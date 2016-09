Müde und gestresst: „Die Geburt stellt im Leben eine Zäsur dar“

Das Leben ist manchmal wie eine Wendeltreppe, gerade bei psychischen Erkrankungen. Aus diesem Auf und Ab heraushelfen können Psychologen. © dpa

Während der Schwangerschaft und in den ersten Monaten nach der Geburt sind Frauen besonders verletzlich, sagt Maria Gilles vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Am Montag, 19. September, um 17.30 Uhr hält die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie bei der 27. Akademie-Woche "Psyche" in der Volkshochschule den Vortrag "Ein guter Start ins Leben". Dabei geht sie auf Belastungen, Stress und psychische Störungen ein, die bei Frauen in den Monaten um die Geburt auftreten können. Zehn bis zwölf Prozent aller Schwangeren würden laut Gilles an einer Depression leiden. Die Gründe seien vielfältig.

Frau Gilles, die Geburt eines Kindes ist ja etwas Schönes im Leben. Trotzdem gibt es Mütter, die unter Depressionen leiden. Wie passt das zusammen?

Maria Gilles: Die Zeit während der Schwangerschaft und die ersten Monate nach der Geburt, die sogenannte Peripartalzeit, kann sehr zwiespältig sein. Auf der einen Seite denken Mütter, sie müssten sich doch freuen, sie haben jetzt das Kind, das sie sich gewünscht haben. Aber die Veränderungen, die neue Verantwortung, die körperliche Anstrengung und der wenige Schlaf können zu psychischen Belastungen beitragen. Es entsteht unter Umständen ein Druck, der für die Betroffenen schwierig zu bewältigen ist. Diese Zeit ist im Leben von Frauen eine der verletzlichsten Phasen, in denen psychische Störungen am häufigsten auftreten können.

Leidet jede Mutter an diesen Belastungen?

Gilles: Jede Frau nicht. 50 bis 80 Prozent erleben einen "Babyblues". Sie leiden unter vorübergehenden Stimmungsschwankungen und fühlen sich erschöpft. Wenn die Symptome durchgängig über mindestens 14 Tage andauern, dann spricht der Psychiater von einer depressiven Episode. Die Rate von Depressionen nach der Geburt liegt bei etwa zehn bis 15 Prozent.

Was können die Gründe sein?

Gilles: Die Geburt stellt im Leben eine Zäsur dar. Plötzlich hat eine Mutter oder ein Paar Verantwortung für einen Menschen, der Bedürfnisse hat. Bei Erstgebärenden ist das Risiko, an einer psychischen Störung zu erkranken, erhöht. Dazu beitragen kann eine Unsicherheit in der Zeit nach Geburt. Außerdem machen sich viele Frauen großen Druck. Sie wollen perfekt sein, doch manches klappt nicht so, wie gedacht. Häufig ist der Beginn einer Erkrankung schleichend. Typische Symptome sind Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel, Schlafstörungen, Traurigkeit oder ein Gefühl der Leere, Ängste, körperliche Beschwerden, Rückzug oder Muttergefühle, die nicht den eigenen Erwartungen entsprechen. Das Kind schreit jede Nacht, die Mutter kann nicht mehr genug schlafen - das ist ein zentrales Thema. Auch die Väter sind teilweise überfordert, haben Probleme sich der neuen Situation anzupassen. Das alles zusammengenommen, kann zu Depressionen oder Angstzuständen beitragen, die häufigsten psychischen Erkrankungen in der Peripartalzeit.

Ist die Gefahr einer Erkrankung größer, wenn Betroffene bereits vorher schon an Depressionen gelitten haben?

Gilles: Ja, das ist ein Risikofaktor sowohl für Depressionen in der Schwangerschaft, als auch danach.

Gibt es bei Depressionen in der Postpartalzeit auch Selbstmordgedanken?

Gilles: Ja, dies kann auch ein Symptom psychischer Belastung sein. Ich behandle Frauen in meiner Sprechstunde, die sich für ihr Kind eine andere Mutter wünschen und dadurch suizidale Gedanken haben, Schuldgefühle, zum Beispiel keine gute Mutter zu sein, kommen häufiger vor. Es ist wichtig, dass Betroffene darüber sprechen.

Was können Betroffene oder auch Angehörige dann tun?

Gilles: Das veränderte Befinden sollte ärztlich abgeklärt werden. Lieber einmal zu viel zum Arzt gehen, als einmal zu wenig. Wir überprüfen nicht nur psychische Beschwerden, sondern auch andere Faktoren wie Eisen- und Schilddrüsenwerte. Sollten sich eine Depression oder andere psychische Erkrankung bestätigen, kann auch medikamentös behandelt werden. Das ist bei manchen Medikamenten auch in der Stillzeit möglich, muss aber genau abgeklärt werden.

Reden hilft aber auch?

Gilles: Ja, dies entlastet ungemein. Wir geben immer Hinweise zu Selbsthilfegruppen und Unterstützungsmöglichkeiten wie Frühe Hilfen, Diakonie und Caritas. Das ist heilsam, weil die Mütter merken, dass sie mit den Problemen nicht alleine sind. Das nimmt vielen den Druck. In schweren Situationen kann eine Behandlung auf einer Mutter-Kind-Station wie in Wiesloch, Heidelberg und Heppenheim helfen. In meiner Sprechstunde gebe ich auch Adressen von Gruppen-, Ergo- oder Psychotherapie, Hebammen, die weiter betreuen - oder empfehle eine Haushaltshilfe, diese Unterstützung kann ganz praktisch entlasten und unter Umständen Wunder wirken.