Neues Sirenennetz bald fertig geknüpft

Bestehen aus bis zu 16 einzelnen Hörnern: die neuen Sirenen. © Prosswitz

Es wird immer enger geknüpft: Bis zum Jahresende soll das neue Mannheimer Sirenennetz komplett sein. Bisher sind 52 der 65 vorgesehenen Geräte montiert. Das Projekt wird mit 1,345 statt der geplanten 1,2 Millionen Euro zwar etwas teurer als geplant - doch haben Unternehmen diese Mehrkosten bereits mit Spenden abgedeckt.

"Unser Konzept hat sich damit bewährt", freute sich Erster Bürgermeister Christian Specht im Sicherheitsausschuss des Gemeinderats, dass sich - wie erhofft - Firmen an dem Aufbau des Sirenennetzes beteiligen. Die Mehrkosten entstanden, weil an zwei Standorten - Gewerbegebiet Sandhofen und Feuerwache-Nord - die Geräte nicht - wie vorgesehen - auf Dächer montiert werden konnten, sondern man für sie einen Mast errichten musste. Zudem wurde der Aushub für alle zwölf Masten teurer, da Kampfmittelsondierungen zu bezahlen waren.

Die alten, teils noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden mechanischen Motorsirenen waren in den 1990 Jahren vom Bund abmontiert, die Verantwortung für die Warnung der Bevölkerung auf die Städte übertragen worden. Nachdem Ende 2000 eine Wolke mit Phosphin-Substanzen bei der BASF in Ludwigshafen entwich, nach Sandhofen geweht wurde und dort für massive gesundheitliche Beschwerden sorgte, plante die Stadt den Aufbau eines eigenen Sirenennetzes. Der große Lagerhallenbrand im Juni 2013 in Ludwigshafen, als eine riesige Rauchwolke über die ganze Region zog, gab dann den letzten Anstoß, die nötigen Gelder zu bewilligen.

"Katwarn" als zweiter Weg

Im Juni 2015 begann dann die Montage der Geräte, mit denen die Mannheimer bei Rauchwolken nach Großbränden, nach Chemieunfällen, bei Hochwasser oder anderen Katastrophen besser als bisher gewarnt werden sollen. Sie können für die gesamte Stadt, aber auch nur für bestimmte Stadtteile ausgelöst werden - von der Leitstelle der Feuerwehr, und zwar auch bei Stromausfall oder überlasteten Handy-Netzen per Funkimpuls. Der Warnton soll signalisieren, sich in geschlossene Räumlichkeiten zu begeben, das Radio einzuschalten oder die Internetseite der Stadt (mannheim.de) zu besuchen, wo es dann Infos und Verhaltenstipps gibt.

Zusätzlich setzt die Stadt - gemeinsam mit Ludwigshafen und der BASF - weiter auf das kostenlose Warn- und Informationssystem per Handy-App namens "Katwarn", über das ebenso gezielte Warnungen verschickt werden.