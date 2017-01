Mit Musik ins Rad-Jubiläum

Das Fahrrad-Jubiläum geht jetzt richtig los - nach dem Auftakt im Technoseum, das bereits im November die Große Landesausstellung "Zwei Räder - 200 Jahre" mit einem umfangreichen Rahmenprogramm eröffnete, stehen jetzt zahlreiche weitere Aktivitäten zur 200-Jahr-Feier des Fahrrades an.

Am Samstag, 4. Februar, steigt im Capitol die Premiere des Musicals über die Erfindung des Fahrrades. "Karl Drais - die treibende Kraft", heißt das Werk von Rino Galiano, Georg Veit und Michael Herberger, das sich mit Mannheimern befasst, die "etwas nach vorne treibt". Träume, Sehnsüchte und "der unbändige Wunsch, Spuren zu hinterlassen", sind das Thema des Stücks.

Rino Galiano wird zudem selbst in die Rolle des Fahrrad-Erfinders schlüpfen - aber nicht im Musical, bei dem er in mehreren anderen Rollen mitwirkt, sondern als Mannheim-Botschafter. Als solcher will er bei verschiedenen Anlässen im Jubiläumsjahr als Karl Drais auftreten. Einen ersten Vorgeschmack gab der Sänger bereits in der vorvergangenen Woche bei der CMT in Stuttgart. Galiano und die Mannheimer Rad-Jubiläumsmacher nutzten die Urlaubsmesse, um auf die Feiern in der Quadratestadt hinzuweisen.

Die Höhepunkte des Fahrrad-Jubiläums im Sommer 2017 Zum 5. Nationalen Radverkehrskongress treffen sich am 3. und 4. April etwa 800 Stadtplaner, Verkehrs- und Wirtschaftsexperten im Rosengarten. Der Kongress findet alle zwei Jahre statt. Am 9. April startet in den Reiß-Engelhorn-Museen die für Kinder und Jugendliche konzipierte Mitmach-Ausstellung "Total genial". Dabei geht's um coole Erfindungen - darunter auch das Fahrrad. Ab Mai gibt's in der Reihe VRN Mobile Cinema Filme an ungewöhnlichen Orten wie Parkdecks, Industriehallen oder auf der grünen Wiese. Statt nur im Kinosessel zu sitzen, erzeugen die Zuschauer den Strom für Vorführung auf Fahrrädern und Rollentrainern selbst. Monnem Bike - das Festival ist die große Geburtstagsparty der Stadt am Wochenende 10. und 11. Juni. Radparade, Liegerad-Weltmeisterschaft, "World Klapp"- und Draisinen-Rennen stehen auf dem zweitägigen Programm. Zur großen Fahrrad-Demo versammeln sich Radfahrer am Sonntag, 25. Juni. Die Tour soll auf einer Route auch außerhalb Mannheims stattfinden - beabsichtigt, aber noch nicht genehmigt ist sogar eine vorübergehende Sperrung der Autobahn 656 zwischen Mannheim und Heidelberg. Monnem Bike - die Show: Am Samstag, 16. September, klingt das Fahrrad-Jubiläum mit einem Gala-Abend im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses aus. lang [mehr...]

Überhaupt geht's im Februar musikalisch zu: Die Söhne Mannheims veröffentlichen am Freitag, 3. Februar, einen Jubiläums-Song. Das Lied stammt ebenfalls von Michael Herberger und wird von den Söhnen quasi als Geburtstagsgeschenk präsentiert. Bis zum Jubiläumswochenende am 10. und 11. Juni gibt es dann oft Gelegenheit, das Stück zu hören - zum Beispiel beim "Citydressing" (ab März), einer Aktion, bei der an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet Fahrradskulpturen aufgestellt werden sollen.

Zeichenkurs im Technoseum

Sich künstlerisch mit dem Thema Fahrrad zu beschäftigen, dazu lädt das Technoseum am Sonntag, 29. Januar, 11 Uhr zu einem Zeichenkurs in das Haus an der Museumsstraße ein (Anmeldung unter Tel. 06 21/4 29 88 39 erforderlich). Unter sachkundiger Anleitung durch die Illustratorin Anna Donska können die Teilnehmer (ab 16 Jahren) üben, wie man die Formgebung der ausgestellten Fahrräder realistisch wiedergibt. Neben diesen unterhaltsamen Aktivitäten steht auch die Fahrrad-Forschung zur 200-Jahr-Feier im Blickpunkt: Die 28. internationale Konferenz zur Fahrradgeschichte (ICHC) findet im Mai im Technoseum statt.

Der Anmeldeschluss für das Historiker-Forum, das sich in diesem Jahr intensiv mit der Biographie des Karl Drais und der Entwicklung seiner Laufmaschine beschäftigt, ist bereits am Freitag, 3. Februar. Die Konferenzteilnehmer wollen sich im Technoseum aber nicht nur theoretisch mit dem Fahrrad beschäftigen, sonder zu einer Radtour auf der historischen Route aufbrechen.

Das Fahrrad in der Literatur ist das Thema der Schauspielerin Ragna Pitoll, die im Technoseum am Mittwoch, 2. Februar, Texte zum Thema von Mark Twain, Kurt Tucholsky und anderen ließt. Und auch im Kino blieb das Fahrrad nicht unbemerkt: In einer Filmreihe des Cinema Quadrat (Collini-Center) werden ausgewählte Rad-Filme gezeigt: Am Donnerstag, 2. Februar, 19.30 Uhr der Streifen "The Program - Um jeden Preis" von Stephen Frears über den Doping-Skandal um Radrennfahrer Lance Armstrong.