Neue Chance für Aufstieg

Dieter Schäfer hat schon mehrere Präventionspreise erhalten, ein Buch über seinen spektakulären Einsatz 2012 gegen gewalttätige Kurden auf dem Maimarktgelände geschrieben und seine erfolgreiche Aktion mit der Stadt gegen die Verkehrsrowdys der "Poser-Szene" wird im "Haus der Geschichte" Bonn gewürdigt. Doch jetzt hat der Polizeidirektor einen ganz ungewöhnlichen Erfolg erzielt. Er gewann vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe einen Prozess gegen das Land. Es habe ihn zu Unrecht nicht befördert.

Mit der Polizeireform 2014 übertrug Schäfer das Innenministerium Aufbau und Leitung Verkehrsdirektion für das neue Präsidium - aber nur kommissarisch. Daher ist er nach wie vor Polizeidirektor, während die Stelle für einen Leitenden Polizeidirektor vorgesehen ist - also eine Besoldungsgruppe höher.

Keine "Bestenauslese"

Dieter Schäfer Dieter Schäfer (59) arbeitet seit 1994 beim Polizeipräsidium Mannheim. Seit 2000 war er Leiter der Abteilung Zentrale Dienste (Verkehr, Reiter, Hunde, Einsatzzug). Mit der Polizeireform 2014 übertrug man ihm Aufbau und Leitung der 270 Mitarbeiter zählenden großen Verkehrsdirektion für das neue Präsidium, das Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis umfasst - aber nur kommissarisch. Um die endgültige Stellenbesetzung geht der Rechtsstreit. pwr

Obwohl er seit Anfang 2014, also schon über drei Jahre, die entsprechende Aufgabe wahrnimmt, hat ihm das Innenministerium die Beförderung verweigert. Bekommen soll die höher dotierte Stelle vielmehr ein Beamter, der seit 2005 an das Landeskriminalamt abgeordnet ist. Er leitet dort das Projekt zur Verbesserung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei und den Stabsbereich "IT-Fachkoordination". Auch zuvor war der betreffende Polizist seit 20 Jahren nie in operativer Verantwortung vor Ort, immer nur in Stabsfunktionen.

Diesem Prozedere hat das Gericht einen Riegel vorgeschoben. Zunächst kassierten die Richter bereits im März in einer Einstweiligen Anordnung die Entscheidung des Ministeriums und verfügten, dass der vorgesehene Beamte nicht befördert werden darf - damit die Rechte von Schäfer gewahrt bleiben.

Nun folgte der endgültige Beschluss. Die Richter untersagten dem Land, die Stelle an der Spitze der Mannheimer Verkehrspolizei an den Mann aus dem Landeskriminalamt zu übertragen. Schließlich seien öffentliche Ämter nach Maßgabe des "Bestenauslesegrundsatzes" zu besetzen. Doch den Grundsatz habe das Land zu Lasten von Schäfer verletzt, urteilen die Richter.

Sie gehen sogar noch weiter. Nach ihrem Beschluss hätte der Stabsstellen-Mann aus dem Landeskriminalamt "gar nicht einbezogen werden" dürfen - weil es eine sogenannte "Scheinbesetzung" der Stelle wäre. "Es ist von vorneherein und auf absehbare Zeit gar nicht beabsichtigt", den anderen Beamten auf diesem Dienstposten zu dessen Aufgabenerfüllung einzusetzen, schreiben die Richter dem Innenministerium ins Stammbuch, sei der Mann doch nach Aussage des Ministerium selbst "aufgrund seiner Fachkenntnisse unabkömmlich". "Die lediglich auf dem Papier stehende Übertragung des Dienstpostens", so das Gericht, "dient mithin nicht der optimalen Aufgabenerfüllung", sondern man wolle den Mann nur "in das zugehörige Statusamt befördern", während Schäfer die Aufgabe kommissarisch weiter wahrnehme.

Gewerkschaft rügt "Notendiktat"

Das Ministerium hatte dies damit begründet, dass im Zuge einer Beurteilung aller Bewerber Schäfer eine etwas schlechtere Note erhalten habe. Die Richter lassen das nicht gelten. Sie bemängeln diese Beurteilung als "offensichtlich fehlerhaft". Das Zeugnis erfasse "zu Unrecht" nicht auch seine jüngsten Erfolge und Leistungen.

Schäfer könne daher "sowohl geltend machen, durch die Auswahlentscheidung selbst in rechtswidriger Weise benachteiligt worden zu sein, als auch eine auf sachfremden Erwägungen beruhende Bevorzugung des ausgewählten Konkurrenten rügen". Daher ordnen die Richter an, das Stellenbesetzungsverfahren völlig neu aufzurollen. Dabei müsse es Schäfer "zumindest ernsthaft möglich sein", daraus als Gewinner hervorzugehen, während die Richter es "zumindest fraglich" finden, den IT-Stabsstellenleiter überhaupt noch einmal ernsthaft in Erwägung zu ziehen.

Das Innenministerium hat sofort die nächste Instanz angerufen, den Verwaltungsgerichtshof. Eine ausführlichere Stellungnahme des Ministeriums war gestern nicht zu erhalten. Eigentlich geht der Rechtsstreit noch auf den früheren Innenminister Reinhold Gall (SPD) zurück. Sein Nachfolger Thomas Strobl (CDU) hat aber die Polizeispitze im Ministerium, die für die vom Gericht jetzt kassierte zu schlechte Beurteilung Schäfers verantwortlich ist, im Amt gelassen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verteidigte Schäfer. "Er bringt alles, was man für das Amt benötigt", so Kreisvorsitzender Thomas Mohr. Mohr spricht von einer "undurchsichtigen Auswahlpraxis" und rügte schon nach der Einstweiligen Anordnung die "teils dubiosen Auswahlentscheidungen innerhalb der Polizei". Leistungsgedanke wie persönliche Eignung von Bewerbern rückten oft in den Hintergrund, gerade bei Führungspositionen gebe es ein "Notendiktat von ganz oben", so Mohr, "nur wagt es in den seltensten Fällen jemand, vor Gericht zu ziehen".