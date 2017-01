Mehr Grippe-Fälle als im Vorjahr

Die Grippewelle hat diese Saison besonders früh begonnen und bisher in Baden-Württemberg für so viele Krankheitsfälle gesorgt wie seit Jahren nicht mehr. Seit Anfang Oktober sind beim Landesgesundheitsamt 1724 Fälle gemeldet worden. Zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr waren es nur 253. Und wie ist die Lage in der Region?

"Normal für die Jahreszeit"

Das Gesundheitsamt Mannheim verzeichnet zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich höhere Zahlen als in den Jahren zuvor. Bis einschließlich Donnerstag wurden 18 Influenzafälle im Stadtgebiet registriert. In der vergangenen Saison waren es zum gleichen Zeitpunkt elf Fälle, in der Saison davor sogar nur fünf. "Es gibt also einen Anstieg, aber von einer richtigen Grippewelle kann man nicht sprechen. Dafür müssten die Zahlen deutlich höher sein", das sagt Dennis Baranski, Pressesprecher des städtischen Dezernats für Bildung, Jugend und Gesundheit. "Die Grippe hat diese Saison zwar früher begonnen als in den letzten Jahren, vielleicht ist sie dafür aber auch früher wieder vorbei."

Was ist der Unterschied zwischen Grippe und grippalem Infekt? Roger Vogelmann vom Universitätsklinikum Mannheim erklärt: Obwohl die Begriffe "Grippe" und "grippaler Infekt" in der Alltagssprache oft gleichbedeutend verwendet werden, handelt es sich um zwei verschiedene Krankheiten. Eine Grippe wird nur durch Influenzaviren übertragen. Hinter einem grippalen Infekt können Bakterien oder eine von über 100 verschiedenen Virenarten stecken. Gemeinsame Symptome sind Husten, Halsschmerzen und Abgeschlagenheit. Eine Grippe beginnt meist sehr plötzlich und ist mit einem ausgeprägten Krankheitsgefühl und mit Fieber verbunden. Schnupfen tritt dabei eher selten auf. Ein grippaler Infekt fängt in der Regel schleichend an mit einem leichten Kratzen im Hals und erhöhter Temperatur. Später kommen Schnupfen, Husten und Halsbeschwerden dazu. hil

Auch Roger Vogelmann, Spezialist für Infektionskrankheiten am Universitätsklinikum, hält die aktuelle Situation nicht für ungewöhnlich. "Zurzeit haben wir ein bis zwei Patienten pro Woche wegen Grippe bei uns in Behandlung - das ist normal für diese Jahreszeit."

Andreas Welker vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises schätzt die aktuelle Lage hingegen etwas anders ein. Für das Stadtgebiet Heidelberg wurden nach Welker bisher 25 Influenzafälle gemeldet. Vor einem Jahr waren es zu dieser Zeit acht, vor zwei Jahren zehn Fälle. "Die Zahlen deuten darauf hin, dass die Grippewelle in dieser Saison etwas früher beginnt und möglicherweise stärker wird als in den vergangenen Jahren. Aber sicher kann man das natürlich erst im Nachhinein sagen."

Menschenansammlungen meiden

Um einer Infektion vorzubeugen, helfen nach Roger Vogelmann grundlegende Maßnahmen wie Händewaschen und regelmäßiges Lüften. Da Influenzaviren sehr leicht übertragen werden können, rät er außerdem, Augen, Mund und Nase so wenig wie möglich mit den Händen zu berühren, große Menschenansammlungen zu meiden und zur Begrüßung weder Hände zu schütteln noch Küsschen und Umarmungen zu verteilen.

Die Grippeimpfung empfiehlt der Arzt vor allem für Risikogruppen. "Dazu zählen Über-60-Jährige, Schwangere und chronisch Kranke. Auch medizinisches Personal oder Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und von Betrieben mit viel Publikumsverkehr sollten geimpft sein." Dennis Baranski und Andreas Welker sprechen sich ebenfalls für die Impfung aus. Der optimale Zeitpunkt dafür ist laut Roger Vogelmann zwar im Herbst, aber ein späterer Termin sei meist trotzdem noch sinnvoll.

Zu hundert Prozent schütze jedoch auch die Impfung nicht vor der Influenza. Dies sei davon abhängig, wie stark jeweils das eigene Immunsystem sei und wie gut der Impfstoff mit den aktuell auftretenden Grippeviren übereinstimme. "Wenn eine durchschnittliche Übereinstimmung vorliegt, ist die Schutzwirkung bei gesunden Erwachsenen meist gut. Bei manchen chronisch Kranken und älteren Menschen kann der Schutz aber reduziert sein", sagt Vogelmann. In der aktuellen Saison sei seines Wissens am Universitätsklinikum Mannheim jedoch noch kein Patient behandelt worden, der trotz Impfung an Grippe erkrankt war. "Aber selbst wenn Geimpfte erkranken, verläuft die Grippe in der Regel wesentlich milder als bei Ungeimpften."