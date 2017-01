Mit einem leidenschaftlichen Kuss das neue Jahr empfangen

Nicht einmal die eisige Kälte von drei Grad Minus und die dichten Nebelschwaden in der Luft halten die unzähligen Mannheimer davon ab, sich um den Wasserturm aufzustellen. Es sind nur noch wenige Minuten bis Mitternacht und mit jeder vergehenden Sekunde nimmt der dichte Nebel zu, der sich mit dem Rauch hunderter Feuerwerkskörper zu einem unüberwindbar wirkenden, gräulich-orangenen Schleier am Himmel vermengt.

Inmitten dieser Szenerie tauchen immer mal wieder bunte Farb-Explosionen auf, die diesen Schleier lichten - blau, rot, violett, gelb, grün. Auch die Explosionen der Böller werden lauter, geradezu ohrenbetäubend, und man kann kaum noch den Wasserturm ausmachen. Es sind Tausende, die mit Sektflaschen, Feuerwerkskörpern oder Smartphones dem neuen Jahr entgegenfiebern. Überall ertönen neben dem Deutschen unterschiedlichste Sprachen: französisch, englisch, arabisch, türkisch und kurdisch. Alle haben sich am Wasserturm versammelt, um das neue Jahr zu begrüßen.

Und dann ist es auch schon so weit: Pünktlich um 24 Uhr starten dann mehrere Batterie-Feuerwerke gleichzeitig und die Lautstärke wird schier unerträglich. Lärm und Kälte sind jedoch vergessen, sobald der Himmel abermals in den unterschiedlichsten bunten Farben und Formen erstrahlt.

Doch ein Pärchen schenkt den knisternden Farben des Feuerwerks überhaupt keine Aufmerksamkeit. Es scheint, als ob für sie die Zeit stehen geblieben wäre - der lautstarke Trubel um sie herum wirkt wie ausgelöscht. Die 20-jährigen Studenten Michael Harm und Minh Hang Traong Vu küssen sich leidenschaftlich ins neue Jahr 2017.

"Sehr viel los in Mannheim"

"Wir sind seit einem halben Jahr zusammen und ich wünsche mir, dass wir auch das neue Jahr miteinander verbringen werden", erklärt Michael Harm. Seine Freundin Minh Hang Traong Vu hat der 20-Jährige in der Universitätsbibliothek getroffen und sich dann in sie verliebt. So haben sich die beiden mit ihren Kommilitonen aus der Universität für die Feier am Wasserturm verabredet.

Auch der 20-jährige Chemie-Student Falko Strack trifft sich mit seinen Freunden, die aus dem Umland nach Mannheim gekommen sind. "Wir sind eine Gruppe von 14 Freunden, manche von uns kommen neben Baden-Württemberg auch aus Hessen, aus dem Saarland und aus Rheinland-Pfalz." Die junge Gruppe schaut eine Zeit lang dem Spektakel zu, um danach weiterzufeiern. In einem Club würden sie nicht feiern wollen, weil es ihnen zu teuer sei. "Wir gehen gleich nach Hause, dort haben wir alles vorbereitet für unsere Party", sagt Strack.

Die weite Anreise ist auch für die Gruppe um Marius Vielsack kein Problem gewesen. Der 23-Jährige aus Horb am Neckar hat sich für Silvester mit seinen Freunden in Mannheim verabredet. Gemeinsam mit diesen steht Vielsack etwas abseits vom Geschehen und beobachtet die schillernden Feuerwerke. "Viele von uns kommen von weither, aus Stuttgart oder Ulm. Hier in Mannheim ist sehr viel los, das hat sich gelohnt", sagt Vielsack.

Polizei zeigt Präsenz

Dass sie ausgelassen und unbekümmert feiern konnte, hatte die Menge auch der Polizei vor Ort zu verdanken, die wegen der sexuellen Übergriffe auf Frauen am Kölner Hauptbahnhof vor einem Jahr sowie des Terroranschlags mit einem Lkw auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin verstärkt Präsenz zeigte. Die Behörden hatten besondere Vorkehrungen getroffen. In der Nacht waren mehr Polizisten und erstmals auch Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes im Einsatz.

Nach Polizeiangaben verlief der Jahreswechsel 2016/17 aus polizeilicher Sicht aber ,normal'. Von "silvestertypischen Ereignissen" abgesehen, sei es zu keinen Besonderheiten gekommen. Im Vergleich zum Vorjahr sollen sich die Einsatzzahlen sogar reduziert haben.