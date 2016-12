Auf Navigationsgeräte hatten es erneut Diebe in Feudenheim abgesehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind an drei BMWs jeweils die Dreiecksfenster eingeschlagen und die Autos dann geöffnet worden, das teilte die Polizei gestern mit. Während die Täter in zwei Fällen vermutlich bei der weiteren Tatausführung gestört wurden und ohne Beute flüchteten, gelang es ihnen, aus einem BMW das Navigationsgerät auszubauen. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf über 5000 Euro. Zeugen, die im Bereich Blücher-, Schiller- oder Körnerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-55 55 bei der Kriminalpolizei zu melden. bro/pol