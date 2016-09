„Mit blauem Auge davongekommen“

Reinhard Naumann (Zweiter von links), Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, bei einem Termin in der vergangenen Woche. Rechts neben ihm der Regierende Bürgermeister Michael Müller. Zu sehen sind außerdem (von links) die SPD-Bürgermeister Franziska Giffey (Neukölln), Angelika Schöttler (Tempelhof-Wilmersdorf), Peter Beckers (Friedrichshain-Kreuzberg) und Michael Karnetzki (Steglitz-Zehlendorf).

"THANXX für diese kluge Wahl!!!" Reinhard Naumann (SPD) ist erleichtert, das merkt man seinen Worten an, die der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf gestern als Post bei Facebook schrieb. Die lockere Art, seinen Unterstützern Danke zu sagen, fasst zwei Aspekte zusammen, die dem Rathaus-Chef besonders am Herzen liegen: Zum einen ist seine SPD trotz Verlusten wieder stärkste Fraktion in dem Bezirk (25,1 Prozent), zum anderen wird die AfD (9,7 Prozent) auch künftig keinen der fünf Stadtratsposten übernehmen. Die teilen sich SPD und CDU (je zwei) und Grünen untereinander auf.

Berlin hat am Sonntag nicht nur das Abgeordnetenhaus gewählt (Grafiken) sondern auch seine Bezirksverordnetenversammlungen. Für die in Charlottenburg-Wilmersdorf hat die seit 15 Jahren bestehende rot-grüne Koalition mit nun 27 der 55 Sitze die Mehrheit verloren. Das heißt: Naumann braucht, um Bürgermeister zu bleiben, eine Stimme von anderer Seite. Größer als die Verluste der SPD (minus 3,7 Punkte) und der Grünen (minus 4,1) war der Sturz der CDU um 8,5 Punkte auf 21,6 Prozent der Stimmen.

Auf Kurs mit Müller

Reinhard Naumann Ein Charlottenburger durch und durch: Reinhard Naumann wohnt in dem Berliner Bezirk seit dem Alter von drei Jahren.

wohnt in dem Berliner Bezirk seit dem Alter von drei Jahren. Nach dem Abitur studierte er an der FU in Berlin Jura . Seit 1979 ist der heute 56-Jährige Mitglied der SPD .

. Seit 1979 ist der heute 56-Jährige Mitglied der . Drei Jahre lang arbeitete er im Landesamt für Soziale Aufgaben , fünf Jahre in der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen.

, fünf Jahre in der für Arbeit, Soziales und Frauen. Nach zehn Jahren als Bezirksstadtrat wurde Naumann 2011 Bezirksbürgermeister und Leiter der Abteilung Personal und Finanzen.

und Leiter der Abteilung Personal und Finanzen. Bei der Wahl am Sonntag wurde er im Amt bestätigt. Die SPD holte in Charlottenburg-Wilmersdorf ihr drittbestes Bezirksergebnis. (stp)

"Große Erleichterung, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagte der 56-Jährige gestern auf Anfrage des "MM". Er werde nun als Erstes mit den Grünen reden, aber auch mit CDU, Linken und FDP. Seit Anfang August ("als andere im Urlaub waren") sei er unterwegs gewesen - vorrangig, um für die SPD ein gutes Ergebnis zu erzielen, "aber auch, um zu verhindern, dass die AfD in kommunale gestalterische Verantwortung kommt".

Das Bild mit dem blauen Auge, das Naumann malt, gelte für die Situation in Charlottenburg-Wilmersdorf. Naumann gibt zu, dass es auf Landesebene deutlich schwieriger aussehe. Historisch schlecht hatten dort am Sonntag die bisherigen Koalitionspartner SPD und CDU abgeschnitten (rechte Grafik). Trotz der herben Verluste unterstützt Reinhard Naumann den Kurs des Regierenden Bürgermeisters: Er setzt wie Michael Müller - seit Dezember 2014 als Nachfolger von Klaus Wowereit im Amt - auf eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken im Senat und Abgeordnetenhaus, "um unter seiner Führung eine fortschrittliche und solidarische Politik für die Menschen in dieser Stadt zu machen". Naumann findet, dass Müller entsprechende Weichenstellungen schon gemacht habe, etwa was die personelle Aufstockung des Öffentlichen Dienstes und den Wohnungsbau angehe. "Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen", fordert Naumann, "und zwar mit Quadratmeterpreisen von deutlich unter zehn Euro".

Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf hatte die SPD bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus die Nase vorn (linke Grafik). Sie lag am Ende mit 2,5 Prozentpunkten vor der CDU. Allerdings mussten beide Parteien am Sonntag stärkere Verluste hinnehmen als auf Landesebene.

Stärker als im Landesschnitt waren die Grünen, aber vor allem die in dem Bezirk traditionell starke FDP. Sie holte 9,2 Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren und kam - betrachtet man Gesamt-Berlin - auf ein nahezu doppelt so gutes Ergebnis. 2011 hatte die FDP stark an die Piratenpartei verloren.