Nach Bluttat in Psychiatrie

Mit Kerzen zeigten die Menschen im September ihre Anteilnahme. © Tröster

Das tödliche Familiendrama sorgte Anfang September für Entsetzen nicht nur in Neckarau. Eine 38-jährige Frau soll ihre zehn Jahre alte Tochter in der Wohnung in der Schulstraße mit mehreren Messerstichen getötet haben (wir berichteten). Die Staatsanwaltschaft hat beim Landgericht nun einen Sicherungsantrag gestellt. Das Ziel: Die Frau soll dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Sie befindet sich derzeit schon in sogenannter einstweiliger Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat die Frau die Tötung ihres Kindes "im Wesentlichen eingeräumt".

Der ganze Vorgang sei noch nicht abgeschlossen, erläutert die Erste Staatsanwältin Sandra Utt die komplizierte Verfahrensweise. Psychiatrische Gutachter seien derzeit der Ansicht, dass die Mutter zum Zeitpunkt der Tat möglicherweise nicht schuldfähig gewesen sein könnte. Deshalb beantragt die Staatsanwaltschaft das Sicherungsverfahren, das keinesfalls mit einer Sicherungsverwahrung zu verwechseln ist.

Für ein Sicherungsverfahren gelten laut Strafprozessordung sinngemäß die gleichen Vorschriften wie für ein normales Strafverfahren. Es komme einer Anklageschrift gleich, erläutert Utt. Demnach wird die Tat auch vor einem Gericht verhandelt. Sollte das Schwurgericht im Laufe des Verfahrens feststellen, dass die 38-Jährige doch schuldfähig war, dann werde ein anderes Gericht das übliche Verfahren des Strafprozesses abwickeln, erläutert Utt.

In dem Stadtteil hatte die Bluttat eine große Betroffenheit ausgelöst. Zahlreiche Passanten hatten als Zeichen ihrer Anteilnahme und unter Tränen Dutzende von Kerzen, Plüschtiere und Engelsfiguren auf den Treppenstufen des Hauseingangs in der Neckarauer Schulstraße aufgestellt. Auch der Vater des Kindes hatte eine ergreifende Botschaft an der Haustür hinterlassen: "Auf einmal bist du nicht mehr da. Ich liebe dich, dein Papa".