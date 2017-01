„Mein Eindruck: Besser meidet man die Neckarstadt-West“

Düzen Tekkal am Sonntag in der Talkshow von Anne Will.

3,85 Millionen Menschen haben die jüngste Anne-Will-Sendung gesehen. Das ist keine schlechte Quote, zumal auf RTL das "Dschungelcamp" Konkurrenz machte. Um eine spezielle Art Dschungel ging es indes auch in der ARD-Talkshow: den sogenannten Großstadtdschungel. Da war viel von Mannheim die Rede. Dass die Journalistin Düzen Tekkal die Neckarstadt-West als "No-Go-Area" bezeichnete - also als Gegend, aus der man besser wegbleibt -, hat bei Stadtverwaltung, Polizei und Quartiermanagement großes Unverständnis ausgelöst.

Ihre Einschätzung hat Tekkal bei einem laufenden Filmprojekt gewonnen. Dafür habe sie schon einige Recherche- und Drehtage in der Nekarstadt-West sowie im Jungbusch verbracht, sagt die in Berlin lebende Publizistin am Telefon. "Freunde aus Mannheim hatten mir von der Situation dort erzählt." Was sie sah, schockierte Tekkal: offener Drogenhandel auf der Neckarwiese, aggressiv auftretende Migranten, Anwohner, die resigniert hätten, und Polizisten, die zum Vollzug des Rechtsstaates nicht mehr in der Lage seien.

Polizei und Stadt widersprechen

Die Journalistin Düzen Tekkal und ihre Filme Düzen Tekkal, geboren 1978 in Hannover, ist Journalistin, Filmemacherin und Autorin. Sie lebt in Berlin. Tekkal ist kurdischer Abstammung und gehört zur religiösen Minderheit der Jesiden. Über das Schicksal ihrer Glaubensgemeinschaft drehte sie 2015 den Dokumentarfilm "HÀWAR - Meine Reise in den Genozid". 2010 wurde sie mit dem Bayerischen Fernsehpreis, 2013 mit dem BNK Medienpreis ausgezeichnet. Bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr zählte die studierte Politikwissenschaftlerin zum Schattenkabinett der rheinland-pfälzischen CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner. Im März 2016 veröffentlichte Tekkal ihr Buch "Deutschland ist bedroht - Warum wir unsere Werte verteidigen müssen" im Berlin Verlag. Ihre Filme produziert sie auf eigene Faust und sucht sich erst dann einen Kanal zur Veröffentlichung. Wann und wie das bei ihrem Mannheim-Projekt geschieht, ist offen. ls/sma

Diesen Eindruck will die Mannheimer Polizei so nicht stehenlassen. "Wir hatten im vergangenen Jahr 14 000 Einsätze in der Neckarstadt", sagt Präsidiumssprecher David Faulhaber. "Diese sehr hohe Sequenz zeigt: Wir machen unsere Arbeit." Und "No-Go-Areas" gebe es weder in dieser Stadt noch irgendwo sonst in Baden-Württemberg.

Dass sich Mannheimer durchaus noch in die Neckarstadt-West trauen, zeigt die gestrige - selbstverständlich nicht repräsentative - Umfrage dieser Zeitung (links). Elena Trendafilova vom Quartiermanagement fühlt sich ebenfalls nicht gefährdet. "Auch als Integrationslotsin war ich schon sehr viel hier im Viertel unterwegs", sagt sie. "Angst hatte ich noch nie." Doch womöglich habe Tekkal andere Erfahrungen.

Hat sie in der Tat. "Mir sind Flaschen hinterhergeworfen worden, ich wurde bedroht", berichtet die 38-Jährige. Selbst ein wohlmeinender Anwohner habe ihr geraten, als Journalistin schnellstmöglich abzuhauen. "Mein subjektiver Eindruck ist daher: Besser meidet man die Neckarstadt-West." Schließlich sei dort ja auch die Zahl der Straftaten deutlich angestiegen. Daher halte sie am Begriff "No-Go-Area" fest. "Jedenfalls, was die Mittelstraße und deren Seitenstraßen angeht."

Bei der Stadt ist man von dieser Einstufung naturgemäß wenig begeistert. "Frau Tekkals Beiträge zur Neckarstadt-West bei Anne Will waren stark überzogen", kritisiert Sprecher Ralf Walther. "Niemand muss fürchten, beim Betreten eines Stadtteils mit Flaschen beworfen zu werden." Zwar hätten sich die Probleme in dem Viertel im vergangenen Jahr in der Tat gehäuft. Mittlerweile zeige das Handeln von Stadt und Polizei aber Wirkung. Recht habe die Journalistin mit ihrer Mahnung, die Rechtsordnung müsse auf den Straßen weiter durchgesetzt werden. Diese Haltung teile auch Oberbürgermeister Peter Kurz.

Zum Vorwurf, ihre Kritik sei überzogen, sagt Tekkal: "Vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte." Es komme ja auch immer auf die individuelle Lebenswirklichkeit an. Sie wolle auf jeden Fall weiter in Mannheim drehen, habe für ihren Film erst fünf der geplanten 30 Minuten zusammen. "Der Arbeitstitel lautet: Ich geh' da rein." Also keineswegs: Da geh' ich nicht mehr rein.

Mit dem Projekt, für das sie auch in anderen Städten filmt, möchte Tekkal zeigen, "dass es nicht nur in Berlin oder Köln mittlerweile Gegen-Gesellschaften gibt, die unsere Werte missachten". Entscheidend für das Staatsverständnis von Migranten sind aus Sicht der Publizistin kulturelle Früherziehung und Sozialisation. Da sei in erster Linie das Elternhaus gefragt. "Mein Vater hat mir Demut und Dankbarkeit für ein Land vermittelt, das uns als Verfolgte aufgenommen hat", sagt die Kurdischstämmige, die zur religiösen Minderheit der Jesiden gehört.

Kürzlich ist Tekkal in die CDU eingetreten. Angela Merkels Asylpolitik findet sie "einerseits als humanitäre Geste sehr gut. Andererseits darf man aber auch die Probleme bei der Integration nicht verschweigen." Darüber hatte sie im vergangenen Mai auch einen Debattenbeitrag für die Wochenendausgabe dieser Zeitung geschrieben, der ein positives Leserecho fand. Ob das nun auch für ihre Neckarstadt-Aussagen gilt?