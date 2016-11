"Wir sind mit unserer Geduld am Ende" - Ulrich Syberg, Bundesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), ließ gestern beim Symposium zum Auftakt der Bundeshauptversammlung seines Verbands im Technoseum keinen Zweifel daran, wohin seiner Meinung nach die verkehrspolitische Reise in der nahen Zukunft gehen muss: "Wir brauchen bessere Radwege, wir brauchen Schnellwege - und wir brauchen sie jetzt und nicht erst in 15 oder 20 Jahren!" Also: Mehr Tempo beim Radwegebau.

"Verteilungskampf" um die Straße

Denn erklärtes Ziel des ADFC ist, "weit mehr Menschen als bisher aufs Fahrrad zu bekommen, auch wenn sie vorher Autofahrer waren". Dass das geht, auch wenn die Neuorientierung der Verkehrspolitik vor allem aus Autofahrer-Perspektive als "Verteilungskampf" wahrgenommen werde, darüber diskutierten die deutschen Fahrrad-Lobbyisten im Hörsaal des Technoseums mit internationalen Radverkehrsexperten wie Saskia Kluit und Guido Cormanns (Niederlande) sowie Martha Roskowski, Vizepräsidentin des amerikanischen Fahrradverbands People for Bikes. Programmatischer Titel der von Hajo Schuhmacher (Berlin) moderierten Veranstaltung: "Fahrradland Deutschland jetzt!"

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat in 16 Landesverbänden knapp 160 000 Mitglieder.

hat in 16 Landesverbänden knapp 160 000 Mitglieder. Bei seiner Bundeshauptversammlung , die noch bis morgen, Sonntag, im Technoseum tagt, werden politische Leitlinien für die kommenden Jahre festgelegt und ein neuer Bundesvorstand gewählt.

, die noch bis morgen, Sonntag, im Technoseum tagt, werden politische Leitlinien für die kommenden Jahre festgelegt und ein neuer Bundesvorstand gewählt. Der ADFC ist nicht nur verkehrspolitisch aktiv, sondern bietet auch touristische Dienstleistungen sowie neuerdings Fahrrad-Pannenhilfe an. Mehr unter www.adfc.de. lang

Auf der Tagesordnung der Veranstaltung, bei der Bürgermeister Lothar Quast mehr als 200 Teilnehmer in Mannheim begrüßte, stand neben dem Blick auf internationale und deutsche "Best Practice"-Beispiele auch das Nachdenken über Bürgerbeteiligung bei der Umsetzung von Radverkehrsprojekten. "Ein absoluter Erfolgsfaktor", wie Saskia Kluit aus Utrecht berichtete. Auch die Anstrengungen zur Verbesserung des Radverkehrs etwa der Städte Nijmwegen und Arnheim, die im kommenden Jahr die renommierte internationale Tagung "Velo-City" ausrichten, wurden beleuchtet. Mannheim hatte sich (wir berichteten) ebenfalls um die Ausrichtung dieses Jahres-Treffens von Industrie, Politik und Verbänden der Fahrrad-Welt beworben, den Zuschlag allerdings nicht erhalten. Am Beispiel Köln zeigte Christoph Schmidt vom dortigen ADFC auf, wie der Umbau einer autogerechten zu einer fahrradgerechten Stadt funktionieren kann. Auch regionale Überlegungen des Verbands Region Rhein-Neckar zur Einrichtung von sogenannten "Fahrradautobahnen" stießen auf das Interesse der Teilnehmer, unter ihnen auch "Fahrradbewegte" aus der Region und als offizieller ADFC-Delegierter der Mannheimer Kreisvorsitzende Gerd Hüttmann,

Dass man auch schneller als im Mannheimer 21-Punkte-Programm von 2010 voranschreiten kann, zeigte Martha Roskowski auf. 2017 - also im Jubiläumsjahr 200 Jahre Fahrrad - werde in den USA der 50. Geburtstag der Fahrradspur begangen. Für die Rad-Aktivistin nicht unbedingt ein Grund zum Feiern, da Radfahrer bisher von Amerikas Planern "entweder als schnelle Fußgänger oder langsame Autos" eingestuft würden.

Mit der Kampagne "Der große Sprung" (Big Jump) unterstütze ihr Verband kommunale Verkehrsplaner, das Rad als eigene, "dritte Kategorie" im Verkehr wahrzunehmen. Mit durchschlagendem Erfolg: Viele Großstädte - und nicht nur Fahrrad-Metropolen wie New York, Chicago oder Portland - errichten jetzt mit Pollern oder Pflanzkübeln zum Auto hin abgeschirmte Fahrradwege.

Dort habe der Radverkehr, wie Studien belegten, in einem Jahr um 75 Prozent zugenommen. Ihr Fazit: "Man muss diese Wege richtig und an der richtigen Stelle bauen, dann kommen auch die Fahrradfahrer!" Eine Sicht der Dinge, die auch ADFC-Bundesvorsitzender Syberg bekräftigte: "Den Gegenwind der Autolobby, die Angst um ihren Platz in den Städten hat, halten wir aus!"