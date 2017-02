Närrischer Lindwurm rollt in die roten Zahlen

Massenandrang in den Planken: Der Fasnachtszug ist die größte und die einzige live vom SWR im Fernsehen übertragene Veranstaltung, hier ein Blick in die Planken 2013. © prosswitz

Die Stadt plant "in keiner Weise", ab 2019 als Sparmaßnahme die Zuschüsse für den Fasnachtszug zu streichen. Das versicherte gestern Erster Bürgermeister Christian Specht auf Anfrage des "MM". Damit wies er entsprechende Befürchtungen der SPD zurück. Doch was die Stadt bisher als Zuschuss zahlt, reicht nicht aus. Das machte die Karnevalskommission deutlich.

Ins Rollen gebracht hat die Diskussion Wolfgang Katzmarek, der Kreisvorsitzende der SPD. Bei der "Rote Socken"-Fasnachtsveranstaltung der SPD-Gemeinderatsfraktion" hörte er von finanziellen Sorgen der Fasnachter. Es gebe, so Katzmarek, "anscheinend ernst zu nehmende Überlegungen der Stadt, den Mannheimer Fastnachtsumzug zukünftig nicht mehr finanziell zu unterstützen", schrieb er in einem offenen Brief an Kämmerer und Ersten Bürgermeister Christian Specht.

Er forderte ihn auf, dazu "umgehend Stellung zu beziehen". "Ich hoffe sehr, dass es sich um Gerüchte handelt", schrieb Katzmarek und betonte: "Für die Mannheimer SPD ist dieses nicht vorstellbar!", würden doch die Fasnachter "mit hohem ehrenamtlichen Engagement eine fröhliche Kultur und damit viel Spaß und Lebensfreude in der Stadt am Leben halten", so der SPD-Chef.

Fasnachtszug Der Große Fasnachtszug findet immer im Wechsel in Mannheim und Ludwigshafen statt, stets am Fasnachtssonntag. In diesem Jahr ist er am Sonntag, 26. Februar. Start ist 14 Uhr am Schloss. Über Breite Straße, Kunststraße, Friedrichsplatz am Rosengarten vorbei geht es durch die Planken bis zu E 1/D 1. Veranstalter in Mannheim ist die Karnevalskommission (KKM), die 1951 dafür gegründete Dachorganisation von 27 Vereinen. Sie selbst stellt "Kleppergarde", Prinzenpaarwagen und "Schwellköpp". In Ludwigshafen wird der Umzug dagegen von der Lukom Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH, einer Tochtergesellschaft der Stadt, organisiert. Der Etat dort lag 2016 bei 55 000 Euro für Sachausgaben, nicht gerechnet Personalkosten bei der Vorbereitung und den Einsatz von Technikern und weiteren Mitarbeitern beim Umzug. pwr

Immer neue Auflagen

Völlig verblüfft über diesen Brief reagierte Thomas Dörner, der Präsident der Karnevalskommission. Er freue sich ja generell über jede Rückendeckung aus der Politik, "aber ob das zielführend war?", fragt er. Jedenfalls habe Katzmarek "mit mir darüber gar nicht gesprochen". Von städtischen Einsparplänen wisse er zudem nichts: "In diese Richtung ist auch bisher kein Wort gefallen", versichert Dörner: "Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das las!"

Bisher gebe es mit SPD und CDU, mit dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung als auch den Bürgermeistern Specht und Grötsch ebenso wie der für den Fasnachtsmarkt zuständigen städtischen Gesellschaft "Events und Promotion" ein "bestes Einvernehmen und gute Kooperation", betont Dörner.

Und doch werde es "immer schwieriger, den Fasnachtszug durchzuführen - wie alle Großveranstaltungen", räumt er ein. Auch wenn die Stadt keine Kürzung des Zuschusses angedroht habe - das Geld reiche hinten und vorne nicht, weil sie immer weitere Auflagen erlässt. So müssen in diesem Jahr erstmals entlang der Wegstrecke 28 Toilettencontainer aufgestellt werden, weil in Hauseingänge uriniert worden sei. "Die kosten natürlich Geld", seufzt Dörner. Die Tribüne wurde teurer, statt früher 3200 kostet sie diesmal 5000 Euro. Die Stadt, die bisher die Hälfte der Kosten übernahm, legt aber nur 500 Euro drauf. "Wir haben jetzt das Risiko, mehr Tribünenplätze zu verkaufen, um die Kosten abzudecken", so der Präsident. Schon 2015 seien zahlreiche zusätzliche Gitter entlang der Wegstrecke gefordert worden, ferner privates Sicherheitspersonal.

Zwar stockte 2015 die Stadt auch ihren Zuschuss auf, auf insgesamt 40 000 Euro - immer dann, wenn der zug in Mannheim stattfindet. Der Betrag wird auch dieses Jahr gezahlt. "Aber das reichte damals schon nicht, wir haben es nur durch Sponsoren und gute Kontakte geschafft", erklärt Dörner. In diesem Jahr rechnet er mit Kosten von etwa 70 000 Euro. "Wir haben also eine deutliche Unterdeckung", betont er, und versuchen das wieder über Sponsoren und Entgegenkommen zu machen". Alles müssse rein ehrenamtlich laufen. Doch letztlich könne es langfristig nicht sein, dass "wir bei der größten Veranstaltung in der Stadt als Privatleute die Geldeintreiber für die Stadt sind und das Risiko tragen". Darüber wolle er "zeitnah nach dem Umzug mit der Stadt reden" und sei dabei "für jede Unterstützung aus dem Gemeinderat dankbar", erklärte der Präsident.

"Von finanziellen Problemen, wonach der Zuschuss dieses Jahr nicht reicht, habe ich bisher nichts gehört", erklärte Erster Bürgermeister Specht dazu dem "MM". Die Entscheidung, ob mehr Geld bewilligt werde, liege jedenfalls beim Gemeinderat. "Wir wollen da nichts streichen", bekräftigte er jedoch.