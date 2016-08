„Niemand muss Gewalt ertragen“

Gehörlose Frauen werden häufig Opfer von Gewalt, wie das Symbolbild zeigt. Darum hat das Mannheimer Frauenhaus nun eine Broschüre herausgegeben. © thinkstock

Seit 16 Jahren arbeitet Gaby Fradin-Pettermann im Mannheimer Frauenhaus. Sie unterstützt dort Frauen, die misshandelt wurden - körperlich und seelisch. Eine Studie des Bundesfamilienministeriums gab Gaby Fradin-Pettermann zu denken. Diesem Bericht zufolge würden vor allem gehörlose Frauen Opfer von sexueller Gewalt - nämlich 52 Prozent von ihnen. Ein Grund seien die engen Beziehungen, die sie eingehen müssen. Sie würden oft in Abhängigkeit leben, seien auf Hilfe angewiesen. Deswegen kämen die Täter meist aus dem Umfeld. Hilfe gebe es selten. "Das ist ein Fakt, der in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird", sagt Fradin-Pettermann. Gemeinsam mit der Polizei und Gehörlosenvereinen hat das Frauenhaus gehandelt und eine neue Broschüre herausgebracht. Darin stehen alle Informationen, die Frauen in Notsituationen benötigen.

In einfacher Sprache erklärt

"In den 16 Jahren habe ich nur drei gehörlose Frauen betreut - und mir nun die Frage gestellt: Warum kommen so wenige zu uns?" Die Antwort gibt sie selbst: "Die Opfer wissen gar nicht, dass sie bei uns Hilfe finden." Das soll sich durch die Broschüre ändern. In einfacher Sprache und mit vielen Bildern erklären die kurzen Texte nicht nur, an wen sich Opfer wenden können, sondern auch was Gewalt ist. "Vor allem gehörlose Frauen können nicht einschätzen, wann eine Grenze erreicht ist und dass sie Nein sagen dürfen, wenn ihnen etwas nicht gefällt", sagt Fradin-Pettermann. "Die Emanzipation ist an den gehörlosen Frauen mehr oder weniger vorbeigegangen."

Hilfe und Kontakt In der Region gibt es etwa 5000 gehörlose Frauen. Einer Studie des Bundesfamilienministeriums zufolge sind mehr als 50 Prozent von häuslicher Gewalt betroffen. Darum hat die Polizei die Nothilfe-SMS eingerichtet. Opfer schicken eine Kurzmitteilung an die 01522/1 80 71 10 mit Name, Wohnort und Notfall. Diese wird dann an die jeweilige Einsatzstelle weitergeleitet. Die neue Broschüre mit allen wichtigen Informationen liegt bei Frauenhäusern, Polizeistellen und Vereinen in der Region aus. Wichtige Info-Adressen: www.frauenhaus-fiz.de, www.fhf-heidelberg.de, www.hilfetelefon.de

"Treten, stoßen, schlagen, mit Sachen werfen, mit Waffen verletzen" oder "beleidigen, drohen, unterdrücken, schlechtmachen" - das sind Begriffe, die gehörlosen Frauen auf verständliche Art verdeutlichen, wann sie sich Hilfe holen sollten. Die einfache Sprache sei besonders wichtig, sagt Fradin-Pettermann: "Viele gehörlose Frauen resignieren aufgrund ihrer Sprachbarrieren schnell - die meisten Informationen sind für sie nur schwer zu verstehen." Darum ergreifen Frauenhaus, Betroffenen-Vereine und Polizei die Initiative. "Wir erhoffen uns eine größere Verbreitung der wichtigsten Fakten, um möglichst viele Betroffene zu erreichen", erklärt Günther Bubenitschek von der Prävention der Mannheimer Polizei. Konkrete Fallzahlen für Mannheim oder die Region liegen dem Präsidium zwar nicht vor, "aber wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus".

Doch nicht nur die Broschüre soll Hilfe bieten. Seit etwa einem Jahr gibt es auch die Nothilfe-SMS der Polizei. Dadurch sollen Opfer aus gefährlichen Situationen befreit werden. "Menschen, die nichts hören, können keinen normalen Notruf unter 110 abgeben. Darum haben wir diesen SMS-Service eingerichtet", erklärt Günther Bubenitschek. Gewaltopfer können über die Handynummer 01522/1 80 71 10 eine SMS direkt an die Polizeileitstelle in Stuttgart schicken. "Es sollten die wichtigsten Infos wie Name, Wohnort und Notfall drinstehen", erläutert Bubenitschek. Dann wird die SMS an die jeweilige Leitstelle vor Ort weitergegeben. "Hilfe kommt so schnell wie möglich", macht der Polizeibeamte Mut, diese Unterstützung zu nutzen, aktiv zu werden und sich nicht zu schämen. "Denn niemand muss Gewalt ertragen", sagt Gaby Fradin-Pettermann.