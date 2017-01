Nach dunkler Zeit erwacht die Lebenslust

Die Armut haust noch zerlumpt in feuchten Kellerlöchern, wühlt in Abfällen nach Essbarem - und der Reichtum wirft sich in Ozelot oder Nerz in Schale, fährt in chromblitzender schwarzer Mercedes-Limousine durchs Wirtschaftswunderland: Mannheim in den 50er Jahren, ein Kosmos krasser Kontraste. Karen Strobel, Herrin der Bilder im Marchivum, lud zu einer Zeitreise ein, die Wissenschaftlerin öffnete die Schatzkisten des Institutes für Stadtgeschichte (ISG) und begeisterte in einer Powerpoint-Präsentation mit einem Rückblick in die Nachkriegszeit, mit Schwarz-Weiß-Erinnerungen aus den Tagen des kollektiven Ärmelhochkrempelns. Grandiose Aufnahmen holen das Lebensgefühl aus den jungen Jahren der Bundesrepublik zurück. Die Epoche zeigt mit emotionaler Tiefenschärfe ihr Profil, abgelichtet von den Pressefotografen Pit Steiger, Gudrun Keese und Günther Thomas. Sie drückten mit sicherem Blick und ästhetischem Gespür auf den Auslöser und fingen die Spannung zwischen dem verheerenden Gestern und dem aufbaufreudigen Morgen in Tausenden von Silberfilmen ein.

Bundespräsident Heuss zu Besuch

Die Gebirge aus Trümmern sind 1950 mit deutscher Gründlichkeit längst beiseite geschafft, aber die geschundene Stadt zeigt auf breiter Front ihre kahlen Stellen. Nationaltheater, Jesuitenkirche, das Alte Kaufhaus, das Schloss, die kurfürstlichen Prachtbauten ragen als Stümpfe aus dem Ruinenfeld, und doch regt sich in all dem Elend ungeheure Spannkraft, bündeln sich die Sehnsuchtenergien jener Jahre.

31. August 1950: Einweihung der Kurpfalzbrücke durch Bundespräsident Theodor Heuss. Mannheim zählt über 240 000 Einwohner. 24. September 1951: Abstimmung für das Bundesland Baden-Württemberg, 67 Prozent der Mannheimer stimmen für den Zusammenschluss des Südweststaates. 27. März 1952: C&A eröffnet sein Haus am Paradeplatz. 13. März 1952: Erster Selbstbedienungsladen wird in J 1 eröffnet. 16. Oktober 1953: Das Kaufhaus Hansa in E 1, später Hertie, öffnet seine Pforten. 20. Oktober 1953: Erste Verkehrsampel gibt grünes Licht. 12. November 1953: Das Kaufhaus Anker, heute Galeria Kaufhof, zeigt in P1 Flagge. 2. Juni 1955: Die Amerikaner geben das Palasthotel "Mannheimer Hof" wieder frei. 290 000 Bürger wohnen jetzt in Mannheim. 10. September 1955: Bei der Oberbürgermeisterwahl gewinnt Hans Reschke mit 51,1 Prozent. Wegen Einsprüchen und Klagen kann er das Amt allerdings erst am 10. Dezember 1956 antreten. 10. Oktober 1955: Die letzten Spätheimkehrer werden im Hauptbahnhof empfangen. Mitte 1955 vermeldet der Arbeitsmarkt Vollbeschäftigung. 13. Januar 1957: Bühne frei am Goetheplatz: Das neue Nationaltheater feiert Eröffnung. Caterina Valente zählt zu den Gästen. 1957: Mannheim feiert 350-jähriges Bestehen mit Jubiläumsfasnachtszug, einem Internationalen Rheintag und Schiffsparade. 31. Dezember 1958: Die Einwohnerzahl durchbricht die Schallmauer von 300 000. 8. August 1959: Der Mannheimer Rudi Altig wird in Amsterdam Radweltmeister im Verfolgungsrennen.

