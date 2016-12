Notrufknöpfe an Fahrkartenautomaten

Erster Notrufknopf an der Straßenbahnhaltestelle am Marktplatz: Juergen Dörr (Führungs- und Einsatzstab der Polizei), Erster Bürgermeister Christian Specht und Christian Volz, Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft.

Mannheim. Mit Notruf-Knöpfen an ihren Fahrkartenautomaten will die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft ihre Haltestellen sicherer machen. Per Knopfdruck können Hilfesuchende über einen Lautsprecher direkt mit der Notrufzentrale der Polizei Kontakt aufnehmen. Der erste umgerüstete Fahrkartenautomat wurde am Donnerstag an der Haltestelle am Mannheimer Marktplatz offiziell in Betrieb genommen.

Bis Weihnachten sollen in einer Testphase insgesamt elf Autoamten in Mannheim mit dem Notrufknopf ausgerüstet werden, unter anderen an den Stationen am Hauptbahnhof und am Paradeplatz. Ab April kommenden Jahres sollen 200 weitere Automaten in Mannheim und Ludwigshafen folgen. Die Umrüstung kostet laut RNV zwischen 3000 und 4000 Euro pro Gerät - im kommenden Jahr geht also um Investitionen von bis zu 800 000 Euro.

"Perspektivisch" will die RNV alle 430 Ticketautomaten in ihrem Gebiet mit einem solchen Notrufknopf bekommen. In Deutschland gebe es nur wenige Städte mit solchen Notrufknöpfen an Automaten, so Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der RNV. (imo)