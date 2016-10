Mit Auto, Bus und Bahn zum Einkauf

Wenn am Sonntag die Läden in der City von 13 bis 18 Uhr offen sind und die Massen in die Innenstadt streben, dann kommen die meisten Besucher des Verkaufsoffenen Sonntags und der Marktmeile nach wie vor mit dem eigenen Wagen zum Einkaufsbummel. Daher spendieren die Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) den Kunden an diesem Tag das Parken in der Tiefgarage in H 6. In der City stehen mehr als 12 000 Plätze zur Verfügung. Denn erstmals bei einem Sonntagsverkauf ist auch die neue Tiefgarage unter dem Stadtquartier Q 6/Q 7 geöffnet.

Sie bietet auf drei Ebenen 1376 Parkplätze, je angefangene halbe Stunde zahlt man dort einen Euro. Die gleichen Tarife gelten im XXL-Parkhaus R 5, es hat den selben Betreiber und 500 Plätze zur Verfügung. Zum Vergleich: In der Tiefgarage Wasserturm mit ihren 406 Plätzen - sie gehört der städtischen Tochter MPB - zahlt man tagsüber bis zur einer Stunde 1,50 Euro. In der Tiefgarage unter dem Marktplatz G 1 (337 Plätze), die ebenfalls die MPB betreiben, zahlt man sonntags bis eine Stunde einen Euro.

Wer lieber mit Bus und Bahn in die Innenstadt kommt, für den hat die RNV eigens ihren sonst üblichen Sonntagstakt auf einigen Linien verändert. Auf den Strecken der Linien 1 und 3 verkehren die Bahnen dann zwischen 13 und 18 Uhr im Zehn-Minuten-Takt, auf den Linien 5a und 15 gilt in der gleichen Zeit der 15-Minuten-Takt. Der VRN bietet eine Tageskarte für fünf gemeinsam reisende Personen an. Wenn es wegen des Besucherandrangs auf den Planken eng wird, sperrt die RNV die Einkaufsmeile zeitweilig für den Straßenbahnverkehr. Fragen zu möglichen Umleitungen beantworten RNV-Mitarbeiter an den Verkehrsknotenpunkten der Innenstadt. scho