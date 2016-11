„Monnemer Mädel“ und „Lügenbeutel“

Die Schaar der Kinder und Erwachsenen, die den Straßenrand säumen, ist hunderte von Metern lang. Erwartungsvoll schauen sie alle in die Richtung aus der gleich eine Staatskarosse heranrollen wird. Und in deren Fond sie vielleicht den Blick auf einen wichtigen Politiker - vielleicht sogar auf Bundespräsident "Papa" Heuss - erhaschen können, wie die Leser Lutz Winnemann und Reinhard Siegel vermuten. "Es war damals das große Ereignis", erzählt Gerhard Schmitt beim Betrachten des historischen Fotos. Und es war für viele Mannheimer nicht nur ein unvergesslicher Tag, sondern ist auch ein Meilenstein auf dem Weg zur Lösung von Folge 78 des "MM"-Bilderrätsels. Die meisten Leser erkannten auf Anhieb das AOK-Gebäude, das sich in der Renzstraße 11 bis 13 erhebt. Und was damals die ganze Innenstadt in Atem hielt, war die Wiedereröffnung der Friedrich-Ebert-Brücke.

Mit geradezu detektivischem Gespür näherten sich die Rater dem Anlass des Fotos. "Die Kleidung der Menschen ist typisch für die Nachkriegszeit", schreibt Ursula M. Wetzel. Als waschechtes "Monnemer", beziehungsweise Neckarstädter, Mädel sei sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester unzählige Male von der Schimper-Straße "am Neckardamm mit den Platanen entlang" über die Friedrich-Ebert-Brücke in den Luisenpark gelaufen.

"Und da die Jungs kurze Hosen tragen, kann es nur die zweite Eröffnungsfeier am 1. Mai 1946 sein", folgert Marion Schneider ganz richtig. Schließlich entstand das markante Bauwerk bereits 1925. Gefeiert wurde damals im Dezember, also zu einer Jahreszeit, die nicht gerade Lust auf luftige Kleidung und unbedeckte Knie macht. "Später, in der Nazizeit, bekam sie den Namen Adolf-Hitler-Brücke", berichtet Manfred Hexamer: "Kurz vor dem Einmarsch der US-Truppen, sprengte sie die deutsche Wehrmacht."

Am Bildrand ist die Entdeckung von Edwin Darmstädter zu erahnen: "Links neben dem Reiter steht das Theresienkrankenhaus. Eigentlich ist das schon so was wie unsere Familienklinik." Armbrüche und so manche andere Verletzung kurierten er und seine Verwandtschaft dort aus: "Des Weiteren wurde mir dort der Lügenbeutel entfernt." Wie bitte? Da lacht der Sandhöfer: "Also, den Blinddarm meine ich." Alles klar, aber ganz ohne Flunkern räumt er ein: "Am liebsten sehe ich das Krankenhaus doch von außen." Das geht Steffen Becker ganz ähnlich. Und Klaus Hinkel erinnert sich noch gut an die Zeit, als er seine Großmutter zur AOK begleitete: "Als Kriegerwitwe musste die Oma dort persönlich ihren Krankenschein abholen."

Eine ganz besonders intensive Beziehung zu der bis zum heutigen Tag so bedeutenden Brücke und Hauptverkehrsader hat Gerhard Schmitt. "Es ist zwar schon viele Jahre her", erzählt der Kurpfälzer aus Edingen-Neckarhausen. Aber an der Kreuzung Renz-, Collini- und Bassermannstraße regelte der heute 80-Jährige viele Jahre lang den Verkehr. Vor 20 Jahren verließ er dann die Verkehrspolizei in der Hochuferstraße in Richtung Ruhestand - samt Gartenarbeit, Radtouren und Gesangsverein. Apropos Lieder, auch wenns "Kölsch" ist, so fällt einem doch gleich Wolfgang Niedeckens Textzeile ein, ohne die der BAP-Frontmann damals keine Tourneebühne verlassen durfte: "Verdamp lang her, verdamp lang."