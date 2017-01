Mehr Veranstaltungen - aber weniger Besucher

Mannheim. Mehr Veranstaltungen, aber weniger Belegungstage und weniger Besucher als im Vorjahr - so die Bilanz der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft (MAG) für das Jahr 2016.

59 Veranstaltungen (Vorjahr: 50) vom traditionellen Maimarkt bis hin zur Prüfung für angehende Mediziner brachten im vergangenen Jahr insgesamt rund 720 000 Menschen in die Messehallen und auf das Freigelände im Mannheimer Mühlfeld (Vorjahr: 750 000).

Die Firmengruppe der Familie Goschmann veranstaltet und betreut Messen und Events in Villingen-Schwenningen (Südwest-Messe) und Mannheim (Maimarkt, Deutsches Fertighaus-Center, Jobs für Future, Weihnachtsmarkt). An beiden Standorten beschäftigt die MAG mit ihren Tochtergesellschaften 73 Vollzeit-Mitarbeiter (Vorjahr 75). Hinzu kommen etwa 225 Teilzeitkräfte für Auf- und Abbau sowie Bewachung während der Veranstaltungen.

Die Eintrittspreise zum Maimarkt 2017 (29. April bis 9. Mai) bleiben im Vorverkauf (4,50 Euro) und an der Tageskasse (acht Euro) unverändert. Um 20 Cent teurer wird jedoch das VRN-Maimarkt-Tickt für die Hin- und Rückfahrt mit Eintritt (9,50 Euro). Als Highlight für 2017 kündigte MAG-Geschäftsführer Jan Goschmann das Konzert der Band Fury in the Slaughterhouse am 14. Juni an. (lang)