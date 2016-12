„Mila“ nach wie vor nicht vermittelbar

Alle Bilder anzeigen Wartet auf eine neue Familie: "Tigger" mit Tierpfleger Sebastian Rückert (oben). "Mila" muss dagegen erst noch Vertrauen zu Menschen bekommen. © pet/Tierheim

Auch wenn sie jetzt einen sicheren, warmen Platz hat und sich nicht mehr selbst um ihr Futter kümmern muss - die hübsche Mischlingshündin "Mila" lässt nach wie vor keinen Kontakt zu Menschen zu. "Sie ist nie sozialisiert worden und muss sehr schlechte Erfahrungen mit uns Menschen gemacht haben", da ist sich Sebastian Rückert sicher. Der Tierpfleger im Mannheimer Tierheim musste schon etliche Mila-Interessenten enttäuschen. "Sie ist nach wie vor nicht vermittelbar und wird höchstwahrscheinlich nie ein normaler Familienhund werden."

Rückblick: Vor rund drei Monaten endete das Streunerleben der circa zweijährigen Mischlingshündin. In Feudenheim konnte sie mit Unterstützung mehrerer Tierfreunde und vor allem der großen Kenntnis des niedersächsischen Spezialisten Heino Krannich mittels Distanznarkose in einer spektakulären Aktion gesichert werden. Vorher war ihr Revier die Friesenheimer Insel.

Alleine durchgeschlagen

Irgendwann im Sommer war die Streunerin dort aufgetaucht und ist Tierfreunden aufgefallen. Sie hatte sich mehrere Wochen als Alleinversorgerin im Industriegebiet durchgeschlagen, immer beobachtet von den Tierheim-Mitarbeitern, die die schlaue Hündin aber bei jedem Einfangversuch austrickste. Bis sie schließlich, durch irgendetwas beunruhigt, nach Feudenheim lief. Jetzt ist ihr vorläufiges Zuhause das Tierheim Mannheim.

"Ein Tierheimleben ist nie eine ideale Situation für ein Tier. Für "Mila" ganz besonders nicht. Wir arbeiten wirklich ganz intensiv und sehr feinfühlig mit ihr, aber sie hat einfach kein Vertrauen zu Menschen", berichtet Rückert. Sehr wahrscheinlich stammt sie aus Osteuropa, das konnte über den leider nicht registrierten Chip, den sie trägt, herausgefunden werden. Die Tierheim-Mitarbeiter vermuten, dass "Mila" bei einer Übergabe von Kofferraum zu Kofferraum entwischen konnte. "Das würde ihr Auftauchen im Industriegebiet erklären." Diese Gebiete werden offenbar gerne für solche, meist illegalen Aktionen verwendet. Oder sie ist dort ausgesetzt worden, nachdem sie jemand aus Mitleid aus dem Ausland gerettet hat und überfordert war mit der menschenscheuen Hündin.

"Wir können nur immer wieder warnen vor solchen unüberlegten Anschaffungen, auch wenn sie sicherlich gut gemeint sind. Die Tiere werden über das Internet angeboten, sehen natürlich süß aus", so Sebastian Rückert. "Für die Verkäufer ist das schnelles, einfaches Geld. Für die Tiere bedeutet das nicht selten unglaubliches Leid."

Für jeden Hund, der von einem sogenannten Vermehrer gekauft wird, wird ein neuer "produziert". "Leider gilt auch hier: Die Nachfrage bestimmt das Angebot." Gerade jetzt in der Weihnachtszeit wittern die Tiervermehrer wieder das große Geschäft. Oftmals sind die Tiere viel zu früh von der Mutter weggenommen worden, nicht ausreichend oder viel zu früh geimpft und haben im schlimmsten Fall noch Krankheiten, die eine saftige Tierarztrechnung zur Folge haben. Besondere Vorsicht sei angebracht, wenn Rassehunde für wenig Geld angeboten werden. "Potentielle Familienmitglieder sollten nicht zu Weihnachten verschenkt werden. Ein Tier bedeutet Verantwortung übernehmen für viele Jahre", appelliert der Tierpfleger an die Eltern von Kindern, die sich so sehr eine kleine Katze, ein süßes Kaninchen oder einen Hundewelpen unterm Weihnachtsbaum wünschen.

Einfach vorbeikommen

Und er lädt dazu ein, doch mal bei den Tierheimen vorbei zu schauen. "Dort sitzen etliche gut erzogene, ehemalige Familienmitglieder, natürlich auch Rassehunde, die ihr Zuhause unverschuldet, zum Beispiel wegen einer Trennung, verloren haben." Oder einfach nur, weil das einstmals niedliche Tier alt geworden ist. So wie Tigger. Der Dackelmischling musste mit 13 Jahren noch ins Mannheimer Tierheim umziehen und versteht die Welt nicht mehr. Dort wartet der äußerst rüstige Hundesenior jetzt auf eine zweite Chance. Oder auf ein Weihnachtswunder.