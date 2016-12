Mittagstisch für Bedürftige im Advent

Gemüselasagne verteilten die Helfer Hedwig Haffner (v.l.), Romy Bischof, Hannelore Hertweck, Viviane Dorsey und Martin Weindl auf die Teller, um sie an die Tafeln zu bringen.

Gemüselasagne, Hühnerfrikassee mit Reis und Erbsen, Himbeersahnequark und zum Nachtisch selbst gebackener Kuchen und frischer Kaffee - für viele der Gäste im Ignatius-Saal klingt das nach einem echten Festmahl. "Ich habe schon lange nichts mehr Warmes gegessen und dann auch noch so etwas Gutes", kam es ein wenig leise aus dem Mund eines Obdachlosen, der sich an einer der drei dekorierten Tafeln im Gemeinderaum der Jesuitenkirche niedergelassen hatte.

Anleitung für 40 Helfer

Roswitha Niedermeier vom Ausschuss Caritas und Soziales hatte die Organisation fest im Griff, schließlich mussten über 40 Helfer angeleitet werden, um die über 220 Gäste zu bedienen. "Das Wichtigste ist, immer die Ruhe zu bewahren", gab sie den Helfern mit auf den Weg. Die hatten kurz nach zwölf Uhr auch alle Hände voll zu tun, um die Teller mit der Gemüselasagne schnell an den Tischen zu verteilen.

Caritasverband Mannheim Die Caritas gilt heute als Deutschlands größter Wohlfahrtsverband. Begonnen hatte alles im November 1897, als der Theologe Lorenz Werthmann in Köln zur Gründung des Caritasverbandes aufrief, um die drohende Zersplitterung der katholischen sozialen Hilfsangebote abzuwenden. Der Caritasverband Mannheim feierte mit einem festlichen Gottesdienst und der Adventsspeisung sein 111-jähriges Bestehen. Der Präsident des deutschen Caritasverbandes, Prälat Peter Neher, hielt dazu die Predigt. Die Caritas gilt als verlässliche Hilfe für Menschen in Not. has

"Ich mache das zum ersten Mal. Das war eher ein spontaner Gedanke, hier zu helfen. Jetzt fühle ich mich dabei wohl", stellte Viviane Dorsay, Schülerin am IGMH, fest. Katharina Vasialakis, Studentin der Politikwissenschaft in Heidelberg, erklärte, "dass es gerade in der jetzigen Zeit wichtig ist, sich zu engagieren. So viele Menschen werden in der Politik ausgegrenzt. Da muss man einfach etwas dagegen tun."

Katharina Diamanti, die gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr am Uniklinikum ableistet, sagte: "Es ist doch toll, wen man in solchen Kleinigkeiten zeigen kann, dass man helfen will."Schon länger bei den Speisungen der Caritas dabei sind Olaf und Carola Kremer. Sie haben die Bewirtung mit Cola, Limonade und Mineralwasser übernommen. "Wir wurden einmal gefragt, ob wir mitmachen wollen. Seitdem sind wir dabei - mit viel Freude", erzählte Olaf.

Auch Stadtdekan Karl Jung und der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, mischten sich unter die Gäste. "Wir wollen ein Zeichen der Solidarität setzen. Es geht darum, jeden Menschen in seiner Würde anzunehmen und zu respektieren", so Jung.

Neher fügte hinzu: "Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Caritas, Menschen in Not zu Helfen. Wir senden damit das Signal nach außen, Menschen am Rande der Gesellschaft den Advent spürbar zu machen. Vor allem den vielen Ehrenamtlichen möchte ich für ihren großen Einsatz danken."

In der Küche füllten mit großem Eifer und stoischer Ruhe Heinrich Hertweck und Martin Weindl die Teller. Das Essen, das Afa zubereitet hatte, musste ganz offensichtlich schmecken. Es wurde nämlich ordentlich zugelangt. Der eine oder andere forderte Nachschlag. "Es ist genug da. Lediglich für die mitgebrachten Tupperdosen wird es nicht reichen", ahnte Niedermeier. "Das macht Spaß," verreit Helferin Hannah Weindl, als sie die gespendeten Kuchenportionen verteilte.