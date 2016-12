Meisterleistung – und Herzenswunsch

Diesmal ging der Blick nach rechts, dort, am Bildrand, findet sich noch heute jenes charakteristische Gebäude, das die Auflösung von Folge 81 unseres Rätsels "Erkennen Sie Mannheim?" jedenfalls wesentlich erleichterte: Das Klinikum, damals 1926, zur Entstehungszeit der Fotografie, noch "Städtische Krankenanstalten" genannt, ist zu sehen. Und das Bauwerk im Vordergrund, an dem da gerade mit "Volldampf" gearbeitet wird, ist die Friedrich-Ebert-Brücke. Diesmal haben Sie uns sehr interessante Zuschriften geschickt, es geht um die Geschichte der Brücke und ihrer Errichtung, um die daran beteiligten Baufirmen und das Material, das sie verwendeten. Aber es geht auch um sehr persönliche Erinnerungen, die fast alle mit dem Klinikum verbinden.

Schauen wir zunächst auf die Baugeschichte der Brücke, die, wie so oft, manche unserer Rätselfreunde umfassend abhandeln. Lutz Winnemann etwa, der uns schreibt, dass diese "als zweite Neckarbrücke in genieteter Stahlkonstruktion als Auslegerbrücke errichtet" wurde. Interessant für ihn: die Arbeitsgeräte der Firma Grün und Bilfinger, die man auf der historischen Aufnahme erkennt: "Auf dem Gegenufer ist ein Dampfkran zu sehen und auf dem Ponton eine Dampframme. Man überlegt sich einfach, was diese Geräte damals für eine Geräuschentwicklung hatten und welche Vor- und Nachbereitungszeiten allein notwendig waren, bis das Arbeitsgerät ausreichend unter Dampf stand."

Steffen Becker kennt auch das zweite Unternehmen, das am Bau der Friedrich-Ebert-Brücke, die unter den Nazis dann Adolf-Hitler-Brücke heißen musste, beteiligt war: "die Firma MAN Gustavsburg". Und er hat Hochachtung vor der Leistung der Ingenieure und Arbeiter damals: "Gemessen an den Möglichkeiten der Zeit und den Dimensionen des Vorhabens sind knapp 16 Monate Bauzeit eine Meisterleistung".

Gewinner Folge 81 Der "MM" und das Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei dem Rätsel "Erkennen Sie Mannheim?" Hand in Hand. In jeder Folge werden drei Bildbände, DVDs oder historische Schriften vom Stadtarchiv verlost. Die Gewinner erhalten ihre Preise dann von uns in den kommenden Tagen zugesandt. Diesmal haben folgende Leser gewonnen: Elvira und Karl-Heinz Masuch, Hubert Berberich und Inge Herman. Morgen erscheint Teil 82 von "Erkennen Sie Mannheim?"

Hubert Berberich hat bei der Brücke für uns einen Schatz gehoben: Er hat herausgefunden, dass man im Internet einen Film vom Bau der Brücke abrufen kann unter der Adresse bauforum24.tv/bilfinger-berger-friedrich-ebert-bruecke-27. "Bei Minute 23:54 sieht man die Szene Ihres Bildes", schreibt er uns.

Karl Frank kann die Trakte des Klinikums, die man auf der Aufnahme sieht, ganz genau verorten: "Der sichtbare Teil des Krankenhauses zeigt die Abteilungen C2/4/6/8/10/12 und 14. Das weiß ich deshalb so genau, da ich 1959 nach einem Autounfall auf Station C8 lag, und in den 60er Jahren in der Notaufnahme am Wochenende Dienst as Hilfspfleger bei den Johannitern versah." Auch Martin Riehle fällt zum Krankenhaus etwas sehr Persönliches ein: "Im Klinikum bin ich schon mehrmals in kritischen Situationen gerettet worden, zum ersten Mal als siebenjähriges Kind, zuletzt vor zwei Monaten", schreibt er uns.

Auch Klaus Hinkel erinnert sich an eine schwere Zeit, als sein Bruder so um 1956 einige Wochen im Klinikum verbringen musste, "da ihm als Lehrling einer Brückenbaufirma ein T-Träger ins Kreuz gefallen war". Der größte Wunsch des Patienten war ein eigenes Kofferradio am Krankenbett. "Der Markt war nur dünn mit diesen Geräten bestückt, Kostenpunkt: mehr als ein Monatsgehalt. Die ganze Familie musste sich lange sehr einschränken, um dem schwer verletzten Familienmitglied diesen Wunsch zu erfüllen."

Inge Herman kennt, da "Baujahr 1959", wie sie anmerkt, "die Brücke nur fertig". Mit dem Krankenhaus und dem Fluss verbindet sie dagegen schöne Erinnerungen: "Meine drei Söhne sind im Klinikum zur Welt gekommen, und es gab viele schöne Spaziergänge mit und ohne Kinder am Neckarufer."