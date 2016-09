Mit einem Bier zur Vorlesung

"Der bodenständige Charme Mannheims ist ein guter Ausgleich zum Studium im Barockschloss", sagt Elena Klafsky von der Studierendenvertretung AStA bei ihrer Begrüßung der Erstsemester. Genau dieser Gegensatz ist es wohl, der 19 600 Besucher - und damit so viele wie noch nie - am Samstagabend in das Schloss lockt: Popmusiker treten neben abstrakter Kunst auf, Studentinnen in eleganten Kleidern tanzen neben älteren Besuchern in Wanderhosen. Auch Schachspieler und rappende Pädagogen gibt es hier.

Mit dem zehnseitigen Programmplan ausgestattet takten die Angekommenen ihren Besuch minuziös: An 23 Orten im Schloss treten Bands und Comedians auf, es gibt Vorträge, Ausstellungen und Wettbewerbe - alles zu sehen, scheint unmöglich. Für viele der studentischen Besucher steht der erste Programmpunkt jedoch fest: Beim Poetry Slam im Schneckenhof treten Wortakrobaten mit ihren selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an. Nachdem der Dichterwettstreit im vergangenen Jahr wegen Überfüllung geschlossen werden musste, haben die Organisatoren ihn dieses Jahr in den Lampion beschienenen Hof verlegt. Doch das Stehen und die herüberwehenden Musikfetzen vom Ehrenhof lassen viele nur kurz bleiben. "Lass' uns mal weitergehen, sonst können wir uns gar nicht mehr den Rest ansehen", meint eine Studentin nach wenigen Minuten zu ihrer Freundin.

Feierlaune im Hörsaal

Das Klatschen der Poetry-Slam-Besucher kann man bis in den Hörsaal SO 108 hören. Dort stellen Wissenschaftler der Universität beim "Science Marathon" ihre Forschung vor. Trotz der komplexen Themen wie Sicherheit bei der Kreditkartenzahlung im Internet ist der Hörsaal voll - schließlich sind es die einzigen Vorlesungen im Semester, bei denen man nicht mit Kugelschreiber, sondern mit einem Bier in der Hand zuhören kann.

Ruhiger, aber nicht weniger spannend, geht es beim Schachturnier im Erdgeschoss des Ostflügels zu: Der Schachgroßmeister Thal Abergel spielt zwölf Partien - parallel. Zwei Stunden später müssen sich elf Herausforderer geschlagen geben, einer schafft ein Unentschieden.

Zum Mitwippen lädt das "Modern Pop Ensemble" des Nationaltheaters ein. Im pompösen Gartensaal des Schlosses sind es vor allem die älteren Besucher, die bei Hits wie "Superstition" von Stevie Wonder mitgrooven. Ein Stockwerk obendrüber im Rittersaal präsentiert das Musik-Kabarett "Schatzkistl" "Iva & Band". Die vierköpfige Gruppe lockt mit ihren Rockabilly-Versionen von Klassikern wie Frank Sinatras "My way" dermaßen viele Besucher in den grün illuminierten Barockbau, dass die Ordner sie nur stoßweise hineinlassen. "Wir dürfen das Feuerwerk nicht verpassen", flüstert ein Erstsemester mit Blick auf die Uhr seinen Eltern zu.

Funken am Himmel

Der Ehrenhof hat sich mit zunehmender Dunkelheit immer weiter gefüllt. Auf der Schlossbühne spielt Andreas Kümmert seinen größten Hit "Home is in my hands", mit dem er in diesem Jahr den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest gewonnen hat. Der Sänger verzichtet auf eine große Show, er sitzt in Schwarz gekleidet mit seiner Gitarre auf der Bühne und spielt so entspannt, als würden ihm fünf statt 5000 Menschen zuhören.

Um 22.01 Uhr beginnt das Feuerwerk über dem Westflügel des Schlosses. Nur eines trübt den Blick auf die roten und blauen Funken: Ein Baukran, der hinter dem Schloss steht. Der bodenständige Charme Mannheims zeigt sich also auch beim Fest im Barockschloss.