebotenen Plätze zu füllen, habe die Duale Hochschule aber nicht.

Auf Platz drei folgt die Hochschule Mannheim. An der Fachhochschule haben in diesem Monat 1039 junge Menschen ihr Studium aufgenommen, insgesamt liegt die Einrichtung am Neckarauer Übergang damit bei etwa 5400 Studierenden. "Natürlich spüren alle Hochschulen, dass sich die demografische Entwicklung auswirkt, Sondereffekte wie die doppelten Abiturjahrgänge lassen zudem deutlich nach", sagt Sprecher Bernd Vogelsang. Da die Hochschule auch wegen begrenzten räumlichen Möglichkeiten aber nur relativ wenige zusätzliche Studienplätze eingerichtet hatte, gebe es heute keine Probleme. "Wir hatten über 9000 Bewerbungen", so Vogelsang. Am begehrtesten sind dabei die Plätze im Studienfach Soziale Arbeit.

"Das Interesse ist groß"

Unter den insgesamt rund 25 000 Studenten in Mannheim befinden sich zurzeit gut 30 Flüchtlinge. Zehn junge Syrer studieren an der Uni, die meisten in englischsprachigen Masterstudiengängen. An der privaten Hochschule der Wirtschaft für Management sind 14 Flüchtlinge eingeschrieben, an der DHBW sind es vier. "Das Interesse ist generell groß", sagt Linda Schädler von der Universität, mehrere Infotage hätten rund 500 Flüchtlinge besucht. Allerdings seien meistens die Deutschkenntnisse das Problem. Derzeit nehmen demnach 32 Geflüchtete an einem studienvorbereitenden Intensiv-Deutschkurs der Universität teil.