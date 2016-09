Mit 1000 Euro geht’s nach Danzig

"Jetzt bin ich aber baff!" - Das waren die ersten Worte von Kurt Kirschner, nachdem er erfahren hatte, dass er beim "MM"-Sommerrätsel den Hauptpreis gewonnen hat. Und dann kam die große Freude: "Das ist ja wirklich klasse!" Den 1000-Euro-Reisegutschein von FN-Reisen kann er sehr gut gebrauchen. "Ich werde mit meiner Lebensgefährtin wahrscheinlich nach Danzig fahren." Die Masuren, eine Region des ehemaligen Ostpreußens in Polen, interessiert den Mannheimer besonders, weil sein Vater dort geboren wurde. "Er hat immer viel davon erzählt - ich bin sehr gespannt darauf." Als der Glücksanruf kam, saßen Kurt Kirschner und seine Lebensgefährtin gerade in Viernheim zusammen. "Wir sind beide total glücklich darüber", freut sich der 67-jährige Beamte, der 44 Jahre für die Stadt Mannheim gearbeitet hat.

Die Gewinnerkarte, die Kurt Kirschner eingeschickt hatte, ist nicht wirklich spektakulär, einfach nur weiße Pappe, "aber es hat dennoch geklappt, da bin ich froh", sagt er mit einem strahlenden Lächeln. Alle fünf Lösungswörter Glückstein-Quartier, Bundesgartenschau, Kunsthallenneubau, Landtagswahl und Städtepartnerschaft hat der 67-Jährige erraten - "und immer eine Postkarte geschickt". Auch wenn er alle Buchstaben immer richtig zusammengesetzt hat - der Mannheimer ist ehrlich: "Es war ein bisschen schwieriger in diesem Jahr, dennoch hat es viel Spaß gemacht. Ich habe, obwohl ich schon mein ganzes Leben in Mannheim lebe und seit 1973 den ,MM' abonniert habe, wieder etwas dazugelernt."

"Schöne Abwechslung"

Gewinner des 26. „MM“-Sommerrätsels Die 26. Auflage des "MM"-Sommerrätsels ist vergangene Woche zu Ende gegangen. Am Mittwoch war Einsendeschluss. Nicht nur die Gewinner der wöchentlichen Buch-, sondern auch die der Hauptpreise sind ausgelost. Der erste Preis: Einen 1000-Euro-Reisegutschein von FN-Reisen hat Kurt Kirschner aus Mannheim gewonnen. Der zweite Preis: Mit einem 200-Euro-Gutschein kann Ute Apfel aus Brühl im Dorint essen gehen. Der dritte Preis: Herzlich lachen kann Doris Franke-Gützlaff. Sie geht mit einer Person ihrer Wahl zur Bülent-Ceylan-Show in der SAP-Arena. Buchgutscheine der Rätselteile neun und zehn haben gewonnen: Christa Bühn aus Mannheim; Johanna Ecsedi aus Mannheim; Carla Ruppert aus Mannheim; Rolf Bach aus Heddesheim; Martin Klug aus Mannheim. ena

Besonders schwierig fand er den achten Rätselteil, der sich mit den Römern am Rhein beschäftigt hatte. Interessant war vor allem der Beginn mit den kniffligen Fragen zum Fahrrad. Von dem Hauptgewinn hat er erst einmal nur seiner Lebensgefährtin und seinen zwei Kindern erzählt - "mal gucken, wer sich nach dem Zeitungsartikel noch so meldet", sagt er lachend. Besonders gefreut hat sich auch Doris Franke-Gützlaff aus Mannheim über die zwei Karten zur Bülent-Ceylan-Show in der SAP Arena im April 2017. "Das ist ja wirklich klasse - ich habe noch nie etwas gewonnen", sagt sie am Telefon und spricht gleichzeitig ein großes Lob für das "MM"-Sommerrätsel aus. "Es ist immer eine schöne Abwechslung in den Sommerferien. Mir macht das Rätselraten immer viel Spaß." Auf die Bülent-Ceylan-Show ist sie schon gespannt: "Das wird sicher ein lustiger Abend!"

Ein wenig erschreckt hat sich Ute Apfel aus Brühl über den plötzlichen Anruf aus der "MM"-Redaktion. Sie kann sich über einen 200-Euro-Essensgutschein im Dorint freuen. "Dafür fahre ich natürlich gerne nach Mannheim", sagt die Brühlerin, die ebenfalls aus den etwa 8000 Teilnehmern gezogen wurde. Circa 5000 E-Mails, rund 2000 Postkarten und weit mehr als 1000 Anrufe sind die Bilanz des "MM"-Sommerrätsels 2016. Es war die 26. Auflage, die mit Rätselteilen zu dem Museumsschiff und dem Barock zu Ende ging, die dann zusammen das letzte Lösungswort "Städtepartnerschaft" ergaben.

Für Mannheimer gehört das Museumsschiff des Technoseum zum Stadtbild dazu. Die Frage des neunten Teils, wie das Schiff von 1929 bis 1980 hieß, konnten viele beantworten: Mainz. Genauso einfach schien die Lösung Kombüse zu sein, der Begriff für die Schiffsküche. Dass das Schiff in Koblenz 1956 havarierte, wussten genau so viele wie die Pleuelstange im Maschinenraum. Dass das Schiffchen mal ein Polizeiboot war, lösten ebenfalls hunderte Teilnehmer.

Lange her sind auch die barocken Zeiten, die wir im letzten Teil des Rätsels abfragten. Dass die Mannheimia auf dem Marktplatzdenkmal zu sehen ist, war den Ratefüchsen klar, genauso wie der Karlstern, der nach dem jagenden Kurfürst benannt wurde. Gesucht waren noch der in F 6 eingerichtete Antikensaal, Gabriel Grupello als Erbauer der Bronzepyramide des Brunnens auf dem Paradeplatz und der Zeughaus-Erschaffer Peter Anton von Verschaffelt.