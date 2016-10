Mehr Polizei auf Paradeplatz

Die "Katakomben" an der Kurpfalzbrücke in der Neckarstadt sind geschlossen.

Mehr Polizeipräsenz in der Stadt, Ausweitung des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), Videoüberwachung und Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen: Das neue Sicherheitskonzept, das Stadt und Polizei gestern vorgestellt haben, soll die Kriminalität in Mannheim reduzieren. "Wir sind mit der Situation selbst nicht zufrieden", sagt Oberbürgermeister Peter Kurz und kann damit das mangelnde Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachvollziehen, das immer weiter schrumpft (wir berichteten). "Nachdem ab 2006 die Straftaten zurückgingen, steigen sie seit 2014 wieder an", ergänzt Polizeipräsident Thomas Köber. Von 2014 auf 2015 gab es zehn Prozent mehr Straftaten in Mannheim, die Tendenz für 2016 steht wieder bei drei Prozent mehr. Stadt und Polizei hätten diese Entwicklungen im Blick.

Ermittlungen gegen Drogenszene

Gehandelt haben die Behörden nun in der Neckarstadt. Die Unterführung an der Kurpfalzbrücke am Ufer ist seit einigen Tagen geschlossen. "Es war über Mannheim hinaus bekannt, dass man dort Drogen kaufen kann", erklärt Köber. "Gegen diese Rauschgiftszene gehen wir seit Monaten vor. 2015 haben wir 25 Händler, jetzt im Juni 43 Personen festgenommen. Die Kontrollen bleiben weiter intensiv", so der Polizeipräsident. "Da sich auch diese Kriminellen in die Innenstadt bewegen, wandern wir natürlich auch mit." So werde auch die Gastronomie in den S-, T- und U-Quadraten genauer beleuchtet, ergänzt der städtischer Sicherheitsdezernent Christian Specht und bestätigt, dass auch der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) seine Präsenz an diesen Stellen wie auch auf dem Herschelplatz verstärken wird. Nachdem der KOD im August und September seine Überwachungszeiten ausgedehnt hatte, wird dies im Mai und Juni 2017 wiederholt, erklärt Specht.

Weitere Maßnahmen Gastro-Container an der Neckarpromenade zur Belebung Ab November Einsatz von Streetworkern für Flüchtlinge KOD-Präsenz am Neckarufer Bundesprogramm zur Tagesstrukturierung für junge Flüchtlinge Zustimmung vom Gemeinderat für einen Trinkerraum mit Beratung Forderung ans Land: Einrichtung eines Drogenkonsumraums. ena

Ab November wird es für mehr Sicherheit einen Polizei- und KOD-Container am Paradeplatz geben - von 11 bis 22 Uhr sind die Ordnungshüter dann zu erreichen. "Das sind wichtige Maßnahmen, um das Sicherheitsempfinden der Mannheimer zu verbessern", macht Specht klar, der auch die Videoüberwachung ansprach, die es in der Mannheimer Innenstadt zwischen 2002 und 2008 an den Kriminalitätsbrennpunkten am Paradeplatz, Marktplatz und am Neckartor gab. "Die Videoüberwachung kommt", erklärt Specht, sofern der Gemeinderat zustimmt, dieses Votum fehlt nämlich, und auch das Land entsprechende gesetzliche Vorgaben schafft. Klar ist indes auch noch nicht, wie genau die Videoüberwachung aussehen würde. Das Land müsste bei der technischen und personellen Umsetzung helfen. Denn bei der letzten Videoüberwachung musste immer ein Beamter vor den Bildschirmen sitzen und alarmieren, falls etwas passierte.

Die Technik hat sich verbessert, wie der Sicherheitsdezernent ausführt: "Es gibt Computer-Programme, die Bewegungen wahrnehmen, aber Personen nur zeigen, wenn beispielsweise jemand am Boden liegt. Sonst ist alles verschwommen." Wenn dann etwas passiert, gibt es einen Alarm. "Das kommt uns entgegen, denn wir wollen, dass die Polizei nicht vor den Monitoren sitzt, sondern draußen hilft."

Für einen solchen Modellversuch der "intelligenten Videoüberwachung", die es laut Specht bereits in Berlin, Bayern oder auch in Zürich und Mailand gibt, müsse allerdings das Land sorgen. Die Kameras würden dann die Breite Straße nördlich vom Paradeplatz sowie zwischen K1 und U1 filmen, am Herschelplatz und auf den Planken. Wann die Polizei aufzeichnet, ist noch nicht geklärt - nur dass sie es tun wird, so die Verantwortlichen. Das Land müsse jetzt reagieren.

Fraktionen begrüßen Initiative

Die Stadt schickt noch eine weitere Forderung nach Stuttgart. "Wir wollen ein Alkoholverbot auf bestimmten Plätzen, dafür muss das Land eine Rechtsgrundlage schaffen", sagt Kurz, denn sonst seien Freiheitsrechte beschnitten. Welche Plätze die Stadt für ein solches Verbot genau vorsieht, dazu gab es auf "MM"-Nachfrage noch keine Antwort.

Auch die Fraktionen kommentierten das neue Sicherheitskonzept gestern in Pressemitteilungen. Während die SPD zur Videoüberwachung steht, sagen die Grünen Nein. Für die CDU wäre es trotz datenschutzrechtlicher Bedenken ein starkes Signal, würde der Gemeinderat dem Modellprojekt zustimmen. In ihren Mitteilungen begrüßten aber alle Fraktionen die Initiative von Stadt und Polizei.