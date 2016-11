Mit 180 Stundenkilometer in Siebziger-Zone unterwegs

Die Polizei kontrollierte an mehreren Stellen in der Region die Geschwindigkeit von Autofahrern.

Mannheim/Region. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der B44 an der Kreuzung "Der Hohe Weg zum Rhein" in Höhe Kirschgartshausen ist jeder dritte Fahrer zu schnell unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, betrug die höchste, gemessene Geschwindigkeit 180 Stundenkilometer. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 Stundenkilometer. Der Mercedesfahrer, der 110 Stundenkilometer zu schnell war, muss nun mit einem dreimonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und 1200 Euro Bußgeld rechnen.

Gleiche Konsequenzen erwarten einen Autofahrer, der 146 Stundenkilometer fuhr. Acht weitere Autofahrer erwartet ebenfalls ein Fahrverbot.

Auch in Sinsheim und Waibstadt führte die Polizei Kontrollen durch. Auf der BAB 6 in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim in Richtung Mannheim war es aufgrund von einer Fahrstreifenreduzierung in letzter Zeit zu mehreren schweren Verkehrsunfällen gekommen. Auch deshalb führte die Polizei die Messung durch. Bei der Kontrolle überschritt etwa jeder 7. Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. "Spitzenreiter" im negativen Sinn war ein Fahrer, der mit 175 Stundenkilometer unterwegs war. Die Konsequenz sind eine Geldbuße von 600 Euro und ein Zwei-Punkte-Eintrag in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Insgesamt überschritten 20 Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Auf der B 292 in Waibstadt wurden 50 zu schnelle Fahrzeuge gemessen. Insgesamt kamen 34 Fahrer mit einem Verwarnungsgeld davon, 14 weitere werden angezeigt, da sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer um bis zu 40 Stundenkilometer überschritten. Zwei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. (pol/leh)