Mit Klobürsten gegen AfD-Veranstaltung

"Die Zukunft der AfD gehört in die Toilettenschüssel" lautete ihre Forderung: Mit Klobürsten ausgestattet haben am Donnerstagabend rund 130 Demonstranten eine Veranstaltung der AfD mit dem Landtagsabgeordneten Jörg Meuthen im Schützenhaus Feudenheim begleitet. Über 200 Polizisten der Einsatzzüge Mannheim und Heidelberg waren vor Ort, die Feudenheimer Straße war an der Einfahrt zur Straße In der Au bereits ab 17 Uhr einspurig gesperrt. Auch Fahrradfahrer und Fußgänger mussten ausweichen.

Schon um 17.30 Uhr hatten sich die AfD-Gegner auf Initiative des Bündnisses "Mannheim gegen Rechts" zu einer Kundgebung auf dem Paradeplatz versammelt. Stephan Härting sprach für das offene antifaschistische Treffen und warnte vor den Zielen der rechtspopulistischen Partei: "Die AfD versucht, Mannheim zu einer Hochburg aufzubauen", sagte er: "Aber das werden wir nicht zulassen!".

Auch Stadträtin Gökay Akbulut (Die Linke) griff am Paradeplatz zum Mikrofon: "Das ist eine rassistische Partei, die gegen Migranten hetzt, aber wir Migranten sind Teil dieser Stadt", betonte sie und bezeichnete den AfD-Landtagsabgeordneten Meuthen als "rassistisch, antisemitisch und homophob". Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier rief alle Demonstranten dazu auf, mit der Stadtbahn Richtung Feudenheim zu fahren, um dort vor der Partei-Veranstaltung zu demonstrieren. "Wir wollen die aus Mannheim verjagen, die verjagt werden müssen", unterstrich er seine Entschlossenheit. Um 18.45 Uhr, als sowohl Meuthen wie auch die meisten Besucher der AfD-Veranstaltung bereits im Schützenhaus Platz genommen hatten, stiegen die Partei-Gegner an der Haltestelle Neckarplatt aus. Sie wurden von der Polizei in Empfang genommen und positionierten sich an den Absperrgittern. Mit Parolen wie "Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda" oder Bannern mit der Aufschritt "Kein Platz für Rassismus" machten sie ihre Position deutlich. Gegen 19.30 Uhr löste sich die Demonstration auf. Eine viertel Stunde später war auch der Polizeieinsatz beendet. Nach Angaben der Ordnungshüter war es während der Veranstaltung am Schützenhaus ruhiggeblieben.

Im November hat die AfD ihre nächste Veranstaltung im Feudenheimer Schützenhaus geplant, dann wird die Parteivorsitzende Frauke Petry erwartet.