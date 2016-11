Niemand soll „ein ganzes Jahr ’rumhängen“

"Die Jugendlichen konnten aus dem Vollen schöpfen", kommentiert Gabriele Ritter, Teamleiterin Berufsberatung, den Markt für Ausbildungsstellen. Von den 1865 bei der Agentur für Arbeit Mannheim gemeldeten Mädchen und Jungen konnten so gut wie alle einen Lehrvertrag unterschreiben. Statistisch gesehen kamen auf einen jungen Bewerber 1,24 betriebliche Stellen. Bei der Pressekonferenz zu aktuellen Arbeitsmarktzahlen stand die erfreuliche "Azubi"- Situation im Mittelpunkt - passend zum goldenen Job-Oktober mit weniger erwerbslosen Menschen in der Quadratstadt.

Zum Ende des Ausbildungsberatungsjahres (Stichtag 30. September) waren in Mannheim gerade mal acht Jugendliche unversorgt - "manche weil sie sehr spät in die Puschen gekommen sind", so Gabriele Ritter. Für die Acht läuft eine Nachberatung mit Zielrichtung Einstiegsqualifizierung. "Ein ganzes Jahr 'rumhängen", so Agentur-Chef Ulrich Manz, solle möglichst niemand.

Wunschberuf Büromanagement

Zum Thema Schwache gestärkt

Der Trend zur Akademisierung scheint gebrochen: Jedenfalls suchten in Mannheim 3,5 Prozent mehr Schulabgänger als 2014/2015 einen dualen Ausbildungsplatz. Ein Viertel der Bewerber hatte eine Fachhochschulreife beziehungsweise Abitur in der Tasche, gut jeder Zweite einen Realschulabschluss. Unverändert sind seit Jahren die Wunschberufe: 155 Schulabgänger gaben den Bereich Büromanagement als ihren Favoriten an - "dem stand aber nur ein Angebot von 131 kaufmännischen Ausbildungsstellen gegenüber". Bei jungen Männern gelten außerdem technische Tätigkeiten, wie die des Mechatronikers, als besonders attraktiv.

Weil ein Großteil von Ausbildungsberufen nur vage oder gar nicht bekannt ist, gehen Berufsberater schon ab April in die Schulen, um über Alternativmöglichkeiten _ passend zu persönlichen Begabungen - zu informieren. Allerdings haben es nach wie vor so manche Berufe schwer, bei Jugendlichen zu punkten. Ausbildungen im Nahrungsmittelbereich, wie beim Bäcker oder Metzger, und in der Systemgastronomie, beispielsweise in Schnellrestaurants, sind höchst unbeliebt, wie Gabriele Ritter aus Erfahrung weiß.

Erfreuliche Zahlen

Der stabile Ausbildungsmarkt bietet auch jungen Menschen mit Defiziten - sei es in der Sprache, beim Lernvermögen oder im sozialen Verhalten - eine Chance. 50 Jugendliche werden bereits in der Vorabgangsklasse von "Berufseinstiegsbegleitern" (finanziert aus einem Bundesprogramm) betreut. Als zusätzliches Engagement der Stadt hebt Agentur-Chef Manz die erfolgreiche Arbeit von "Ausbildungslotsen" hervor. Gut angelaufen sei die assistierte Ausbildung: Dieses Angebot nutzen seit September 40 Jugendliche mit Förderbedarf - und deren Ausbilder, die in Krisensituation unterstützt werden

Erfreuliche Zahlen präsentiert Bereichsleiterin Anna Melchior zum Job-Markt: Die Arbeitslosenquote hat sich gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent verringert und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent auf 5,5 Prozent gesunken. Gleichwohl sollte nicht vergessen werden, dass im Oktober 8843 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet waren.

Zum Einordnen bot Ulrich Manz einen Blick in die Stadt-Statistik vor 20 Jahren: Damals waren 17 900 Mannheimer ohne Lohn und Brot, lag die Arbeitslosenquote bei satten 12,3 Prozent - damit mehr als doppel so hoch. Zu der Herbstbelebung trägt die Eröffnung des Zentrums Q 6/Q 7 bei. Frauen, aber auch Ausländer profitieren davon. Der gestiegene Stellenbestand umfasste im Oktober 4014 Jobs. Allerdings werden offene Stellen, so die Erfahrung der Agentur, höchst selten an ältere oder behinderte Langzeitarbeitslose vergeben.