Meisterköche servieren Gulasch

Eine warme Mahlzeit gibt es mitten in der Citykirche Konkordien. © Rittelmann

Mit einem Gottesdienst und einem Feinschmeckermenü öffnet am Dreikönigstag, 6. Januar, um 10 Uhr die Mannheimer Vesperkirche in der CityKirche Konkordien ihre Pforten - zum 20. Mal. Von einer Institution will Ralph Hartmann, Dekan der Evangelischen Kirche in Mannheim, trotz dieser Kontinuität nicht sprechen: "Das würde bedeuten, dass wir uns mit der Situation abgefunden haben." Die Vesperkirche versorgt ihre täglich mehr als 500 Gäste nicht nur mit günstigem Essen, sondern auch mit medizinischer Soforthilfe, Beratungsangeboten und manchmal einfach nur mit einem offenen Ohr. Für dieses Angebot setzen die Organisatoren nicht nur auf die Fachkräfte wie die des Diakonischen Werks, sondern vor allem auch auf die Arbeit von ehrenamtlichen Helfern. In diesem Jahr sind es 368, 100 davon zum ersten Mal.

450 Gäste erwartet

Eine ganz besondere Gruppe der Ehrenamtlichen ist morgen aktiv: Bert Schreiber und seine Mannheimer Meisterköche von der "Feinschmeckerchuchi" servieren Szegediner Gulasch mit Knödeln und ein Überraschungsdessert. Vor dem Leib wird allerdings die Seele gestärkt: Im Eröffnungsgottesdienst um 10 Uhr spricht Pfarrerin Ilka Sobottke zum Thema "Der Himmel in Dir". Die Vesperkirche ist dann ab morgen bis zum 5. Februar täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Das warme Mittagessen wird bis 14 Uhr serviert, teilt die Kirche mit. Für den Auftakt werden 450 Gäste erwartet, danach steigt die Zahl üblicherweise an; 2016 wurden am Spitzentag 608 Gäste bedient. Durchschnittlich kommen pro Tag ist mehr als 500. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren immer gestiegen. ena