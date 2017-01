MVV unterstützt seit zehn Jahren Kunden in Not

Alle Bilder anzeigen Die MVV Energie hat einen Hilfsfonds, der Menschen in Notlagen ermöglichen soll, ihre Stromrechnung zu bezahlen. © dpa/MVV

Plötzliche Arbeitslosigkeit, ein überraschender Todes- oder Krankheitsfall in der Familie, eine schmerzliche Trennung oder gar Scheidung - die Gründe, warum Menschen in den Strudel der Armut geraten, sind vielfältig. Manchmal reicht ein kleiner Anschwung, und die Spirale dreht sich immer weiter nach unten. Flattern dann noch die monatlichen Rechnungen ins Haus, sind viele Bedürftige der Verzweiflung nahe. "Genau hier kann unsere Hilfe ansetzen", sagt Bernhard Schumacher (kleines Bild), regionaler Vertriebsleiter der MVV Energie. Vor zehn Jahren hat der Versorger für solche Schicksalfälle einen Nothilfefonds initiiert.

In dieser Zeit hat die MVV 2400 Haushalte mit insgesamt 725 000 Euro unterstützt - Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Die MVV möchte mit diesem Engagement nicht aufhören - im Gegenteil: "Wir werden in Mannheim auch weiterhin soziale Verantwortung übernehmen. Der Nothilfefonds ist ein Baustein dafür", sagt Bernhard Schumacher. Der Vertriebsleiter war schon 2007 dabei, als die Grundlage für diese finanzielle Hilfe geschaffen wurde. "Die Preise auf den Energiemärkten stiegen damals stark an. Wenn dann ein Häuslebauer, der zu der Zeit noch sieben bis acht Prozent Zinsen zahlen musste, überraschend arbeitslos wurde, entstand schnell eine Notsituation für die gesamte Familie. In solchen Fällen wollten wir nicht einfach zuschauen, sondern mit unseren Kunden gemeinsam Lösungen finden. Das tun wir bis heute", erklärt Schumacher.

Der Vertriebsleiter gibt aber auch zu, dass der Nothilfefonds nicht ganz ohne Skepsis startete: "Wir hatten schon etwas Sorge, ob wir auch immer den Richtigen helfen, ob dieses Angebot nicht auch ausgenutzt werden könnte." Doch diese Bedenken bestätigten sich nicht. Gemeinsam mit Caritas, Diakonie und der Stadt, die die Notleidenden beispielsweise bei der Schuldnerberatung betreuen, wird jeder Antrag auf Hilfe genau geprüft. Die Stadt und Sozialverbände geben dann eine Empfehlung an die MVV. "Oft reicht ein Anruf der Mitarbeiter", sagt Schumacher. Das Geld wird allerdings nicht bar ausgezahlt, sondern mit dem Kundenkonto verrechnet.

Ausschüttungen an Privatleute Der Nothilfefonds der MVV Energie in Kooperation mit Caritas, Diakonie und Stadt unterstützt seit zehn Jahren unverschuldet in Not geratene Privatkunden. In dieser Zeit half das Unternehmen 2400 Haushalten - insgesamt gab es 725 000 Euro als Hilfeleistung weiter. Dabei handelt es sich um einmalige Zahlungen, die mit dem Kundenkonto verrechnet werden. Durchschnittlich werden etwa 300 Euro an Notleidende ausgeschüttert. Kontakt: Caritasverband: Ursula Saalmüller, Telefon 0621/4303105-0; Diakonisches Werk: Werner Wünsch, Telefon 0621/28000-326; Stadt: Michaela Settelmaier, Telefon 0621/2933484. ena

Suche nach Lösungen

Im Durchschnitt unterstütze der Energieversorger mit 300 Euro, maximal mit 2000 Euro pro Einzelfall. Wichtig seien zudem Angebote wie Ratenzahlung oder Stundungen. "Wir erarbeiten aber auch mit den Verbänden und der Stadt individuelle Lösungen", ergänzt Schumacher.

Die Energieversorgung einzustellen, ist für die MVV immer der allerletzte Schritt. "Bezahlt ein Kunde nicht, kommt erst eine Mahnung, in der wir auf gemeinsame Gesprächs- und Lösungsmöglichkeiten aufmerksam machen", so Schumacher. "Erst wenn zwei weitere Schreiben ohne Erfolg bleiben, greifen wir zu diesem letzten Mittel." In den allermeisten Fällen lasse sich aber mit gegenseitiger Bereitschaft vorher eine einvernehmliche Einigung finden, heißt es.