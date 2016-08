Nach dem Sturm im Juli: Stadt überprüft Allee-Bäume

Spätfolgen des Unwetters vom Freitag, 22. Juli: Am Dienstag der vergangenen Woche ist es in der Meerwiesenstraße auf dem Lindenhof zur Beinahe-Katastrophe gekommen. Wie mehrere Anwohner dem "MM" bestätigten, sei eine Passantin in Höhe der Hausnummer 20 von einem herabstürzenden Platanen-Ast getroffen und verletzt worden. Die näheren Umstände des Zwischenfalls ließen sich nicht mehr aufklären, fest steht aber, dass Rettungssanitäter am Dienstag, 16. August, gegen 17 Uhr eine Person von der Meerwiesenstraße ins nahegelegene Diakonissen-Krankenhaus gebracht haben. Dies bestätigte der Leiter der Integrierten Rettungsleitstelle (ILS) in Ladenburg, Peter Müller, auf Nachfrage des "MM".

"Nichts Dramatisches"

Welcher Art mögliche Verletzungen waren, konnte Müller aufgrund seiner Einsatzprotokolle nicht sagen. Ein Notarzt sei jedoch nicht hinzugezogen worden, was den Schluss erlaube, dass es "nichts Dramatisches" gewesen sei. Auch die Polizei wurde nicht hinzugerufen, laut Sprecher Thomas Habermehl liegt jedenfalls kein Einsatzbericht zu dem Unfall in der Meerwiesenstraße vor. Markus Roeingh, Leiter des zuständigen Rathaus-Fachbereichs Grünflächen und Umwelt, hat über den Zwischenfall ebenso keine Informationen. Offenbar meldete die ILS den Vorgang nicht ans Rathaus weiter, auch das mögliche Opfer hat bislang keinen Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen: "Es gibt bei uns keine Schadensmeldung", so Roeingh auf Nachfrage.

Platanenkrankheit Massaria-Befall Außer dem Unwetter im Juli sieht Baum-Fachmann Markus Roeingh derzeit keine andere Ursache für Astbrüche in der Meerwiesenstraße. Befall mit dem Massaria-Pilz schließt der Amtsleiter ausdrücklich als Grund für den Bruch aus. Seit über 15 Jahren treten deutschlandweit immer wieder spontane Astbrüche bei Platanen auf. An Bäumen, die auf den ersten Blick gesund erscheinen, brechen Äste einfach ab. "Gerade deswegen haben wir die Platanen besonders intensiv überprüft", erklärt Roeingh. Je nach Alter und Größe der Bäume werden Platanen seit geraumer Zeit zwei- bis dreimal im Jahr auf den Pilzbefall hin untersucht - gerade in letzter Zeit habe sich die Lage laut Roeingh in Mannheim stabilisiert.

Klar sei aber, dass ein derartiger Astbruch auf das Unwetter vom 22. Juli zurückzuführen sei. Roeingh: "Wir haben dabei rund 550 beschädigte Bäume registriert", ein großer Teil davon in den Platanenalleen des Lindenhofs, der Speyerer- und der Meerwiesenstraße. Eine erste Sicherheitskontrolle und die Aufräumarbeiten habe die Feuerwehr noch in der Nacht und in den Tagen unmittelbar nach dem schweren Sommergewitter ausgeführt.

In der vergangenen Woche dann war - just am Tag nach dem Zwischenfall - die von der Stadt mit der Nachkontrolle beauftrage Firma in der Meerwiesenstraße angerückt und hat die Bäume in Fahrtrichtung Süden untersucht. Die Platanen auf der gegenüberliegenden Straßenseite sollen in der kommenden Woche (ab Montag, 29. August) noch einmal genauer unter die Lupe genommen werden, wie Roeingh ankündigte. Routinemäßig findet diese Kontrolle ein- bis zweimal im Jahr statt, neben Fremdfirmen beschäftigt die Stadt sechs Mitarbeiter, die mehrere Monate lang unterwegs sind, um die rund 85 000 städtischen Bäume an Straßen und Grünanlagen "optisch" zu kontrollieren.

Jährliche Entfernungsliste

Diese Arbeit mündet in eine jährliche Baumentfernungsliste, eine vom Gemeinderat zu genehmigende Aufstellung aller Bäume, die wegen der Verkehrssicherheit gefällt werden müssen. "Die Experten legen aber auch Pflegemaßnahmen wie zum Beispiel Rückschnitte fest oder ordnen, wenn Gefahr im Verzug ist, auch Sofortmaßnahmen an", erklärt Roeingh. Größere Schäden und Verletzte seien deswegen die "absolute Ausnahme". Zahlen liegen dazu laut Roeingh aber nicht vor. Einen Todesfall durch Astbruch habe es seit Jahrzehnten im Mannheimer Stadtgebiet nicht gegeben.