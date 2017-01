Neuer Gastronom gesucht

Eine "Gastronomieperle im Herzen von Mannheim" heißt es auf der Internetseite des Immobilienmaklers, der für das Lokal einen neuen Mieter suchen soll. Die Rede ist von den Räumen in dem Jugendstilbau am Friedrichsplatz 12, in denen sich bis vor kurzem das Restaurant Onyx befand. Am 5. Januar hatte es nach 15 Jahren geschlossen. Was künftig aus der Immobilie wird, ist derzeit unklar. "Wir wollen sie vermieten, natürlich an Gastronomie", sagt Klaus Göbbels, einer der Geschäftsführer der Mannheimer Firma Hanbuch GmbH & Co Immobilien KG. Ihr gehört das Lokal am Wasserturm.

"Wir haben einen Makler beauftragt, die Verhandlungen laufen", erklärt Göbbels. Mehr könne er derzeit nicht sagen. Aber offenbar sei es von einem "Rieseninteresse", was mit den Räumen passiere. Viele Spekulationen seien im Umlauf, "jede Woche höre ich was anderes, was da reinkommen soll", berichtet er. Zum Mietpreis möchte sich Göbbels nicht äußern. Auch auf der Internetseite des Maklers steht dazu lediglich "auf Anfrage". Das Lokal hat der Anzeige zufolge 110 Sitzplätze im Innen- und weitere 80 im Außenbereich. Gesamtfläche: 460 Quadratmeter.

Das Onyx war beliebt, auch bei Mannheimer Kommunalpolitikern. Inzwischen ist der goldene Schriftzug an der Fassade verschwunden. An zwei Fenstern hängen Plakate, die schon einige Tage alt sind. "Das Onyx sagt leise Servus", ist darauf zu lesen - verbunden mit dem Hinweis, dass der 5. Januar der letzte Öffnungstag ist. Häufig bleiben Passanten stehen, blicken durch die Scheiben ins Innere. Dort stehen immer noch die Tische und Stühle, die Bilder hängen an der Wand.

Odeon-Kino: Hängepartie schwierig für Betreiber Das Onyx hat zugemacht - eine andere Mannheimer Kulteinrichtung hängt bislang zumindest in der Luft. Hans Laumann, der Betreiber des Odeon-Kinos in G 7,10, weiß aktuell nicht, wie es nach dem April weitergeht. Denn dann läuft sein Mietvertrag aus. Der Hintergrund: Der Eigentümer will die Räume des Kinos und auch des angeschlossenen Odeon-Cafés, das einen eigenen Betreiber hat, verkaufen (wir berichteten). Ein Mannheimer Makler hat sie im Angebot unter der Überschrift "Absolutes Kultobjekt in der Mannheimer Innenstadt", 238 Quadratmeter, Preis 450 000 Euro. Der Café-Betreiber hatte Kino und Café gemietet und den Vorführraum wiederum an Laumann untervermietet. Der würde gerne direkt mit dem Eigentümer einen Mietvertrag für die Zeit nach April abschließen, hat deswegen nach eigenen Angaben auch schon bei ihm angefragt. "Aber er hat kein Interesse daran, weil er ja verkaufen will." Er könne jetzt nur warten und dann mit einem möglichen neuen Eigentümer reden, sagt Laumann. Rein rechtlich gesehen müsse er aber im April raus. Das seit 1978 betriebene Kino läuft laut Programmdirektor Erdmann Lange gut, "wir hatten im letzten Jahr gegen den Trend einen Besucherzuwachs". Der Café-Betreiber habe die Option gehabt, seinen Mietvertrag um weitere fünf Jahre zu verlängern, sagt der Eigentümer, der nicht namentlich genannt werden will. Diese Option habe er nicht gezogen. "Das haben wir zum Anlass genommen, die Räume zum Verkauf anzubieten." Derzeit liefen Verhandlungen. Der Betreiber des Odeon-Cafés wollte gestern nicht mit dieser Zeitung sprechen. imo [mehr...] Szene „auf einem guten Weg“ Das Wirtschaftsdezernat ist mit der Gastroszene in Mannheim zufrieden. "Die ist sehr vielfältig", sagt Sprecherin Melanie Just. Als einen Beleg dafür nennt sie die Ergebnisse der jüngsten Studentenbefragung. Dort konnten die Teilnehmer auf einer Skala von eins (keine gute Auswahl) bis sieben (gute Auswahl) das Angebot an Kneipen, Cafés und Restaurants bewerten. Im Schnitt gaben die Befragten eine 5,5. Auch der Gastronom Abian Hammann, Betreiber der Bar Hagestolz, sieht die Szene "auf einem guten Weg". Es gebe inzwischen vegetarisch-vegane Restaurants, Cocktail- und Craft-Beer-Bars. "Aber die Stadt könnte gerne etwas mehr vertragen, auch außerhalb des Jungbusch." imo

Göbbels betont, es liege nicht an seiner Firma, dass es das Onyx in den Räumen am Wasserturm nicht mehr gebe. Vielmehr sei es so, dass gegen die Onyx-Betreiberin - die GK Gastro GmbH - im Juni die vorläufige Insolvenz angeordnet und Anfang Oktober das Insolvenzverfahren eröffnet worden sei. Der Insolvenzverwalter habe dann den Mietvertrag zum 31. Dezember 2016 gekündigt. Schon vor dem vorläufigen Insolvenzverfahren habe es "erhebliche Mietrückstände" gegeben, so Göbbels. "Wenn die Miete gezahlt worden wäre, hätte das Lokal bleiben können."

Der Onyx-Inhaber und GK-Gastro-Geschäftsführer war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der Insolvenzverwalter, der Mannheimer Rechtsanwalt Thorsten Konrad, bestätigt die Mietrückstände. "Wir haben den Vorschlag gemacht, das Lokal auf der Basis einer angepassten, reduzierten Miete fortzuführen. Das wurde vom Vermieter aber abgelehnt." Deshalb habe er eine Erklärung abgegeben, dass der Geschäftsbetrieb zum 31. Dezember 2016 eingestellt werde. Jetzt habe man noch bis Ende Januar Zeit, das Mobiliar im Lokal zu verkaufen - das Geld gehe dann an die Vermieter zum Ausgleich der Rückstände.