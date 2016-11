Musik mit Unterstützung

Schon bei der Band Punchcream mit Robin Walch (Bass), Cedric Mohr (Schlagzeug) und Frontmann Lukas Schleinkofer (v.l.) nahm die Stimmung Fahrt auf. © Bluethner

Das Sahnehäubchen auf ein rundum gelungenes Konzert im Jugendkulturzentrum Forum setzte die schon mit einigen Lorbeeren gekürte Band Jupiter Jones, die ihre Tournee "Brüllende Fahnen" an diesem Abend durch Deutschland startete. Die Musiker aus der Eifel heizten zum Abschluss des Bandsupport 2016 dem Publikum nicht nur mit ihrem Erfolgstitel "Still", für den sie einen Echo erhielten, kräftig ein.

Da stellte sich doch ein kleiner Unterschied zwischen der bekannten Gruppe und den weniger bekannten Newcomern der Szene heraus. Doch auch diese hatten Applaus verdient, den Moderator Jens Wienand immer wieder bis auf Stärke zehn zu steigern wusste.

Professionelle Basis

Sechs Bands stellten sich vor, deren Musik kaum unterschiedlicher hätte sein können. Das reichte von Pop über Rock bis hin zu Psychedelic. "Wir unterstützen seit 2012 Nachwuchsbands aller Musikgenres im Rahmen eines gemeinsamen Programms der Beauftragten für Musik und Popkultur und der Jugendförderung in Kooperation mit den Jugendhäusern Herzogenried und Vogelstang, der städtischen Musikschule und dem Jugendkulturzentrum Forum. So schaffen wir eine professionelle Grundlage für das Leben als Band", so erklärte Beril Yilmam, Popbeauftragte der Stadt, das Projekt Bandsupport. An den Start gingen junge Bands, deren Mitglieder zwischen 14 und 27 Jahre alt sein durften. Bereits jetzt laufen die Ausschreibungen für das nächste Jahr. Das Projekt geht damit ins fünfte Jahr, nachdem es 2012 ins Leben gerufen worden war. "Wir haben die Reihenfolge der Bands im Vorfeld ausgelost", so Yilmam. Das Konzert eröffnete Punchcream - eine Funk/Indie-Rock Band aus Mannheim.

Mit ihrer Musik regte die Band vor allem die jungen Zuhörer zum Tanzen an , die 17-jährigen Klassenkameradinnen von Sänger Lukas Schleinkofer - Magdalena, Anna und Jana - machten es vor.

In etwas ruhigerem Fahrwasser bewegte sich das Duo Paul Gerlinger (Gitarre) und Phillip Valentin (Drums). Die beiden Songwriter servierten warme Lieder. John Bury Me spielten dagegen harten alternativen Rock. Die vier Musiker zwischen 21 und 24 Jahren haben sich im Sommer 2014 zusammengeschlossen und machen seither Musik.

Astra Nelle und der Lorbeerstorch überzeugten mit deutschen Texten. Den Schlusspunkt setzten Amí. Johannes Niklas am Schlagzeug, Dennis Keil als Sänger und Gitarrist und Bassist Simon Fischer fanden: "Die Unterstützung durch professionelle Coaches war hilfreich für uns. Oft haben die uns zum Denken angeregt. Es war zwar manchmal anstrengend, aber letztlich hat es sich gelohnt", sagten die drei Musiker.