Mehr Erstklässler als im Vorjahr

Eine Schultüte zum neuen Lebensabschnitt - in der kommenden Woche sind auch die Schüler in Baden-Württemberg an der Reihe.

Noch sind die Zahlen vorläufig. Klar aber ist: Über einen Schülerschwund können sich die Mannheimer Grundschulen nicht beschweren. "Wir haben eine konstante Situation", erklärt Hartwig Weik, Direktor des Staatlichen Schulamts Mannheim, "mit einer leicht steigenden Tendenz."

Erstklässler: Mit 2200 Erstklässlern an den 33 Grundschulen der Stadt rechnet das Staatliche Schulamt. Bisher sei das nur eine Prognose, betont Hartwig Weik. Wahrscheinlich werden damit aber mehr Kinder in den Eingangsklassen sitzen als 2015 - damals waren es 2116.

Fünfte Klassen: Bei der Zahl der neuen Fünftklässler sind leichte Schwankungen zu beobachten (siehe Grafik). Nach einer Delle im Vorjahr steigt die Zahl an den Realschulen von 574 auf rund 650. Weiter nach unten zeigt die Kurve dagegen bei den Werkrealschulen: Dort sinkt die Zahl der Fünftklässler von 241 auf 162 - allerdings auch, weil die Johannes-Kepler-Schule in der Innenstadt im kommenden Schuljahr zur Gemeinschaftsschule wird. Eher überraschend ist die Zahl, mit der das Regierungspräsidium Karlsruhe an den neun öffentlichen Gymnasien der Stadt rechnet. Dort geht man von insgesamt 890 Fünftklässlern aus. Zwar kommen noch mehr als 200 Kinder hinzu, die eines der vier privaten Gymnasien in Mannheim besuchen. Trotzdem ist die Zahl der neuen Gymnasiasten damit gesunken. Im Vorjahr waren noch rund 1070 Viertklässler auf die neun öffentlichen Gymnasien gewechselt. Auch landesweit rechnet das Kultusministerium mit einem leichten Rückgang bei dieser Schulart.

Zum Thema Weniger turbulent

Gemeinschaftsschulen: Bisher hatte Mannheim nur eine Gemeinschaftsschule, die Kerschensteinerschule auf der Schönau. Jetzt kommt die Johannes-Kepler-Schule in K5 hinzu. Beide Häuser werden drei fünfte Klassen einrichten, insgesamt verzeichnen die zwei Schulen 130 neue Lernende. Birgitta Hillebrandt, Leiterin der Johannes-Kepler-Schule, ist damit sehr zufrieden - ihre Schule hat künftig eine fünfte Klasse mehr als zuvor als Werkrealschule. An der Schulart sollen Kinder gemeinsam lernen, egal, ob sie auf Gymnasial-, Real- oder Werkrealschulniveau arbeiten. Sind die guten Anmeldezahlen ein Zeichen dafür, dass die Gemeinschaftsschule sich dauerhaft etablieren wird? Schulamtschef Weik sagt, dass man da abwarten müsse. Der weitere Ausbau ist auch von der politischen Marschroute abhängig.

Sprachförderung: Mit 81 Vorbereitungsklassen in Mannheim rechnet das Staatliche Schulamt - das ist etwa der gleiche hohe Stand des Vorjahres. Die Klassen besuchen Flüchtlingskinder, aber auch Schüler aus Zuwandererfamilien, die noch größeren Förderbedarf in der deutschen Sprache haben. Sie werden dort fit gemacht für den Schulalltag. Die meisten Klassen befinden sich an Grund- und Werkrealschulen, zwei aber auch an der Marie-Curie-Realschule. "Man schaut sich genau an, welche Stärken die Kinder haben", erklärt Hartwig Weik.

Lehrerversorgung: An Grund-, Gemeinschafts, Real- und Werkrealschulen sowie an sonderpädagogischen Einrichtungen in Mannheim hat das Schulamt mehr als 50 neue Lehrer eingestellt. Die Zahl von rund 6600 neueingestellten Pädagogen in ganz Baden-Württemberg ist ein Rekordwert. Allerdings kann die Schulverwaltung nicht alle Stellen besetzen, weil es nicht genügend Bewerber gibt. Das gilt vor allem für Sonder- und Förderschulen. "Wer jetzt noch eingestellt wird, ist oft fachfremd", erklärt Schulrätin Sabine Hamann. Das Staatliche Schulamt bietet diesen Lehrkräften Weiterbildungen an. Der Mannheimer Gesamtelternbeirat (GEB) kritisiert derweil die Lehrerversorgung. "Einen guten Start zu Schuljahresbeginn stellen Eltern sich anders vor", teilt der Vorsitzende Matthias Mackert mit. Der GEB ist wegen der unbesetzten Stellen in Sorge. "Uns ist bewusst, dass unter Hochdruck nach Lehrkräften gesucht wird und alle ihr Bestes versuchen. Dennoch ist zu kritisieren, warum nicht rechtzeitig, vielleicht sogar vorzeitig, die Lehrkräfte verbindlich eingestellt wurden."

Inklusion: 171 inklusive Maßnahmen richtet das Staatliche Schulamt in Mannheim neu ein. Darunter fallen einzelne Schüler oder aber Gruppen von Kindern, die mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf an einer normalen Schule lernen. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.