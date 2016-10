Mit Intensivkursen fürs Abi ins Scheinwerferlicht

Die Stunden bis zur Klausur werden immer weniger, die Verzweiflung bei Studenten wächst: Manchmal will der Lernstoff nicht in den Kopf und das Pauken wird zur Folter. Damit es nicht soweit kommt, haben Studenten der Universität Mannheim Ende 2013 das Nachhilfeportal "Studybees" gegründet. Um ihr Unternehmen bekannter zu machen, nehmen Julia Hetzel und ihre Kollegen am morgigen Dienstag, an der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" teil. Dort gilt es potenzielle Investoren von Gründerideen zu überzeugen.

Hoffen auf 200 000 Euro

Dabei kamen die Jungunternehmer zufällig zu der Sendung. "Die Produktionsfirma kam auf uns zu, ob wir ,Studybees' nicht vorstellen wollen", sagt Hetzel. Gesagt, getan - wenige Wochen später hatten sie den Bewerbungsprozess durchlaufen und wurden in die Sendung eingeladen. "Ich war sehr aufgeregt, schließlich kannte man das Studio nur aus dem Fernsehen", sagt Hetzel. Bei der Sendung stellen junge Start-ups ihre Ideen vor und hoffen auf ein Investment der fünf "Löwen". Zu diesen gehören bekannte Unternehmer wie Carsten Maschmeyer und Jochen Schweizer. Auf 200 000 Euro hoffe die "Studybees". Wie viel ihnen davon bewilligt wird, entscheiden die Investoren. "Wir freuen uns schon über die Chance, unser Unternehmen bekannter zu machen und Studenten und Abiturienten zu erreichen", sagt Hetzel.

"Studybees" vermittelt studentische Nachhilfelehrer, sogenannte Tutoren, an ratsuchende Kommilitonen. Wer bei einem Kurs nicht weiterkommt, gibt auf der Internetseite seine Universität und sein Studienfach ein und bekommt zu den Unikursen passende ein- bis zweitägige Crashkurse angezeigt. Das Angebot für Studenten gibt es nach den Angaben zufolge inzwischen an 40 Hochschulstandorten in Deutschland, unter anderem in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Mainz oder Darmstadt. Auf die Idee zu den "Studybees" waren die vier Gründer durch eigene Erfahrungen als Nachhilfelehrer gekommen. Hetzel hat ab der neunten Klasse Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Englisch und Französisch gegeben. Während ihres Studiums hat sie gemerkt, dass auch nach dem Abitur Nachhilfe nötig werden kann. "Das Studium ist deutlich schwerer als die Schule und man muss sich mit einer enormen Menge Stoff auseinandersetzen", sagt Hetzel. Sie hat in Mannheim Betriebswirtschaftslehre studiert und anschließend einen Master in internationalem Personalmanagement in Ludwigshafen gemacht. "Für Mikroökonomie habe ich selbst mal einen Nachhilfekurs besucht", sagt sie. Doch nicht nur Studenten können Hilfe über die "Studybees" bekommen. An rund 35 Standorten in Deutschland werden Abiturienten in fünftägigen Crashkursen für die Abiturprüfungen in Mathematik vorbereitet. "Für viele Schüler ist Mathe im Abitur ein Problemfach, auf das man sich aber gut vorbereiten kann", sagt Hetzel. "Wir wollen der erste Ansprechpartner für Schüler und Studenten werden, wenn es um Unterstützung in der Abiphase und während des Studiums geht," betont die Betriebswirtin.

Zentrale bleibt in Mannheim

Trotz der Expansion arbeiten die vier Gründer auch weiterhin von Mannheim aus. Johannes Saal und Fabian Klein studieren derzeit noch in Mannheim, beziehungsweise Heidelberg. "Obwohl wir alle nicht aus der Region stammen, fühlen wir uns mit Mannheim verbunden und wollen hierbleiben", sagt Hetzel. Auch die Stadt unterstütze die Jungunternehmer mit Förderungen und dem "Mafinex" Gründerverbund. Zudem sei auch die Nähe zur Universität wichtig. Die Arbeit als Chefin mehrerer Mitarbeiter gefällt Jungunternehmerin Hetzel. "Die Herausforderung eines eigenen Betriebs ist sehr erfüllend, da man einfach mal etwas ausprobieren kann und sich nicht immer mit einem Vorgesetzten absprechen muss", sagt sie. Trotzdem müsse man als Selbstständiger manchmal den Laptop mit nach Hause nehmen oder am Wochenende schuften "Wenn man sein eigener Chef ist, ist Arbeiten am Wochenende weniger stressig", sagt Hetzel.