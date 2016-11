Neckarstädter Club dient als Kulisse

Das Film-Team von "Eine sachliche Romanze"(v.l.): Reno Koppe, Marc Hosemann, Friede Clausz, Laura Lackmann, Laura Tonke, Dieter Krauß und Milena Maitz. © Prosswitz

"Eine sachliche Romanze" - wie aber kann eine Romanze sachlich sein? Schon einmal beschäftigte sich ein Film gleichen Namens mit diesem Paradoxon - 1995 als Drama von Mike Newell in einem völlig anderen Sujet in einer britischen Produktion mit Filmstar Hugh Grant. Der Filmdreh für eine deutsche Komödie zwischen Beziehungsdrama und großen Gefühlen mit gleichem Titel hat in Nordrhein-Westfalen Ende September begonnen - und wurde nun mit Dreharbeiten in dieser Woche in Mannheim fortgesetzt.

Die Quadratestadt diente schon oft als Schauplatz ambitionierter Filme "Ein Locationscout hat uns diesen Ort ausgesucht", erzählt Produzentin Milena Maitz. Das Team suchte einen Club im Stile der 90er-Jahre und wurde im "Nobless Club" in der Lagerstraße in der Neckarstadt fündig. Scouts, die nach solchen Standorten Ausschau halten, reisen dafür in der ganzen Republik herum, im Kopf das Drehbuch und die Wünsche der Regisseure. Zusammen mit dem Kameramann entscheidet dann dieser, in diesem Falle Regisseurin und Drehbuchautorin Laura Lackmann, ob alles passt - Licht, Einrichtung und Atmosphäre. Die Logistik muss ebenfalls geprüft werden. Kann man überhaupt dort parken, gibt es Möglichkeiten alles, was man braucht, aufzustellen.

Sieben Szenen

Darsteller und Produktion Gedreht wurde die Komödie "Eine sachliche Romanze" zwischen Beziehungsdrama und großen Gefühlen und Situationen, die dem Publikum meist wohlbekannt sind, unter anderem in Mannheim.

Die Hauptrollen spielen neben Laura Tonke (Bild, "Hedi Schneider steckt fest", "Mängelexemplar") Marc Hosemann (Bild, "Oh Boy", "Tschick")

Außerdem als Darsteller: David Bredin ("Das kalte Herz") und Christine Schorn ("Das Leben ist nichts für Feiglinge", "Jesus liebt mich"), Rolf Becker ("Senor Kaplan", "Nimmermeer") sowie Arnd Klawitter ("Der Nachtmahr", "Oh Boy").

Ende 2017 oder Anfang 2018 soll der Film in den Kinos veröffentlicht werden.

Eine Produktion von studio.tv.film (Produzentin Milena Maitz) in Koproduktion mit dem WDR und dem SWR (Redaktion: Andrea Hanke und Stefanie Groß).

Finanziell unterstützt wird "Eine sachliche Romanze" mit Mitteln der Film- und Medienstiftung NRW, der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und der Filmförderungsanstalt (FFA).

Der orientalische Club am Industriehafen mit sehr Raum, viel Silber und Rot eignete sich hervorragend für eine Erinnerungsszene, in der Hauptdarstellerin Laura Tonke ein silbernes Kleid trägt und sich dabei auf besondere Art zur Verfügung stellt. In Mannheim wurde an diesen beiden Tagen für eine Szene in der Mitte des Films gedreht, insgesamt lieferte die Stadt, besonders der Jungbusch, in sieben Szenen den passenden Hintergrund.

Doch worum geht es in einer Romanze, die sachlich geworden ist? Natürlich um Liebe. Heinz (Laura Tonke) und Hans (Marc Hosemann) sind ein ganz normales Paar. Um ihren Jahrestag zu feiern, gehen sie ins Kino - ein Liebesfilm steht auf dem Programm. Nur so recht will die romantische Stimmung von der Leinwand auf die beiden nicht überspringen. Was ganz beiläufig beginnt, wird zur Existenzfrage der Beziehung, denn sie stellen fest: nichts ist mehr wie im Film.

Zurück zum Club in Mannheim. Hier versucht das Paar mittels einer "Freundschaftsaufstellung", eine Idee, die aus der Psychotherapie kommt, und eher als "Familienaufstellung" bekannt ist, an alte Zeiten anzuknüpfen. Man stellt noch einmal die Situation nach, als man sich kennenlernte, in einer Disco, umgeben von denselben Freunden wie damals. Und stellt dabei fest, dass man schon damals sehr verschiedene Wahrnehmungen hatte.

Wenige Minuten Filmzeit können mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Professionell agieren die Schauspieler immer wieder mit derselben Mimik und Gestik, sprechen ihren Text zum vierten, fünften oder sechsten Mal mit gleicher Betonung. Zum Schluss entscheidet der Schnitt, wie alles richtig zusammen gefügt wird. Stellproben für das Licht sind ebenfalls entscheidend, denn die Anschlüsse müssen stimmen. Oder: Eine Jacke fehlt, die vorher getragen wurde, und plötzlich fehlt, ohne, dass man sah, wie sie ausgezogen wurde. Aber vielleicht haben die Zuschauer das Glück, "Eine sachliche Romanze" als Uraufführung beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen sehen zu können.