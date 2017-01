Mobile Stadt soll Bürger 2017 bewegen

Wie im vergangenen Jahr wird es 2017 beim Einlass zum Neujahrsempfang im Rosengarten strenge Sicherheitskontrollen geben. Unser Archivbild entstand beim Neujahrsempfang 2016. © Tröster

Zwischen Drais'scher Laufmaschine und autonom fahrendem Shuttle-Bus - Mannheim stellt sich 2017, im Jahr des Jubiläums 200 Jahre Fahrrad - als Stadt der Mobilität dar. Beim großen Neujahrsempfang am morgigen Dreikönigstag, 6. Januar, präsentieren sich im Rosengarten etwa 250 Gruppen, Vereine, Unternehmen, Hochschulen, Verbände und öffentliche Einrichtungen mit ihren Beiträgen zu dem bewegenden Thema. Gut 1000 zumeist ehrenamtliche Mitwirkende sind bei der Großveranstaltung dabei, erwartet werden im Lauf des Tages bis zu 10 000 Besucher.

Strenge Kontrollen

Wie vor einem Jahr wird es 2017 wieder strenge Sicherheitskontrollen am Eingang geben. Wie Rathaus-Sprecherin Monika Enzenbach ankündigte, werden Rucksäcke und Taschen der Besucher beim Einlass (ab 10 Uhr) kontrolliert: "Deshalb sollten die Besucher keine Getränke und Gassprühflaschen mit sich führen." Stadt und Polizei machen zugleich aber deutlich, dass "keine Hinweise auf konkrete Gefährdungen" vorliegen.

Programmtipps Nach dem Festakt im Mozartsaal, Beginn 11 Uhr, bitten Oberbürgermeister Peter Kurz und Ehefrau Daniela Franz auf Ebene 3 zum Defilée. Im Bruno Schmitz-Saal beginnt das Programm der Theaterbühne (Moderator: Jens Wienand) um 13 Uhr. Unter anderen präsentiert sich dort die Freilichtbühne. In den Seitenfoyers (Ebene 1) moderieren Virginia Ackermann und Rita Böhmer die Auftritte von Musikensembles und Tanzgruppen. Sevda Can Arslan präsentiert auf Ebene 2, MC Puls und Sina Koch präsentieren auf Ebene 3 das Bühnenprogramm (Beginn ebenfalls 13 Uhr). Im Musensaal beginnt um 13.33 Uhr die Prunksitzung der Karnevals-Kommission Mannheim. lang

Neben dem Radjubiläum macht der Empfang vor allem die stadtplanerischen Mobilitäts-Aspekte zum Thema. Enzenbach: "So stellen Stadtverwaltung und MVV Energie AG Blue Village Franklin als Quartier der kurzen Wege und emissionsarmen Mobilität vor", die GBG präsentiert zudem ihre ökologischen Modellhäuser, die Polizei berät über sichere Autokindersitze, und beim Technoseum kann man eine Runde mit der Drais'schen Laufmaschine drehen.

Am Stand des städtischen Fachbereichs Tiefbau können die Mannheimer sich als Brückenbauer versuchen. Die Hochschule Mannheim lädt zu einer virtuellen Traktorfahrt ein, und an der "Mix the City"-Station kann jeder mit Hilfe weniger Klicks seinen individuellen "Sound of Mannheim" produzieren. Koordination, Balance und Rhythmus sind gefragt im Tanz-Parcours des Nationaltheaters. Einen Blick in die Zukunft der Mobilität präsentieren Verkehrsbetriebe (RNV) und Verkehrsverbund (VRN), die (wie berichtet) fünfminütige Probefahrten mit einem autonom fahrenden Kleinbus anbieten.

Festakt im Mozartsaal

Beim Festakt (ab 11 Uhr) im Mozartsaal stehen die Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Peter Kurz sowie ein Festvortrag der Beauftragten der Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen, Verena Bentele, auf dem Programm. Ihr Thema lautet "Die mobile Gesellschaft: Das Tandem als Schlüssel für Inklusion". Peter Kurz will zudem zahlreiche Mannheimer für ihr ehrenamtliches Engagement auszeichnen.

Tanz- und Musikdarbietungen umrahmen den Festakt. Das neue Tanzensemble des Nationaltheaters stimmt mit einem tänzerischen Neujahrsgruß auf 2017 ein, das Capitol-Ensemble mit Tim Al-Windawe, Rino Galiano, Jeanette Friedrich, Thilo Zirr und Michael Herberger am Klavier gibt einen Vorgeschmack des Radjubiläums und präsentiert einen Ausschnitt aus seinem Musical "Karl Drais - die treibende Kraft". Das Stück feiert am 4. Februar Premiere im Capitol.

Das eigens für den Neujahrsempfang komponierte Stück "On and On" gibt das Popakademie-Duo Centvries (Kira Weiler und Sebastian Horn) zum Besten. Durchs Programm des Festakts führen in diesem Jahr die Moderatoren Jamie Lee Maurer und Roman Brauch, die beide als Ehrenamtliche in der Jugendarbeit aktiv sind.