Die Stadt ist auf den Beinen, als am 31. August 1950 Bundespräsident Theodor Heuss die Kurpfalzbrücke einweiht, ein elegantes Bauwerk mit schlanker Taille, das Verbindung stiftet und den Bogen in die Zukunft schlägt. Oberbürgermeister Hermann Heimerich findet mahnende Worte, doch Heuss bringt im gemütlichen Honoratiorenschwäbisch ironische Leichtigkeit bei dem Ereignis ins Spiel. Ein Feiertag für die Stadtgesellschaft, die schon wieder an einem nächtlichen Feuerwerk-Spektakel Gefallen findet und sich bei einer Kirmes mit Budenzauber auf dem Alten Meßplatz in den Himmel der guten Laune hochschaukelt, da sind Existenzsorgen vergessen.

Kindliche Lebensfreude

Am Boden lassen sie sich nicht abschütteln, bleiben die Bilder vom katastrophalen Wohnungselend beherrschend. In Bunkerparzellen sitzen die Verlierer der untergegangenen Großreichphantasien fest. Ein Tisch, ein Bett, Vorhang-Lappen trennen die Familien voneinander. Der Alltag ist grau und klamm, nur von trüben Funseln erhellt, und doch spukt auf den Bildern nicht nur das Gespenst des Mangels. Kindliche Lebensfreude in kurzen Hosen und kratzigen Strümpfen lässt sich durch nichts erschüttern, man freut sich an dem Wenigen. Das Kutschpferd auf der Straße, das Eisblöcke durch die Gassen zieht, wird gestreichelt, die Suppe im Behelfsheim fröhlich ausgelöffelt - anrührende Ansichten aus der Welt der Buben und Mädchen, die wie kleine Komikfiguren viel aushalten müssen und trotzdem vergnügt durch die zerklüfteten Abenteuerlandschaften stromern.

Es gibt schon wieder alles, aber nicht für alle: Schildkröt-Puppen und Steiff-Bären besetzen die Schaufenster, nach den entbehrungsreichen Hungerjahren sehnt sich Jung und Alt mit jeder Faser nach Konsum, die schöne Warenwelt lockt. Der Trümmerfrauen-Look beherrscht zwar noch das Straßenbild, aber da bestimmen auch wunderbar weitschwingende Röcke die Modelinie, es dreht sich was. Und das "Habenwollen" übernimmt zum saisonalen Finale die Herrschaft, mitten im Frieden kommt es nun zu Kampfhandlungen in den Kaufhäusern: Unvergessen bleiben die Winter- und Sommerschlussverkäufe, jetzt werden Schlachten am Wühltisch geschlagen, Momentaufnahmen mit prallgefüllten Tüten aus der frühen Schnäppchenjägerzeit.

Dabei werden die Geschlechterrollen noch nach dem Vorkriegsmuster gestrickt: Ein Club von Damen der ersten Gesellschaft zeigt sich beim Besuch einer Haushaltungsschule in neustem Chic bei den fleißigen Mädchen, im Hintergrund verkündet ein Plakat die Programmatik jener Ära: "Das Wirkungsfeld der schlichten Frau ist ihr Heim, ihr Reich, das Herz." So schlicht sind beileibe nicht alle, Glamouröses überstrahlt die harte Realität, Abendroben im Schabrackenlook entwickeln Anziehungskräfte, bei Misswahlen zeigen Schönheiten mit tiefem Dekolleté "Wir sind wieder oben." König Ibn Saud bezieht eine Suite im Palasthotel, Maria Schell kommt zur Autogrammstunde, 1955 werden auch die Mannheimer vom Soraya-Fieber infiziert, die schöne Deutsche auf dem Pfauenthron rauscht mit dem Schah im Sonderzug durch Friedrichsfeld, Schaulustige sehen nur Schemen von dem kaiserlichen Paar.

Für viele Gebrechliche, Gestrandete ist der Zug längst abgefahren, sie hocken ganz unten bettelnd am Straßenrand, zu alt für einen Neustart, ausgemustert vom Wirtschaftswunder. Das einen ungeheuerlichen Bauboom entfesselt, um der Wohnungsnot Herr zu werden. Da zertrümmert die Abrissbirne im Übereifer die letzten Reste der barocken Lebenswelten, wird vieles niedergewalzt im Glauben an die neue Stadt, die neue Architektur. Fortschritt bricht sich Bahn in einer zweiten Zerstörungswelle. Denkmalschutz? Damals noch ein Fremdwort, sogar ein Niederreißen des Schlosses, der Stadtkrone, wird von OB Hermann Heimerich ernsthaft erwogen, ein Plan, der glücklicherweise nicht aufgeht.