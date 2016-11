„Mein schönstes Weihnachtsgeschenk!“

Schon seit Ende 2010 bereitete sie sich vor: Kim Schreiner wird neue Stadtprinzessin, hier fotografiert in der Prinzessinnenherberge, dem Maritim-Hotel. © Prosswitz

Sie hatte Tränen in den Augen, Freudentränen. Am 26. Dezember 2012 bekam Kim Schreiner ihr, wie sie bekennt, "schönstes Weihnachtsgeschenk". Schon damals wurde sie gefragt, ob sie denn in der Kampagne 2016/17 die Fasnacht regieren wolle. Doch erst am Montagabend wurde das seither gut gehütete Geheimnis gelüftet. Und am Samstag wird die 28-jährige Marketingleiterin bei einem Ball im Rosengarten als "Kim I., Jubiläumsprinzessin der Fröhlich Pfalz vom Hause Fody's" inthronisiert.

"Menschen begeistern, klein und groß ein Lächeln ins Gesicht zaubern, mich sozial engagieren und den Verein gut repräsentieren" - sehr redegewandt zählt die hübsche, schlanke 28-Jährige mit der sofort gewinnenden Ausstrahlung auf, was sie sich für ihre Amtszeit vorgenommen hat. Ihre stets herzlich-fröhliche Art, aber auch ihre große Hilfsbereitschaft waren der Vereinsführung schon lange aufgefallen.

Seit 22 Jahren närrisch unterwegs

Kim Schreiner Kim Schreiner wurde am 3. 6. 1988 geboren. Sie wohnt auf dem Luzenberg, ist ledig, 1,69 Meter groß, hat grüne Augen und lange braune Haare.

Sie besuchte ab 1994 erst die Alfred-Delp-Grundschule, dann die Gustav-Wiederkehr-Schule. Nach der Sandhofen-Realschule wechselte sie auf die Integrierte Gesamtschule Herzogenried und machte dort 2008 Abitur.

Ab 2008 absolvierte sie eine Lehre als Einzelhandelskauffrau bei Kaufland mit der Zusatzqualifikation Managementassistentin, war dann dort Abteilungsleiterin Molkereiprodukte sowie Obst und Gemüse.

2011 wechselte sie als Marktmanagerassistentin zu Rewe. Seit April 2015 ist sie als Leiterin Marketing beim Ladenburger Landwirtschaftsbetrieb Hegehof tätig, betreut für ihn die ganzen Verkaufsstände und den Einzelhandel.

In der Fasnacht fing sie 2005 als Mitglied der Minigarde der "Fröhlich Pfalz" an. In ihrer Freizeit macht sie gerne Sport (Inlineskaten, Fitnessboxen, Schwimmen), besucht Musicals und geht mit ihrer Hundedame Zoey Spazieren. pwr

Bereits für 2012, als die "Fröhlich Pfalz" zuletzt die Stadtprinzessin stellte, wurde die gut aussehende junge Frau mit den langen braunen Haaren daher als mögliche Kandidatin "gehandelt" - doch kurz vorher hatte sie den Verein gewechselt, war für eine Kampagne in die (bundesweit bei Turnieren erfolgreiche) Garde des Feuerio eingetreten. "Ich wollte mal etwas Neues sehen", sagt Kim Schreiner rückblickend, doch sei sie "im Herz immer Teil der Fröhlich Pfalz-Familie geblieben". Und die hat sie nun als oberste Repräsentantin nicht nur des Vereins, sondern der ganzen Fasnacht erwählt.

"Jetzt passt der Zeitpunkt optimal", so die 28-Jährige. "Ich bin beruflich weiter, auch reifer", meint sie. Zudem sei der Verein 88 Jahre alt, sie Jahrgang 1988 und habe obendrein ein persönliches närrisches Jubiläum, nämlich 22 Jahre Aktivität in der Fasnacht. Das werde nun gekrönt. Sie wollte das "eigentlich schon immer" bekennt sie. "Es ist der Traum von jedem Gardemädchen, wenn es die Stadtprinzessin sieht, das auch zu werden, schön gemacht zu werden und tolle Kleider zu tragen", sagt sie voller Begeisterung. Sie ist Gardemädchen, seit sie im Alter von sechs Jahren durch Nachbarn, deren Töchter ebenso in der "Fröhlich Pfalz" tanzten, zur Minigarde kam. Seither sammelte sie Autogrammkarten von Stadtprinzessinnen. Zwar musste sie inzwischen berufsbedingt mit dem Gardetanz aufhören, aber mit der Inthronisation geht nun für sie "ein Lebenstraum in Erfüllung".

Ihr "Entdecker" ist "Fröhlich Pfalz"-Ehrenpräsident Hans-Joachim Bender. Er erkannte, damals noch als Präsident im Amt, das Potenzial, das in der jungen Frau steckt, dass sie gut aussieht und souverän auftreten kann. Ihre Mutter schickte Kim Schreiner 2012 am zweiten Weihnachtsfeiertag unter einem Vorwand zu Bender nach Hause, und der eröffnete ihr die Chance. "Ich habe mich aufgehübscht, weil ich so etwas erhoffte - ich wusste ja, dass mein Verein immer sehr rechtzeitig sucht", so Kim Schreiner.

Arbeitgeber gibt ihr frei

Seither liefen, in enger Zusammenarbeit mit Bender, die Vorbereitungen. Als großzügiger Hauptsponsor wurde Fody Pashalidis, Inhaber der "Fody's"-Restaurants, gewonnen. Ihr Arbeitgeber, der Ladenburger Landwirtschaftsbetrieb Hegehof, für den sie als Leiterin Marketing arbeitet, gibt ihr einen Monat bezahlten Urlaub - die Fasnacht liegt ja außerhalb der Saison. Zudem kann sie viele im Sommer angehäufte Überstunden abbauen. "Fliesen-Technik Schreiner & Müller", der Betrieb ihres Vaters, und ihre Eltern unterstützen sie, zudem suchte sie sich selbst zahlreiche weitere Sponsoren, "und gespart habe ich auch", betont die Prinzessin.

Geschenke will sie nämlich nicht in der Kampagne. Statt Blumen oder andere Präsente bittet sie um Spenden für "Aufwind", das Projekt gegen Kinderarmut in der Neckarstadt. "Die haben noch nie etwas von Spenden an Fasnacht abbekommen", so eine Begründung. Sie informierte sich aber vor Ort - inkognito - über die Arbeit, half bei Hausaufgabenbetreuung, Ausflügen, Mittagessen mit. "Ich habe richtig einen Bezug zu den Kindern dort bekommen - ohne dass die wussten, dass ich die künftige Prinzessin bin - da werden die staunen", sagt sie lachend.

An ihren Prinzen, den der Feuerio ja erst im Januar inthronisiert, hat sie wenig Erwartungen: "Die Optik ist mir egal - Hauptsache, er ist auch ein Fasnachter und wir haben zusammen viel Spaß!"