Muttis Pumps und Rock ’n’ Roll

Im Zuge des Plankendurchbruchs in den 40er Jahren entstanden: das Gebäude und Domizil des Cafés Kossenhaschen in P 5.

Ihre Geschichten erzählen von wackeligen Stelzen-Schritten in Mutters hochhackigen Schuhen, vom "Schwofen" beim ersten Live-Konzert, von Cadbury-Schokoladetäfelchen aus den Händen amerikanischer Soldaten und vom Stolz beim Tragen eines selbstgeschneiderten Clownkostüms: Die neue Folge unseres Bilderrätsels "Erkennen sie Mannheim" lösten die meisten unserer Leser im Handumdrehen. Gefragt war nach dem Café Kossenhaschen in P 5, von vielen Kurpfälzern auch liebevoll "Ko-Ha" genannt. Und das historische Foto des Gebäudes, das in den 40er Jahren erbaut wurde, versetzte viele Kurpfälzer zurück in eine Zeit, die sie an die Armut und Probleme der Nachkriegsjahre, aber auch an die Freude über kleine Dinge und mitfühlende Mitmenschen erinnert.

"Hier ließen sich meine Omi, Mutti und Tante die raffiniertesten Hutgebilde fertigen, mit Reihenfedern und kleinen Schleierchen." Helga-Johanna Koch kann sich noch gut an das Café Kossenhaschen mit seinem "prachtvollen Geländer" erinnern - vor allem an den Laden der Modistinnen Funke, gleich rechts vom Café: "Die Anprobe nutzte ich immer, um die Kreationen selbst anzuziehen und in Muttis Pumps rumzustolzieren."

Modische Erinnerungen ganz anderer Art verbindet Karl Frank mit P 5. Eher als Modemuffel und Verweigerer aller schmückenden Accessoires hat er seine Frau Mama damals sicherlich so manchen Nerv gekostet. "Es muss zu Fasching 1952 gewesen sein", erinnert sich der damals knapp Fünfjährige: "Da meinte meine Mutter, ich sollte mit der Nachbarin und ihrer Tochter zum Kinderfasching bei Kossenhaschen." Da er jedoch noch nie - "und bis heute" - ein Freund von Verkleidung gewesen sei, wehrte sich der Schwetzinger sogar gegen eine Papierblume am Revers seines Anzuges: "Sie versuchten mit aller Gewalt, mir das Teil anzustecken, aber wenn ich mich recht erinnere, hatten sie keine Chance."

Kakao und Mocca schlürfen

Da hatte es die Mutter von Liselotte Achenbach schon leichter. Klein-"Lilo" und Schwesterherz Irmgard fühlten sich beim "Ko-Ha"-Kinderfasching absolut schick in Muttis selbst genähten Kostümen: "Es gab leckeren Kakao. Wir durften tanzen, und die Eltern hatten auch ein paar schöne Stunden."

Auch Manfred Hexamer denkt beim Betrachten des Bildes an unvergessliche Erlebnisse im Kossenhaschen. Dort hörte er 1959 zum ersten Mal die damalige Mannheimer Kult-Rock'n Roll-Band The Tielman Brother's: "Später dann in den Ringstuben, im Sputnik in U 3." Wie beliebt das "Ko-Ha" zu jener Zeit war, daran kann sich Uta von Sohl noch gut erinnern: "Das wunderschöne goldglänzende Geländer mit den Jagdszenen und die Lebendigkeit der dargestellten Figuren faszinierten mich schon als kleines Mädchen. Man wünscht sich gleich die sogenannte gute, alte Zeit zurück, als man in noblem Ambiente seinen Mocca trank."

Die mit glühender Begeisterung erzählten Geschichten ihrer Eltern klingen auch Heidi Jacoby aus Wallstadt noch in den Ohren: "Es war zu der Zeit wohl der Tanz-Treffpunkt schlechthin." Da stimmt Marianne Szmaj sofort mit ein, die an einen Spruch ihrer Mutter denken muss: "Haste Groschen in den Taschen, gehste ins Kossenhaschen." Noch einmal schweift Helga-Johanna Kochs Blick über das historische Foto. "Ja, wer diese Zeit nicht erlebt hat, der kann es sich nicht vorstellen! Wir hatten keine Fahrräder oder Spielsachen. Wir krochen in den Ruinen herum, und US-Soldaten schenkten uns Chips und Süßigkeiten." Die Oststädterin ist überzeugt davon, dass die Erlebnisse aus den 50er Jahren, das Gefühl des Miteinanders und Zusammenhaltens, "noch heute mein Handeln beeinflussen - zu helfen, freundlich und hilfsbereit zu sein".