Messerstiche auf der Straße - Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Der 41-Jährige habe "den Tod des Geschädigten in Kauf genommen haben". (Symbolbild)

Mannheim. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 41-jährigen Mann Anklage wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erhoben. Ihm wird vorgeworfen, bei einem Streit am 17. Oktober des vergangenen Jahres mit einem Messer mehrfach auf einen 37-Jährigen eingestochen und diesen dabei schwer verletzt zu haben.

In einer Presserklärung teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit, dass der 41-Jährige "den Tod des Geschädigten in Kauf genommen" habe.

Zu dem folgenschweren Streit zwischen den beiden Männern soll es aufgrund eines 20-Euro-Scheins gekommen sein, den der Täter verloren und das Opfer eingesteckt haben soll.

Der Beschuldigte floh damals unerkannt vom Tatort. Nach umfangreichen Ermittlungen in der Kneipenszene vor Ort gelang es den Beamten der Kriminalpolizei Mannheim wenige Tage später, die Identität des Flüchtigen zu ermitteln und ihn festzunehmen.

Der 41-Jährige hat bislang die Tatvorwürfe bestritten und befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. (mik)