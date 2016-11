Noch viele Fragen zu Details

So soll der geplante See in der Feudenheimer Au aussehen - in der Sitzung mit den Bezirksbeiräten stieß er auf viel Skepsis.

Präsentierten gestern den aktuellen Stand in Sachen Grünzug (an den Stehtischen, v. l.): Stephan Lenzen, Michael Schnellbach, Klaus-Jürgen Ammer.

Der Wissensdurst vieler Mannheimer rund um Grünzug und Bundesgartenschau ist groß - das war gestern Abend im Ratssaal des Stadthauses deutlich zu spüren. Kritische Fragen zu den Kosten stellten die Besucher der Informationsveranstaltung, sie zeigten aber auch ein sehr detailliertes Interesse zu bestimmten Teilbereichen wie Radwegen, Busparkplätzen, Pfeilern einer möglichen Seilbahn oder zu Sportmöglichkeiten.

Die beiden Projekte Grünzug Nordost und Buga standen an zwei Abenden hintereinander im Mittelpunkt. Nach der Sondersitzung der Bezirksbeiräte am Donnerstag stellten gestern Landschaftsplaner und Vertreter der Stadt den Bürgern den aktuellen Sachstand vor. Landschaftsplaner Stephan Lenzen, der den Grünzug Nordost entwickelt, präsentierte im Stadthaus Ideen - "Vorentwürfe", wie er sagte, "alles von konzeptioneller Natur". Ihm war wichtig, noch einmal klar zu machen, dass eine Bundesgartschau "nicht Zweck, sondern Mittel zur Umsetzung des Grünzugs" sei. In der anschließenden Fragerunde mit Michael Schnellbach (Geschäftsführer der Bundesgartenschaugesellschaft) und Klaus-Jürgen Ammer vom Fachbereich Stadtplanung wurde es mitunter hitzig, beispielsweise als es um die Kosten oder um die Frischluftzufuhr für die Innenstadt ging.

Bei einer öffentlichen Sondersitzung der sieben direkt oder indirekt betroffenen Bezirksbeiräte tags zuvor blieb grundsätzliche Kritik an den Grünzug-Plänen aus. Allerdings machte ein gutes Dutzend der Beiräte während der fast dreistündigen Diskussion deutlich, dass es noch viel offene Fragen gibt. Das Vorhaben, eine Seilbahn als Verbindung zwischen Spinelli und Innenstadt einzurichten, spielte dabei nur am Rande eine Rolle.

Im Gespräch mit Kleingärtnern

Mehrere kritische Nachfragen oder Stellungnahmen konzentrierten sich auf den geplanten, etwa 1,5 Hektar großen See in der Feudenheimer Au. "Wir haben in Mannheim Gewässer bis zum Abwinken, da brauchen wir nicht noch einen weiteren Weiher zu unterhalten", sagte etwa Rudolf Götz (Feudenheim/CDU). "Dieses Gewässer ist ein Schandfleck", nahm seine Parteifreundin Gabriele Fleck-Dressler ebenfalls kein Blatt vor den Mund. Sie befürchtet, dass "ein großes Schnakenloch" entsteht.

Andreas Ness vom Institut für Umweltstudien versuchte, zu beruhigen. Dadurch, dass in dem Biotop Fische oder Libellen angesiedelt würden, sei es "ausgeschossen, dass Schnaken zur Entwicklung kommen". Der Begriff "Schandfleck hat mir wehgetan", räumte Ness unumwunden ein. Das an dieser Stelle vorgesehene Gewässer sei "optisch attraktiv" und bringe "Lebensqualität" in die Landschaft.

Für Irritationen sorgte die Aussage von Landschaftsarchitekt Stephan Lenzen, der Grünzug müsse "spürbar sein, er kann nicht an den Kleingärten aufhören". Die Planungen, so Ulrich Schäfer (Feudenheim/Grüne) seien "eine ganz fatale Sache für die Kleingärtner". Weil nicht klar sei, wie das alles weitergehe, fragten sich viele: "Lohnt es sich überhaupt noch, zu investieren?"

Man sei "seit langem im Gespräch" mit den Betroffenen, antwortete Michael Schnellbach. Der Geschäftsführer der Bundesgartenschaugesellschaft zeigte sich "zuversichtlich, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden werden". Das gelte auch für die Berufsgärtnereien. Schnellbach versicherte, es würden "keine Existenzen bedroht. Wir werden miteinander einen Weg finden" - etwa, wenn es um Betriebsverlegungen gehe.

Einige Bezirksbeiräte machten deutlich, dass sie sich bei den nächsten Schritten intensiv einbringen möchten. So fragte Volker Kögel (Vogelstang/CDU), ob es eine Planungsgruppe geben werde, an der die Stadtteil-Gremien sich beteiligen könnten. Bürgermeisterin Felicitas Kuballa (Grüne) antwortete, zunächst seien mehrere Sitzungen mit Fraktionsvertretern vorgesehen, die bis zum Frühsommer 2017 eine "Leitentscheidung" erarbeiten sollten. Danach gehe es an die Detailplanung: "Da habe ich natürlich schon den klaren Wunsch, dass sich alle einbringen."

Die vielen Fragen, die verschiedene Bezirksbeiräte zum Thema Verkehrsanbindung, insbesondere während der Buga, stellten, konnte Michael Schnellbach noch nicht beantworten. Für ein Verkehrskonzept sei es derzeit noch zu früh.

Bei der gesamten Planung ziemlich außen vor sieht Thorsten Schurse (Wallstadt/SPD) seinen Stadtteil. Insbesondere "brauchen wir eine gute fahrradläufige Verbindung".