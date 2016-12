Mit Messer bedroht

Ein bislang unbekannter Täter hat ein 17-jähriges Mädchen an der Haltestelle Paradeplatz mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei gestern mitteilte, wartete die Jugendliche am Freitagabend gegen 20.15 Uhr auf die Straßenbahn in Richtung Heidelberg, als ein Mann sie mit einem Messer bedrohte und sie aufforderte, ihre Handtasche zu öffnen. Der Mann durchsuchte zunächst die Handtasche und anschließend die Jackentaschen der jungen Frau. Als er in den Taschen nichts Wertvolles fand, beleidigte er die 17-Jährige und machte eine Stichbewegung in ihre Richtung. Die junge Frau wich jedoch dem Messer aus und trat es dem Angreifer laut Polizei aus der Hand. Dieser ergriff schließlich die Flucht. Der Täter war etwa 180 cm groß und wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Er sprach deutsch mit südländischem Akzent und trug schwarze Kleidung, inklusive Handschuhe, Mütze und Schal. Zeugen werden gebeten, die Polizei unter Tel. 0621/174-55 55 zu kontaktieren. laro/pol