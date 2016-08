Notruf von Seniorin geht ins Leere

Mannheim. Medizinischer Notfall in der Nacht: Das Telefon ist dann oft die einzige Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Renate Schweizer (89) aus Friedrichsfeld hat jetzt erlebt, wie es ist, wenn das Telefon in einem solchen Fall nicht funktioniert. Der Grund: eine seit Wochen andauernde Störung des Festnetzanschlusses. Erst am nächsten Morgen entdeckt der Pflegedienst Renate Schweizer, die im Rollstuhl sitzt, in ihrer verzweifelten Lage und ruft den Krankenwagen - mit dem Handy.

Nach Angaben der Telekom ist eine defekte Hauptleitung der Grund für die Netzstörung, die allerdings schon seit dem 2. August anhält. Für Renate Schweizer, die mit ihrer 86-jährigen dementen Schwester zusammenlebt, ist das Telefon jedoch unverzichtbar. Sie organisiert nicht nur den gemeinsamen Haushalt, sondern muss mit dem Telefon auch Arzttermine, den Pflegedienst sowie die Nachbarschaftshilfe koordinieren. Selbst für die Bestellung der täglichen Mahlzeiten benötigt sie einen Festnetzanschluss. Die Nachbarschaftshilfe, die die 86-jährige Schwester von Renate Schweizer betreut, reagiert unterdessen betroffen und versucht bei der Telekom immer wieder neue Informationen für den Grund der Störungen einzuholen.

Dabei ist nach Angabe des Unternehmens die Netzstörung vermutlich durch eine Baumaßnahme im Auftrag des Regierungspräsidiums verursacht worden. Durch die Arbeiten an der Autobahnbrücke in Friedrichsfeld hatten Techniker einen Leitungsverzweiger verlegen müssen, sagt die Telekom. Deshalb seien rund 15 000 Kunden umgeschaltet worden, wodurch wiederum 1200 Kabel fälschlicherweise abgetrennt wurden, teilt ein Pressesprecher der Telekom auf Anfrage dieser Zeitung mit. Aber die Nachbarschaftshelfer lassen nicht locker, wollen die Situation klären. Gaby Panter, eine Betreuerin der Familie, ruft den Kundenservice der Telekom an. Nachdem sie die Rufnummer der betroffenen Seniorin genannt hatte, sei jedoch nur eine automatische Meldung zu hören gewesen: "Für diesen Anschluss liegt eine Störungsmeldung vor. Wir arbeiten bereits an der Behebung und werden Sie benachrichtigen, sobald die Störung behoben ist."

Panter blieb hartnäckig - und in der Warteschleife. "Ich habe gehofft, dass ein Kundenberater rangeht, aber ich bin jedes Mal nach 35 bis 40 Minuten aus der Warteschleife geflogen", erzählt sie. Von dem Misserfolg lässt sie sich aber nicht unterkriegen. Über den Online-Chat der Telekom erklärt sie ihr Anliegen erneut einem Berater und erfährt, dass der Defekt bereits am Montag, 15. August, um 19 Uhr behoben gewesen sein soll. Außerdem sollte am Dienstag, 23. August, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr ein Techniker vorbeikommen, um den Anschluss der Familie Schweizer zu überprüfen. Gaby Panter wartet an diesem Tag vergebens - bis 19 Uhr. "Es wurde mir mittlerweile schon zum dritten Mal angekündigt, dass ein Techniker kommt", erzählt Renate Schweizer. Sie sei immerhin auf den Festnetzanschluss angewiesen, denn besonders in ihrem Alter könne jederzeit ein weiterer Notfall eintreten. Defekte können viele Ursachen haben, erklärt das Unternehmen. Es könne am Netz liegen, an der Vermittlungstechnik, am Kabel, im Hausanschluss oder gar im Endgerät - was im Fall der 89-Jährigen der Grund gewesen sei, wie die Telekom mitteilt. Generell könne die Dauer einzelner Störfälle immer unterschiedlich sein. "Dass der Festnetzanschluss über einen so langen Zeitraum gestört bleibt, ist jedoch mehr als ungewöhnlich", wie ein Mitarbeiter auf Nachfrage erklärt. "Wenn der Anschluss aufgrund eines technischen Defekts tot ist, betrifft das im Zweifelsfall auch Notrufe - was sehr ärgerlich ist", ergänzt ein Sprecher. In diesem Fall könnten Betroffene Notrufe übers Handy absetzen. Falls nur der eigene Anschluss betroffen ist und nicht der des Nachbarn, könne man auch von dort einen Notruf tätigen, heißt es weiter.

Betreuerin: "Ein Skandal"

"Ich finde, es ist ein Skandal, wie die Telekom hier mit Senioren umgeht, die auf das Festnetz angewiesen sind", sagt Gaby Panter. Zwar hat Renate Schweizer nun ein Seniorenhandy, allerdings sei das "eine enorme Umstellung, wenn man 89 Jahre alt ist". Aber kurz nach den Recherchen dieser Zeitung sei ein Techniker gekommen, teilte Renate Schweizer gestern mit.