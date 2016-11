Mehr Raum für Radfahrer, Autos bleibt weniger Platz

Martha Roskowski, Vizepräsidentin des amerikanischen Fahrradverbands People for Bikes, vermutete, dass die Mannheimer Planer Radfahrer als "eine Art langsames Auto" wahrnehmen. Die Radaktivistin aus Denver im US-Bundesstaat Colorado hatte den Umbau der Bismarckstraße am Rande der Bundeshauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) dieser Tage kritisch betrachtet.

Fünf Millionen Euro Kosten

Nach gut zwei Jahrzehnten kommunalpolitischer Auseinandersetzungen enden die Bauarbeiten für die neuen Radwege auf der Hauptverkehrsachse in dieser Woche - wann genau, ist offen. Rund fünf Millionen Euro hat der Umbau gekostet, allerdings floß das Geld in neue Ampeln, Fußgängerüberwege, Haltestellen und die teilweise Erneuerung des Asphaltbelags auf Rad- und Autospuren. Jan Krasko vom städtischen Baudezernat: "Es folgen noch fehlende Fahrbahnmarkierungen", zudem werde eine Ampel erneuert.

Einer der Hauptverkehrsachsen Um die Bismarckstraße gab es in der Vergangenheit mehrfach kommunalpolitischen Streit. Einerseits ist die Straße eine wichtige Hauptverkehrsachse, über die täglich rund 40 000 Autos fahren. Andererseits sind auf beiden Seiten der Straße viele Fußgänger und Radfahrer - vor allem Studenten der Schlossuniversität - unterwegs. Um die trennende Wirkung der Straße zwischen Schloss und Quadraten abzumildern, wurde in den 1990er Jahren über einen Straßentunnel im Bereich der Einmündung der Breiten Straße diskutiert. Auch um die Verkehrsführung an der Einmündung L 5/L 7 (nach dem damaligen Oberbürgermeister "Widder-Enge" genannt) wurde gestritten. Um die Innenstadt vom Durchgangsverkehr zu entlasten, wurde der Fahrlachtunnel gebaut (Eröffnung 1994). Hier fahren täglich rund 62 000 Autos durch. Eine Video-Animation der Verkehrsströme in der Bismarckstraße ist unter morgenweb.de/mannheim zu finden. lang

Aus Sicht der Verkehrsplaner wären die Radwege schon Mitte der 1990er Jahre "fällig" gewesen, um dem Fahrrad auf der von rund 40 000 Autos am Tag befahrenen Bismarckstraße mehr Platz einzuräumen. Darum, so meint Martha Roskowski, gehe es in der Verkehrsplanung der großen Städte: "Wir brauchen Raum für Radfahrer und Fußgänger." Für Stadtrat Gerhard Fontagnier (Grüne) ist der Abschluss der Bauarbeiten in der Bismarckstraße zwar "ein Anlass zur Freude", weil damit "ein wichtiges und lange umstrittenes Projekt" vollendet werde, doch der Weg Mannheims zur fahrradfreundlichen Stadt sei noch lange nicht abgeschlossen. Die Fahrradspuren würden jetzt schon gut angenommen: "Wir haben viele positive Rückmeldungen beispielsweise aus der Schlossuniversität."

Eher skeptisch zeigt sich dagegen Manfred Schnabel, Präsident des Einzelhandelsverbands. "Wir haben den Beschluss immer kritisch gesehen, aber wir akzeptieren den Umbau so, wie er ist." Schnabel weist dabei auf die Bedeutung der Kundschaft von außerhalb für den Innenstadt-Handel hin. Nicht zuletzt durch die neuen Geschäfte in Q 6/Q 7 seien die Verkaufsflächen in der City massiv ausgebaut worden. "Die Kaufkraft der Mannheimer liegt aber schon nahe an hundert Prozent, so dass Zuwächse nur von außen kommen können."

Dass diese Kunden zumeist mit dem Auto in die Stadt fahren, liege auf der Hand: "Wir begrüßen Verbesserungen im Radverkehr, aber wir brauchen eben auch einen funktionierenden Autoverkehr", so Schnabel. Fontagnier glaubt, dass der Umbau für Autofahrer ebenfalls Verbesserungen bringt, dies sei von Anfang an Teil der Planungen gewesen: "Wir werden jetzt bald sehen, dass der Verkehr trotz der Fahrradspuren insgesamt flüssiger läuft", meint Fontagnier und weist zum Beispiel auf Verbesserungen für Linksabbieger hin.

Zweimal stand das die Bismarckstraße auf der Tagesordnung des Gemeinderats. 1995 wurde sie als eins von mehreren Projekten des Mannheimer Verkehrsentwicklungsplanes zunächst mit breiter Mehrheit beschlossen, nach den Kommunalwahlen von 1999 stoppte die bürgerliche Mehrheit dann aber den Umbau. Aus Sorge um die Erreichbarkeit der Innenstadt hatten sich auch damals Handelsverband sowie Industrie- und Handelskammer gegen den Radwegebau gewendet. Im 21-Punkte-Programm zum Ausbau des Radverkehrs wurde das Projekt 2009 wieder aufgegriffen und nach erneutem Streit schließlich verwirklicht.

Fahrradaktivistin Roskowski teilt Radverkehrsplanungen übrigens in die Kategorie "langsame Autos" und "schnelle Fußgänger" ein. Beides hält sie nicht für zukunftsweisend, sondern plädiert dafür, Radfahrer schon bei der Planung als eine eigene Verkehrsart zu betrachten und eigene, von Autos und Fußgängern abgetrennte Wege zu schaffen.