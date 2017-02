Nacktradler wollen mitfeiern

Alle Bilder anzeigen Nacktradler (wie hier in Madrid) wollen in Mannheim mit auf Tour gehen. © dpa

Zur großen "Geburtstagsparty" für das Fahrrad sind die Mannheimer eingeladen, mit ihren Ideen, Projekten und Aktionen mit zu feiern. Ob zum Einkaufen, zum Staunen, zum Testen oder zum Mitmachen - die Innenstadt, so kündigt die Geschäftsstelle Radjubiläum des Rathauses an, wird am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juni, beim "Monnem-Bike-Festival" für Mannheimer und Gäste "auf eine ganz andere Weise erfahren werden können."

Neben dem von der Geschäftsstelle und der städtischen Rosengarten-Betreibergesellschaft "m:con" organisierten kulturellen und künstlerischen Programm in den Quadraten am Samstag sowie dem Sportprogramm rund um den Wasserturm am Sonntag, soll es eine dritte Säule unter dem Stichwort "Spielraum Stadt" geben.

Der öffentliche Raum, so Bürgermeister Lothar Quast, soll dabei zu einem Ort der Begegnung, Kommunikation und der spielerischen Freude werden. Eine Anmeldung zum Mitmachen ist bis zum 15. März bei der Geschäftsstelle Radjubiläum in D 7, Email: monnem-bike@mannheim.de, erforderlich. Quast freute sich bei einem ersten Treffen mit Initiativen und Organisationen über erkennbare großes Engagement. So könne es gelingen, gemeinsam das Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. "Wir zählen auf Sie", so der Bürgermeister. Unter anderen hat bereits eine Gruppe von Nackt-Fahrradfahrern ihr Interesse an einer hüllenlosen Jubiläums-Radtour durch die Stadt angekündigt.

Niemand, so Quast weiter, soll am Festival-Wochenende ausgegrenzt werden, sondern alle sollen Lebensqualität gewinnen können. Deshalb werden die Parkhäuser für motorisierte Besucher erreichbar sein - außer der Tiefgarage unter dem Marktplatz, die am Jubiläums-Wochenende für die Anwohner der Quadrate reserviert ist. Quast appellierte an Initiativen, Vereine und Bevölkerung, sich mit viel Kreativität und Aktivität zu beteiligen.

Mannheimer Künstler haben in Sachen Kreativität schon mal Vorleistungen erbracht: Heute stellt Michael Herberger einen mit den Söhnen Mannheims aufgenommenen Fahrrad-Song zum Jubiläum vor, morgen, Samstag, 4. Februar, feiert das ebenfalls von Michael Herberger mitproduzierte Karl-Drais-Musical im Capitol Premiere (wir berichteten). lang