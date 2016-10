Münchner G’schichten heizen ein

Nach zwei Schlägen hieß es durch Michael Grötsch: "O' zapft is." © has)

Mit zwei kräftigen Schlägen von Bürgermeister Michael Grötsch löste sich gestern Abend die Spannung in der weiß-blauen Halle auf dem Theodor Heuss Platz hinter dem Technoseum. Sofort übernahm die bayerische Band Münchner G'schichten das Kommando und rockte den Saal. "Die Krüge hoch, die Maße hoch und nochmals die Krüge hoch" schallte es mehrmals an diesem Abend. Bis 23 Uhr spielte die Musik. Das Mannheimer Oktoberfest hat begonnen.

An den kommenden vier Wochenenden fließt hier der Gerstensaft in Strömen. "Wir hatten jetzt vier Wochen viel zu tun. Alles musste vorbereitet werden, damit es klappt. Aber jetzt legt sich der Stress und wir können gemütlich feiern," freute sich Organisator Arno Kiegele. Und er verwies auf den Erfolg. "Das Oktoberfest ist in seiner achten Auflage ausverkauft," so Kiegele.

Schon kurz nach 17 Uhr, die Oktoberfesthalle war gerade geöffnet worden, strömten die ersten Besucher ins Innere, um sich diese weiß-blaue Stimmung nicht entgehen zu lassen. In der Tat brauchte es nicht viel, um richtige Stimmung aufkeimen zu lassen:. "Ich finde es super, dass wir heute Abend die Münchner G'schichten erleben dürfen. Im letzten Jahr haben wir für deren Konzert keine Karten mehr bekommen. Zu elft werden wir heute Abend gemütlich feiern, vielleicht auch das eine oder andere Mal auf den Bänken schunkeln. Das gehört einfach zu diesem Fest dazu", meinte Besucherin Sonja Wawszczak.

"In Tracht ist jeder schön"

Freundin Stephanie Beismann ergänzte: "Es ist eigentlich nur schade, dass das Fest um 23 Uhr zu Ende ist. Wir würden gerne noch etwas länger bleiben, weil das so super ist." Fast alle Besucher waren in Dirndl und Krachledernen erschienen. "In Tracht ist jeder schön", sagte Wawszczak. Und schon ging die Party weiter. Sänger Tom meinte: "Das ist eine tolle Verbindung zwischen Mannheim und München. Hier herrscht immer tolle Stimmung, die durchaus an das Original herankommt", so der Sänger. "Deshalb kommen wir auch so gerne hierher. Es macht einfach Spaß, hierzu speilen", rief der Münchner. has