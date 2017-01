Neustart ins kostenlose Internet für alle

So sieht die Anmeldeseite des neuen MA-WLAN aus, das derzeit nur in städtischen Einrichtungen verfügbar ist.

"Ich habe das öffentliche WLAN in der Innenstadt schon oft genutzt, genau wie viele andere, die ich kenne", erzählt Abigail Adebanjo. "Allerdings ist es nicht besonders zuverlässig. Es ist eher selten, dass es überhaupt funktioniert." Das ist kein Wunder - derzeit ist das kostenlose öffentliche WLAN in der Fußgängerzone Mannheim nicht erreichbar.

Dahinter steckt nicht etwa ein technisches Problem: Das im Sommer 2014 von Bürgermeister Michael Grötsch gestartete Angebot des österreichischen Betreibers Innerebner IT hat die Stadt zum Jahreswechsel abgeschaltet. Über die genauen Gründe schweigen sich Stadtverwaltung und Innerebner aus. Zu kompliziert und zu langsam sei das Angebot gewesen, vermuten Benutzer, die genau wie Abigail Adebanjo häufig Probleme hatten, überhaupt eine Internetverbindung herzustellen.

Verein Inka e.V. als Betreiber

Wie funktioniert’s? Smartphone-Nutzer können zwischen dem ungesicherten Netzwerk MA-WLAN und dem gesicherten Netzwerk MA-sWLAN wählen.

Nach der Verbindung mit MA-WLAN öffnet sich der Browser. Wer unverschlüsselt surfen will, kann mit einem Klick auf "Start" direkt loslegen.

Wer eine verschlüsselte Verbindung bevorzugt, muss sich einmalig registrieren.

Das geht direkt vor Ort mit einem Klick auf "Registrieren", nachdem sich das Smartphone mit MA-WLAN verbunden hat, aber auch online auf https://www.ma-wlan.de/register/.

Danach erhält man einen Benutzernamen und ein Kennwort, womit man sich in MA-sWLAN anmelden kann.

Die Zugangsdaten lassen sich auch speichern, sodass die Verbindung automatisch hergestellt wird. hil Kostenloses drahtloses Internet in Mannheim In folgenden öffentlichen Gebäuden und Dienststellen ist das freie MA_WLAN bzw. MA-sWLAN bereits abrufbar: Alte Feuerwache; Bürgerdienst Lindenhof; Bürgerdienst Wallstadt; Reiss-Engelhorn-Museen (C 5); Technisches Rathaus im Collini Center; D 7,1-2; D 7,27; D 7,2a-4; E 2,15; E 4,1; Musikschule (E 4,14); Bassermannhaus (E 4,6); Rathaus (E 5); Feuerwachen Mitte, Nord und Süd; Fleischversorgungszentrum; Hauptfriedhof; Im Pfeifferswörth; Sozialamt (K 1); Bürgerdienst (K 7); Abfallwirtschaft, Käfertalerstr. 248 und 269; Stadtentwässerung, Käfertalerstraße 265; Klärwerk, Karl-Imhof-Straße; Kunsthalle; Stadthaus (N 1); Dalberghaus (N 3); Nationaltheater Spielhaus, Werkhaus, Probebühne Neckarau; R 1,12; R 1,7; T 1. lang

Im Rathaus arbeitet man aber an einem neuen, umfassenderen Angebot, bei dem der in Karlsruhe ansässige Verein Inka e.V. wie in Karlsruhe, Baden-Baden und weiteren Kommunen im Land als Betreiber auftritt und die Universität als größter Partner mit im Boot sein wird. Dies bestätigte Sprecherin Katja Bauer von der Schlosshochschule. In einer Reihe von öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel der Alten Feuerwache oder dem Nationaltheater und zahlreichen städtischen Einrichtungen ist der neue Internet-Service bereits seit Ende November 2016 frei für jedermann nutzbar (wir berichteten). Dieses MA-WLAN genannte Angebot funktioniert einwandfrei, wie ein Test dieser Zeitung am Donnerstag im Dalberghaus der Stadtbücherei in N 2 zeigte.

"Die Vorbereitungen für eine Erweiterung auf öffentliche Plätze laufen derzeit", teilte Rathaus-Sprecherin Monika Enzenbach auf Nachfrage mit: "Es ist geplant, bis Ende März die technischen Voraussetzungen an folgenden Plätzen zu schaffen: Paradeplatz, Marktplatz, Tourist-Info Bahnhofsvorplatz." Darüber hinaus solle freies Internet rund um den Wasserturm angeboten werden. Ab April folge dann auch der Campus der Universität, womit weite Teile des Schlosses, des Ehrenhofes, des A 3-Hörsaales sowie weitere Uni-Gebäude angebunden werden. Enzenbach: "In Zusammenarbeit mit Engelhorn werden wir die Bereiche Kapuzinerplanken und Haltestelle Strohmarkt ebenfalls aktivieren." Freies WLAN soll es zudem am Strandbad und im Capitol geben.

Die Universität will dann von ihren Zugangspunkten das städtische Angebot abstrahlen, während die Stadt das Wissenschafts-WLAN "eduroam" der Universität sendet. Die über 12 000 Studierenden und Professoren der Uni können mit ihrer Kennung dann auch auf den öffentlichen Plätzen ins Wissenschafts-Netzwerk.

Bisher, so erläuterte Holger Branding vom Rathaus-Fachbereich Informationstechnologie, wurden in das MA-WLAN rund 10 000 Euro für die Zugangspunkte (Sende- und Empfangsanlagen für die Drahtlos-Verbindung) investiert. Das städtische Angebot gibt es in zwei Varianten: als unverschlüsseltes MA-WLAN, in das man sich mit seinem Endgerät ohne weitere Anmeldung einschalten kann, und als abgesichertes Netzwerk (MA-sWLAN), für das eine einmalige Registrierung erforderlich ist.

Angaben über die Kapazität des Internetangebots wollte Branding nicht machen, da die Datenübertragungsleistung mit geringem Kostenaufwand erhöht werden könne und zudem sehr stark davon abhänge, was genau die Nutzer im Internet machen. Dass demnächst wieder kostenloses WLAN am Paradeplatz zur Verfügung steht, freut Abigail Adebanjo: "Ich benutze das hier eigentlich oft und gerne."