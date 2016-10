Mitarbeiter stehen hinter Börlin

Neue Führung bestimmt: die Abendakademie in U 1. © Prosswitz

"Er erfreut sich dank seiner Kompetenz, Erfahrung und Loyalität innerhalb und außerhalb der Abendakademie höchsten Ansehens", loben ihn die Mitarbeiter: Wolfgang Börlin ist neuer Geschäftsführer der Mannheimer Abendakademie. Für den 61-Jährigen, der aber gestern unterwegs und für den "MM" nicht zu sprechen war, stimmte die Mehrheit des Verwaltungsrats - nach Informationen dieser Zeitung gegen den erklärten Willen der Vorsitzenden, Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb.

Schon Ende Juni war es im Verwaltungsrat zum Eklat gekommen (wir berichteten), als es um die Verlängerung des Vertrages der langjährigen Geschäftsführerin Wera Hemmerich ging. Die hatte unbeanstandet gearbeitet, bis sie mit Freundlieb aneinandergeriet. Vorwürfe, die man Hemmerich machte, hatte zwar die Unternehmensberatung Deloitte mit einem Gutachten widerlegt. Dennoch warf Hemmerich frustriert das Handtuch. Ihr Vertrag läuft zwar noch bis zum Jahresende, doch sie schied bereits jetzt aus.

Brief mit Appell an den OB

Wolfgang Börlin Der neue Geschäftsführer Wolfgang Börlin ist seit 1. November 2000 bei der Mannheimer Abendakademie beschäftigt. Er leitete zuletzt Personalverwaltung und Rechnungswesen, hatte seit Juli Einzelprokura. Schon seit 2005 war er Geschäftsführer der Abendschulen Mannheim GmbH, einer Tochter der Abendakademie.

bei der Mannheimer Abendakademie beschäftigt. Er leitete zuletzt Personalverwaltung und Rechnungswesen, hatte seit Juli Einzelprokura. Schon seit 2005 war er Geschäftsführer der Abendschulen Mannheim GmbH, einer Tochter der Abendakademie. Wera Hemmerich (57) war seit 2007 Geschäftsführerin der Abendakademie.

Geschäftsführerin der Abendakademie. Die 1899 gegründete Abendakademie hat pro Jahr über 570 000 Besucher, bietet 5309 Kurse mit 163 328 Unterrichtsstunden an, liegt damit im Ranking der größten deutschen Volkshochschulen auf Platz 5. Vom Jahresetat von sieben Millionen Euro stammen 2,3 Millionen Euro von der Stadt, 595 602 Euro vom Land. Der Eigenfinanzierungsanteil liegt bei 83,7 Prozent - bundesweit sind es 60 Prozent. pwr (Bild: vhs)

Zum Thema Rückkehr zur Sache

Als Nachfolger schlug Freundlieb Bernd Schmid-Ruhe, seit 2010 Leiter der Stadtbibliothek, vor - zunächst kommissarisch. Dem Vernehmen nach stand mittelfristig eine Fusion beider Einrichtungen im Raum. Nach kontroverser Debatte entschied sich der Verwaltungsrat aber mehrheitlich dafür, Börlin die Führung anzuvertrauen und per überregionaler Ausschreibung einen neuen Geschäftsführer zu suchen.

Die Mitarbeiter haben diesen Weg nun ausdrücklich begrüßt. Das geht aus einem Brief an den Oberbürgermeister hervor, den Thomas Umhey, Vorsitzender des Betriebsrats und Mitarbeitervertreter im Verwaltungsrat, zwei weitere Mitarbeitervertreter und drei Betriebsräte unterzeichneten. Er liegt dem "MM" vor. Die Absender appellieren an den OB, "dass der Verwaltungsrat im Interesse der Abendakademie rasch zu einer sachlichen Zusammenarbeit zurückfindet und nicht persönliche Animositäten und parteipolitische Differenzen die Diskussionen bestimmen". Ausdrücklich verweisen sie auf die hohe Akzeptanz bei Bürgern und in Fachkreisen. "Wir wirtschaften verantwortungsvoll, gut und sparsam und erreichen Jahr für Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis. Mit einer Eigenfinanzierungsquote von 83,7 Prozent im Jahr 2015 sind wir eine der wirtschaftlichsten Volkshochschulen", heißt es in dem Brief. Im Verwaltungsrat habe es lange eine "gute Gesprächskultur" gegeben. "Seit einigen Jahren bemerken wir eine Veränderung, die sich in einer Überbewertung der monetären und der gleichzeitigen Zurückdrängung inhaltlicher Aspekte unserer Arbeit zeigt", bedauern sie und kritisieren, dass Freundlieb eine "Neuausrichtung" gefordert habe. Da sei "die Belegschaft in keiner Weise einbezogen" worden, auch beim Vorschlag einer externen Besetzung der Geschäftsführerstelle nicht. "Ein solches Vorgehen zeigt, dass auf die Erfahrung und Kompetenz in unserem Haus offenbar nicht gesetzt wird", schreiben die Mitarbeiter. Mit der Wahl von Börlin, welche die gesamte Belegschaft begrüßt, werde aber nun "eine krisenhafte Entwicklung aufgehalten".